Kuvat: Näin klassikkoleffa herätettiin henkiin – urheilutähti pelkäsi eksyvänsä maissipellolle

Baseball-liiga MLB:ssä pelattiin todella harvinaislaatuinen ottelu.

Unelmien kenttä (Field of Dreams) on vuonna 1989 julkaistu klassikkoelokuva, joka oli aikoinaan ehdokkaana useassa kategoriassa Oscar-palkintoon.

Elokuvassa Kevin Costner näyttelee Ray Kinsellaa, iowalaista maissinviljelijää, joka rakentaa baseball-kentän päänsä sisäisen äänen pyynnöstä. Kinsella kuulee äänen päässään kuiskaavan ”jos rakennat sen, hän tulee”, ja samalla hän näkee näyn baseball-kentästä.

”Se” tarkoittaa siis baseball-kenttää ja ”hän” legendaarista baseballin pelaajaa ”Shoeless” Joe Jacksonia. Tosielämässä vuonna 1951 menehtynyt Jackson oli aikansa supertähtipelaaja, jonka maine tärveltyi osittain vuoden 1919 Black Sox -sopupeliskandaalissa.

Elokuvan lavasteena käytetty kenttä maissipellossa on kuvaamisen jälkeen pysynyt paikallaan Iowan osavaltiossa. Siellä on vieraillut vuosien varrella tasaisesti baseballin ja elokuvan faneja, ja pääsy alueelle on ollut tavallisesti ilmainen, kertoo CNN.

Torstaina baseballin ja elokuvan fanit olivat valmiita maksamaan nostalgiasta. Elokuvan kuvauspaikalle oli nimittäin rakennettu oikean kokoinen baseball-kenttä ja siellä pelattiin virallinen MLB-liigan ottelu: Chicago White Sox kohtasi New York Yankeesin.

White Soxin pelaaja Yoan Moncada juoksee Unelmien kentälle maissipellon keskeltä.

Unelmien kenttä -elokuvan pääosan näyttelijä Kevin Costner heitti ottelun avausheiton.

Ilmakuvaa stadionista. Taustalla näkyy elokuvan lavasteena käytetty pienempi kenttä.

Lavastekenttä olisi ollut liian pieni viralliseen otteluun, joten maissipeltoon oli rakennettu virallinen pelikenttä ja katsomot 8 000 ihmiselle. Seurojen faneille lippuja kaupattiin 375–425 dollarin hintaan. Paikat olivat kuitenkin niin haluttuja, että jälleenmyyntimarkkinoiden myötä keskimääräinen lipun hinta ”Unelmien kentälle” nousi CNN:n mukaan yli 1 400 dollariin (noin 1 193 euroa).

Se on korkein keskimääräinen lippujen hinta ikinä MLB:n runkosarjaotteluun.

Ottelu pelattiin siis maalaiskylässä Iowan Dyersvillessä, jossa asukkaita on noin 4 000. Ottelu Unelmien kentällä oli tarkoitus pelata jo viime kaudella, mutta koronaviruspandemia siirsi sitä. Viime baseball-kausi pelattiin valtaosin tyhjille katsomoille.

New York Yankeesin Giancarlo Stanto täräytti pallon maissipeltoon. Kunnarihan siitä syntyi. White Soxin Leury Garcia (kuvassa) ei ylety palloon.

– Haluan luoda oman Shoeless Joe -fiilikseni – kävellä kentälle maissipellon läpi. On sadan prosentin mahdollisuus, että eksyn maissipeltoon kentän vieressä. Täytyy varmaan ottaa hätäsoihtu mukaan siltä varalta, että eksyn ja minun pitäisi olla jo syöttämässä, White Soxin pelaaja Liam Hendriks tunnelmoi etukäteen Chicago Tribunessa.

– Minut kasvatettiin kunnioittamaan pelin historiaa. Liian usein menetämme osan siitä. Field of Dreams on loistava elokuva, joka käsittelee perhettä sekä sitä, mistä tässä lajissa on kyse. Tämä on erityislaatuinen mahdollisuus, kuvaili ennen ottelua White Soxin manageri Tony La Russa.

Ottelu Unelmien kentällä päättyi White Soxin voittoon juoksuin 9–8.

Chicago White Sox juhlii ottelun voittoa. Tim Anderson (numero 7) löi yhdeksännessä vuoroparissa ratkaisevan kunnarin.

MLB-liigan komissaari Rob Manfred ilmoitti heti ottelun jälkeen, että baseballia pelataan samassa paikassa ensi kaudellakin.

– Mielestäni on aika selvää, että olemme täällä taas seuraavana vuonna. Tämä on ollut niin menestys, että olisi vaikeaa olla käyttämättä mahdollisuutta jatkossakin, Manfred sanoi The Athleticin mukaan.