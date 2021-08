Hyökkäyksen linjamies Evan Neal on The Athleticin listauksen mukaan yliopistojenkkifutiksen luonnonoikku numero yksi.

Kaksimetrinen ja 159-kiloinen Evan Neal on hurja urheilullisuusihme.

Arvostettu urheilumedia The Athletic listasi verkkosivuillaan amerikkalaisen jalkapallon yliopistosarjojen suurimmat luonnonoikut. Ykköseksi listalla nousi kaksimetrinen ja 159-kiloinen hyökkäyksen linjamies Evan Neal.

Artikkelin ohessa on hurja Twitter-video, jossa järkälemäinen Neal pomppaa paikaltaan noin 120 senttimetrin korkeudelle yltävien laatikoiden päälle.

Pelaajatarkkailijat hehkuttavat ennen kaikkea voimanpesän notkeutta ja urheilullisuutta. Niin tekee myös Alabaman yliopiston urheilutieteen johtaja Matt Rhea.

– Suhteessa kokoonsa, hänen alavartalovoimansa on vaikuttavinta, mitä olemme nähneet yhdelläkään urheilijalla. Hänen pomppuvoimansa on parhaan prosentin joukossa kaikista mittaamistamme. Hän hyppää 159-kiloisena rutiininomaisesti 120-senttisten laatikoiden päälle, Rhea sanoi The Athleticille.

Alabaman yliopistojoukkueen päävalmentaja Nick Saban hehkuttaa ennen kaikkea Nealin työmoraalia.

– Tämä kaveri tekee suunnilleen kaiken juuri sillä tavalla, miten haluan ohjelman parhaiden pelaajien näyttävän esimerkkiä muille pelaajille, Saban sanoi.

Nealin, 20, voimatasot ovat todellakin kunnossa. Linjamies on penkkipunnertanut ennätyksekseen 245 kiloa ja kyykystä on noussut 295 kiloa. Kaiken lisäksi GPS-mittaus ilmoitti kesällä järkäleen juoksunopeudeksi 29,8 kilometriä tunnissa.