Kalervo Kummola tyrmäsi Suomen surkean mitalisaldon Tokiossa – nyt Mika Lehtimäki vastaa kritiikkiin: "Sokea kanakin näkee"

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki myöntää, ettei Tokion kisojen menestys ollut riittävää. Hänen mukaansa suunta on kuitenkin oikea.

Suomi saavutti sunnuntaina päättyneissä Tokion olympialaisissa kaksi pronssimitalia, mikä riitti mitalitaulukon sijaan 85.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki riensi julistamaan jo ennen päättäjäisseremoniaa, että suomalaiset ylisuoriutuivat Japanissa: parempaa suoritusta ei olisi voinut odottaa.

Lehtimäen puheet kuulostavat rahtusen ylitsevuotavilta, etenkin kun ottaa huomioon, että kuollut ja kuopattu Huippu-urheilun muutostyöryhmä (Humu) linjasi kymmenen vuotta sitten, että Suomi on Pohjoismaiden menestynein huippu-urheilumaa vuonna 2020.

Lehtimäki tarkentaa nyt sanomisiaan. Hänen mielestään Suomen olympiamenestyksen ruotimisessa on mennyt kaksi asiaa ”iloisesti sekaisin”.

” En ole ollut mukana yhdessäkään joukkueessa, jossa onnistumisprosentti olisi ollut näin hyvä.

– Tämä ei ole se taso, johon Suomi-urheilun pitää tyytyä tai jota tavoitella, enkä ole missään nimessä tyytyväinen mitalisaldoomme. Olen kuitenkin erittäin mielissäni tämän joukkueen suorituksiin kisoissa – todella moni ylitti itsensä. Tuplasimme sekä mitalien että pistesijojen määrän Rioon verrattuna, Lehtimäki toteaa Ilta-Sanomille.

Lehtimäki viittaa siihen tilastototuuteen, että Suomen joukkue suoriutui Tokiossa ”odottamaa” paremmin. Moni yleisurheilija, esimerkiksi Kristiina Mäkelä, Wilma Murto ja Topi Raitanen, sijoittuivat 10–20 sijaa korkeammalle kuin heidän olympiarankinginsa ennustivat. Ennätyksetkin paukkuivat.

– En ole ollut mukana yhdessäkään joukkueessa, jossa onnistumisprosentti olisi ollut näin hyvä, Lehtimäki paaluttaa.

Ehkä näin, mutta yksi huippu-urheilun perustavanlaatuisista kivipaaluista on kaikista ilon kyyneleistä huolimatta kilpaileminen muita vastaan. Oma tason ylittäminen on ihailtavaa, mutta monen mielestä Suomen kaltaisen, menestyksen marinoiman maan pitäisi tavoitella jotakin konkreettista.

” Suomi on edelleen huippu-urheilumaa, mutta kesä­olympia­menestyksessä meillä on isoja haasteita.

Eikö olisi tavoiteltavampaa saavuttaa taso, jossa mitaliin ei vaadittaisi vuosisadan pöljintä päivää tai uskomatonta myötätuulipuuskaa?

– Siihen me tietysti pyrimme, että Pariisin 2024 kesäolympialaisiin lähtiessä perustasomme on selvästi parempi, eikä urheilijoilta vaadita järkyttävää ylisuorittamista edes pistesijaan. Pitää kuitenkin muistaa, että nyt 70 prosenttia joukkueestamme oli ensikertalaisia ja jo Pariisissa heiltä voi odottaa enemmän, Lehtimäki vakuuttaa ja jatkaa:

– Suomi on edelleen huippu-urheilumaa, ehdottomasti, mutta kesäolympia­menestyksessä meillä on helvetin isoja haasteita. Sitä meidän on parannettava.

Wilma Murto oli yksi Tokion suomalaisyllättäjistä. Hän sijoittui seiväsfinaalissa viidenneksi.

Suomen Tokion-menestystä arvioitaessa relevantein mittatikku löytyy luonnollisesti muista pohjoismaista eli Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Ne olivat mitalitilastossa sijoilla 20–25 – eli kaukana Suomen edellä.

Lehtimäen mukaan Suomi ei kuitenkaan ole enää niin kaukana naapureistaan, jos katsanto­kantaa laajennetaan. Häntä harmittaa, että huippu-urheilun tilaa mitataan yksi­oikoisesti pelkkien olympiamitalien lukumäärällä.

– Sokea kanakin näkee, että jos mittarina on pelkkä kesä­olympia­urheilu, olemme pitkällä takamatkalla. Kun otetaan mukaan para-, joukkue- ja vaikkapa moottori­urheilu, silloin tämä Humu-ryhmän ”paras Pohjoismaa” ei olekaan ihan tuulesta temmattu.

– En ole hirttäytynyt pelkkään olympia­menestykseen, vaikka se tärkeää onkin, Lehtimäki toteaa.

Mika Lehtimäki (keskellä lippu kädessään) marssimassa Suomen joukkueen kanssa Tokion avajaisseremoniassa.

Ruotsilla ja Norjalla oli Tokion yleisurheil­upeijaisissa Suomesta poiketen muutama takuuvarma mitalinimi. Daniel Ståhl, Karsten Warholm ja Jakob Ingebrigtsen osoittivat, että yleisurheilu­menestys on mahdollista myös pohjoisilta leveys­asteilta ponnistettaessa.

Lehtimäki ilmoittaa nostavansa hattua naapuri­maiden tähti­tuotannolle, mutta muistuttaa samaan hengen­vetoon, ettei etenkään Ingebrigtsen ole tyystin norjalaisen urheilu­koneiston tuotos.

– Hän ei ole niinkään siitä järjestelmästä lähtöisin, vaan isäpapan antaumuksellisen työn hedelmä. Näiden huippujen tarinat eivät ole tietenkään monistettavissa Suomeen, mutta se ei tarkoita, etteikö heistä voisi ottaa oppia.

” Nuoret pitäisi löytää laadukkaan valmennus- ja meidän tuki­järjestelmämme pariin mahdollisimman varhain.

Yksi oleellisimmista taustatekijöistä Warholmin ja Ingebrigtsenin kehityksessä on pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja ennen kaikkea laadukas valmennustyö.

– Nuoret pitäisi löytää laadukkaan valmennus- ja meidän tuki­järjestelmämme pariin mahdollisimman varhain, Lehtimäki korostaa.

Hänen mukaansa Olympiakomiteassa on ammennettu mallia suomalaisesta joukkue­urheilun traditiosta, jossa selkeä­linjainen ja monet eri tasot kattava valmennus­filosofia on tuonut mittavaa menestystä.

–Yritämme kaventaa yksilö- ja joukkueurheilun välistä kuilua, ja mallintaa joukkue­lajeista valmentautumisen ja ammattilaisuuden toiminta­tapoja. Esimerkiksi Huuhkajien pelaajista suurin osa on tullut akatemioiden läpi, puhumattakaan NHL-kiekkoilijoistamme.

” Minua ei tyydytä osanotto. Olen tekemässä tätä duunia menestyksen takia.

Mika Lehtimäki, 55, on työskennellyt nykyisessä tehtävässään vuodesta 2018 lähtien. Hänellä on vankka valmennustausta yleisurheilusta.

Olympiakomitean toiminnan keskiössä onkin kuusi urheilu­akatemiaa, joihin lupaavat urheilijat ohjataan mahdollisimman aikaisin. Lehtimäki korostaa, etteivät akatemiatyö ja valmennus­toiminnan terävöittäminen ole hokkuspokkus-temppuja, joiden ansiosta Suomeen sataa lukuisia mitaleita jo Pariisissa – mutta suunta on hänen mukaansa oikea.

– Se on 10–15 vuoden urakka. Nämä keskukset ovat todella tärkeitä, jotta nuori yksilö­urheilija pääsee varhain ammatti­valmennuksen, parhaiden asian­tuntija­palvelujen ja olosuhteiden pariin. Meillä ei riitä raha mennä jokaiseen yksilöön kiinni. Heidät pitää saada toiminta­ympäristöön, jossa on hyvä harjoitella ja kehittyä.

Lehtimäellä on lopuksi voimakas viesti niille, jotka epäilevät Olympia­komitean ja sen huippu-urheiluyksikön johtajan asennoitumista menestykseen.

– Minua ei tyydytä osanotto. Olen tekemässä tätä duunia menestyksen takia, ja olen erittäin nälkäinen sen suhteen. Olemme huippu-urheilumaa, joka tavoittelee mitaleita.