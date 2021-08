Katso jenkkifutiksen SM-sarjan Vaahteraliigan ottelu Stadin herruudesta Wolverines-Roosters suorana ISTV:ssä!

ISTV näyttää amerikkalaisen jalkapallon kotimaan pääsarjan Vaahteraliigan Helsingin paikalliskamppailun Wolverines-Roosters suorana torstaina 12.8.2021.

VAPAASTI katsottava lähetys avautuu tämän artikkelin yllä olevaan videoruutuun noin kello 18.00. Ottelu Käpylän Velodromilla alkaa kello 18.30. ISTV:ssä lähetys näkyy vain suorana, mutta tallenne ottelusta tulee katsottavaksi Ruutuun.

Wolverinesille ottelu on runkosarjan viimeinen. Sen saldona on tähän mennessä kolme voittoa ja neljä tappiota, joten se tarvitsee voiton Roostersista, mikäli se mielii säilyttää edes teoreettiset mahdollisuudet pudotuspeleihin. Roosters on sarjassa toisena saldollaan neljä voittoa ja yksi tappio.

Kaudella 2021 Vaahteraliigassa pelaa seitsemän joukkuetta, jotka pelaavat kertaalleen toisiaan vastaan ja lisäksi kaksi ottelua maantieteellisesti valituin perustein. Kausi huipentuu Lahden Stadionilla sunnuntaina 12. syyskuuta pelattavaan Vaahteramalja XLII -finaaliotteluun.

Ruutu näyttää tilaajilleen kaikki Vaahteraliigan ottelut. Tavoitteena on, että yksi viikon otteluista (torstain peli) tulee ISTV:n puolelta vapaasti katsottavana lähetyksenä.