Kirja: Bull Mentula paljastaa vihdoin karun salaisuutensa – ”Vastaus on, että en kadu”

Jari ”Bull” Mentula tunnustaa uutuuskirjassa käyttäneensä urallaan dopingaineita.

– Tiedän, ettei vaihtoehtoja ole. Tämä ei ole sunnuntaibodailua. En halua edetä kehonrakennuksessa niin pitkälle kuin pelkällä kaurapuurolla kenties voisi päästä, vaan tahdon olla paras. Kaikista.

Näin paljastaa Suomen tunnetuimpiin kehonrakentajiin kuuluva Jari ”Bull” Mentula, 45, päätöksestään ryhtyä dopingin käyttäjäksi Marika Lehdon kirjoittamassa uutuuskirjassa Härkävuosi - Jari ”Bull” Mentulan tarina (WSOY).

Kirjan mukaan Mentula teki päätöksensä dopingista parikymppisenä 1990-luvun puolivälissä.

Hän kertoo hankkineensa tietoa aineiden käytöstä muun muassa kirjastosta Valkeakoskella ja kuntosalien voimailijoilta. Hän kertoo myös pohtineensa tarkasti dopingin riskejä ja haittavaikutuksia.

– Lapsettomuuden riskin ääreen pysähdyn hetkeksi. Haluaisin kyllä joskus perheen. Tykkään lapsista ja olen pitänyt oman lapsuuteni suurperhemeiningistä. Mutta 19-vuotiaana koko elämäni kiertyy vain yhden intohimon ympärille, eikä millekään muulle ole sijaa. Puoliso, lapset ja farmariauto ovat ajatuksena ihan ok, mutta kirjaimellisesti vasta seuraavalla vuosituhannella. Niin kauaksi nuoren kollin ajatus ei kiiri, Mentula maalailee kirjassa.

Niinpä Bull hankki ”lastin” ja piikitti itseensä ensimmäisen annoksen anabolisia steroideja.

Treeni oli kovaa ja aineet vauhdittivat sitä. Lyhyen ajan sisässä Mentulan paino nousi 80 kilosta 130 kiloon ja harjoituksien teho ja kuormitus kasvoivat entisestään.

Mentula kertoo käyttäneensä urheilussa kiellettyjä aineita liki kaksikymmentä vuotta. Hän eteni urallaan kehonrakennuksen ammattilaiseksi ja on vuosien varrella kehittänyt myös menestyksekkäitä liiketoimia kuntoilun ja henkilöbrändinsä ympärille.

Vuoden 2019 lopulla hänen oli kuitenkin pysähdyttävä totaalisesti.

Kardiologi antoi hyytävän ennusteen, jonka mukaan Mentulalla olisi elinaikaa yhdestä kolmeen vuotta.

Kirjan mukaan Mentulalla todettiin vaikea sydämen vajaatoiminta. Kirjassa kerrotaan, että lääkärit eivät tiedä selvää syytä Mentulan vaaralliseen sairauteen.

Mentula itse pohtii, että se voi johtua hänen käyttämistään aineista, mutta myös jossain vaiheessa sairastetusta sydänlihastulehduksesta tai jostain muusta.

– Jos anaboliset steroidit, muut hormonit ja lääkkeet aiheuttivat sydämeni vasemman kammion paksuuntumisen ja pumppaustehon madaltumisen ja nyt uhkaavat henkeäni ollessani pienten lasten isä, niin kadunko sitä, että pistin tai nappailin suun kautta urheilussa kiellettyjä aineita lähes kaksikymmentä vuotta? Vastaus on, että en kadu, Bull lataa kirjassa.

Hän painottaa äärimmäistä intohimoaan kehonrakennukseen ja voimailuun. Hän toteaa myös, ettei kehonrakennuksessa voi mennä huipulle ilman hormoneita.

– Minä halusin sinne, enkä kadu päivääkään sitä tinkimätöntä työtä ja niitä erilaisia valintoja, jotka tein unelmani saavuttamiseksi. Se toi minulle paitsi urheilu-uran, myös Bullin hahmon ja sen mukanaan tuomat kiinnostavat mahdollisuudet ja menestyksen.

Mentulalle on määrätty lääkitys sydämen vajaatoimintaan. Kirjan mukaan lääkitys on purrut hyvin. Loppuvuodesta 2020 voitiin jo todeta, että Mentulan tilanne on parantunut huomattavasti. Mentula on myös palannut hänelle rakkaan saliharjoittelun pariin.

Mentula on nykyään perheellinen mies ja kahden pojan isä.