Kalervo Kummola latasi kovat sanat Huippu-urheilun muutostyöryhmästä, jota hän kuvasi ”Suomen urheilun kaikkien aikojen puhallukseksi”. Nyt ryhmän jäsen Tapio Korjus vastaa väitteisiin.

Huippu-urheilun muutostyöryhmässä (Humu) mukana ollut keihäslegenda ja urheiluvaikuttaja Tapio Korjus ei niele Kalervo Kummolan lataamaa kritiikkiä. Kun IS kysyi Kummolalta Tokion olympialaisten heikosta suomalaismenestyksestä, syyttävä sormi osoitti Humu-ryhmän suuntaan.

– Minua on vuosikaudet harmittanut se Humun juttu. Se oli Suomen urheilun kaikkien aikojen puhallus. Viisi ja välillä kuusi henkilöä istui kaksi vuotta kehittelemässä kaikenlaista paperille. Käytännössä ei tapahtunut mitään, Kummola jyrähti Ilta-Sanomille.

Humu-ryhmää ja sen joulukuussa 2012 ilmestynyttä loppuraporttia on kritisoitu vuosien saatossa rajusti. Ryhmän visio oli, että Suomi on vuonna 2020 paras Pohjoismaa sekä tuloksilla että toimintamallin tehokkuudella mitaten.

Korjuksen mukaan mediassa pyörinyt väite visiosta on ymmärretty väärin.

– Tavoite oli, että Suomi on paras Pohjoismaa 2020-luvulla, ei vuonna 2020. Tämä on meidän alkuperäinen lause, joka jatkuu ”monipuolisilla mittareilla mitattuna”. Olympialaismenestys oli vain yksi mittareista, hän oikaisee.

Kalervo Kummola oli mukana Olympiakomitean toiminnassa vuoteen 2016 saakka.

Kummola kritisoi Suomen jääneen kauas muiden Pohjoismaiden tasosta. Korjus kuitenkin muistuttaa, että Suomen Olympiakomiteankin seuraamassa The World Ranking of Countries in Elite Sport -vertailussa Suomi on sijoittunut vuosien saatossa parinkymmenen parhaan maan joukkoon lähelle muita Pohjoismaita.

Olympiakomitean hallituksessa ja valtuuskunnan puheenjohtajana vaikuttanut Kummola pitää Humu-ryhmää ”Suomen urheilun kaikkien aikojen puhalluksena”.

– Se, joka kritisoi sitä työtä, jota tehtiin kädet savessa vähän reilu kaksi vuotta; ei kirjoitettu todellakaan paljon papereita, mutta esimerkiksi 44 lajiliittoa sinä aikana operoi Huippu-urheilun muutostyöryhmän johdolla oman ”Urheilijan polku -kuvauksensa”, Korjus vastaa ja luettelee pitkän liudan ryhmän saavutuksia.

Korjuksen mukaan Suomessa on tällä hetkellä ”ylivoimaisesti paras järjestelmä”, jolla suomalaiset huippu-urheilijat saavat ammattivalmennusta ja muuta urheilun asiantuntemusta.

– Kaikki Suomen lajiliitot – Jääkiekkoliitto mukaan lukien – ovat erittäin tiukasti sitoutuneet tähän järjestelmään, joka rakennettiin paljon entistä vahvemmaksi Huippu-urheilun muutostyöryhmän aikana, Korjus puolustaa.

Tapio Korjus voitti keihäskultaa Soulin olympialaisissa vuonna 1988.

– Minäkin kävin joskus Humun toimistolla. Siellä oli erivärisiä pikkulappuja seinät täynnä. Itse vein heille Uuden-Seelannin vastaavan raportin. En tiedä, lukivatko he sitä. Mutta Suomen kanssa suunnilleen samankokoinen Uusi-Seelanti nappasi Tokiosta parikymmentä mitalia (7–6–7), Kummola huomautti jutussa.

Korjuksen mukaan ryhmä kävi useammassa maassa paikan päällä keskustelemassa maiden huippu-urheilusta.

– Kutsuimme myös Uuden-Seelannin asiantuntijan paikalle Suomeen.

– Täytyy muistaa, että koko tämän ajan olemme olleet resurssien osalta takamatkalla, mutta siitä huolimatta olemme pystyneet luomaan järjestelmän, joka on Suomen urheiluhistorian vahvin ja paras. Urheilijoilla ja valmentajilla ei ole ikinä ollut näin hyvää toimintaympäristöä kuin nyt – kaikissa lajeissa.

” Urheilijoilla ja valmentajilla ei ole ikinä ollut näin hyvää toimintaympäristöä kuin nyt – kaikissa lajeissa

Suomen mitalisaldoksi Tokiosta jäi kaksi himmeintä mitalia. Mitalitaulukossa Suomi oli 85. Se on historian surkein sijoitus.

Korjus painottaa, että Suomeen on kasvamassa uusi urheilijasukupolvi, joka 2020-luvulla ”tulee näyttämään tuloksensa ja parantamaan mitalimenestystä”.

– Itse (Tokion) kisoissa suoriutuminen oli yläkanttiin. Lähtötaso oli se, että kehitämme uutta urheilija- ja valmennussukupolvea. Se työ on vielä kesken.

Helmikuussa 60-vuotispäiviään juhlistanut Korjus muistuttaa siitä, että vaikka kesäolympialaisissa taaperretaan, palloilulajeissa Suomi on niittänyt menestystä.

– Huippu-urheilun muutostyön jälkeen on tapahtunut hyviä asioita lentopallossa, koripallossa, salibandyssä jääkiekossa ja jalkapallossa. Nämä lajit ovat hyötyneet Humun luomasta järjestelmästä erityisen paljon.

Keihään olympiavoittajalla riittää luottoa tulevaisuuteen.

– Tulos tulee. Jos se ei tullut vielä tänä päivänä, se tulee ihan varmasti lähivuosina.