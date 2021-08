Kirja: Bull Mentulalle annettiin vuosi elinaikaa – ”Mihin se riittää, kun kotona odottaa kaksi pientä poikaa?”

Uutuuskirja kertoo Jari ”Bull” Mentulalle annetusta karmeasta tiedosta.

Kehonrakentaja ja liikemies Jari ”Bull” Mentula kuuli kardiologilta pysäyttävän tiedon joulukuussa 2019. Hyytävän ennusteen mukaan Mentulalla olisi elinaikaa yhdestä kolmeen vuotta.

Mentula, 45, kertoo äärimmäisen karusta elämänvaiheestaan Marika Lehdon kirjoittamassa uutuuskirjassa Härkävuosi – Jari ”Bull” Mentulan tarina (WSOY).

Kirjan mukaan Mentulalla todettiin vaikea sydämen vajaatoiminta.

– Tilanne on musertava. Elämälläni on yhtäkkiä päätyseinä, joka on tulossa vastaan aivan liian nopeasti. Mihin riittää yksi tai kolme vuotta, kun kotona odottaa kaksi pientä poikaa, perheellinen Bull tilittää kirjassa.

Kirjan mukaan lääkärit eivät tiedä selvää syytä Mentulan ikävään ja valitettavaan sairauteen. Kirjassa Mentula myöntää käyttäneensä dopingia liki kaksikymmentä vuotta.

– Se voi johtua käyttämistäni aineista, mutta myös jossain vaiheessa sairastetusta sydänlihastulehduksesta tai jostain muusta, Suomen tunnetuimpiin kehonrakentajiin kuuluva ja kansainvälisilläkin areenoilla kilpaillut Mentula itse pohtii.

Kirjassa Bull toteaa eläneensä koko aikuisikänsä tuntien, että hän on vartalonsa herra ja että vastoinkäymiset ovat voitettavissa tahdonvoimalla. Loppuvuodesta 2019 tilanne oli kuitenkin aivan toinen. Ison miehen terveys reistaili vakavasti ja kuolemanpelko oli väistämätön.

Tuskaa ja ahdistusta lisäsi entisestään se, että Mentulan rakas äiti kuoli samoihin aikoihin syöpään.

Bullille annetun pysäyttävän diagnoosin jälkeen kuitenkin havaittiin melko pian, että hänelle määrätty lääkitys alkoi purra ja vaikuttaa positiivisella tavalla.

Loppuvuodesta 2020 voitiin jo todeta, että hänen tilanteensa on parantunut huomattavasti. Yhdessä vaiheessa totaalilepoon määrätty Mentula palasi myös hänelle rakkaan saliharjoittelun pariin, vaikka varsinaiset kilpailulliset tavoitteet ymmärrettävistä syistä haihtuivatkin.

Lääkäri ei enää nähnyt estettä sille, etteikö Mentula voisi elää vielä pitkään. Hän sai myös luvan treenata kovaa.

– Tieto on helpottava. En voi kuvitella elämää ilman viikoittaisia salikäyntejä. Samaan aikaan jokin sisälläni on kuitenkin muuttunut. Työssäni tavoittelen yhä taivaita, mutta salilla alan hiljalleen hyväksymään sen, että ehkä tämä riittää. Ammattilaisurani meni jo, ja se on ihan ok, kuntoiluun ja treenaamiseen liittyviä liiketoimia pyörittävä Mentula sanoo kirjassa.

Mentula toteaa, että kun on nähnyt kuoleman niin läheltä kuin hän, sitä ei enää pelkää, vaan sitä kunnioittaa.

– En halua lähteä vielä, mutta kun joskus lähden, olen valmis siihen.