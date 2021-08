Vapaaottelija Teemu Packalén pyyhkii räppärillä lattiaa – katso DaddyShow’n musiikkivideon ensinäyttö

Entinen UFC-ottelija Teemu Packalén palaa musavideon tähdeksi suomalaisen rap-musiikin uuden tulokkaan DaddyShow’n videolla. Katso ensinäyttö Tsemppiraidat-videosta ISTV:ssä!

Lietolaisen perheenisän Esa Arokin eli DaddyShow’n videolla Teemu Packalén esiintyy ihan omana itsenään, ottelijana, joka ottaa harjoitusmatsia räppärin kanssa. Yllä näkyvältä videolta selviää, miten matsissa käy, mutta sehän on muutenkin selvää: DaddyShow pötköttää lopussa kehässä pitkin pituuttaan!

– Ollaan Esan kanssa vanhoja tuttuja, ja kun hän oli yhteydessä tästä musavideosta, olin heti messissä, Packalén kertoo DaddyShow’n tiedotteessa.

– Tykkäsin DaddyShow’n aiemmasta videosta tosi paljon. Sen pohjalta tiesin, että Esan kanssa tulee laadukasta kamaa.

Esa Arokki (vas.) on videolla DaddyShow ja Teemu Packalén on hän itse.

Tsemppiraidat on DaddyShow’n toinen biisijulkaisu. Esa Arokki on tehnyt pitkän uran videotuotantojen ammattilaisena. Hän oli jo pidempään miettinyt oman musiikin tekemistä ja julkaisemista, mutta vasta nyt aikuisiällä siihen aukesi sopiva mahdollisuus.

– Minullakin on taustalla itsetunto-ongelmia. Rap-musiikissa taas pitää olla todella itsevarma, joten sen tekeminen on terapeuttista. Ja halusin näyttää omille lapsilleni, että vielä aikuisiälläkin voi tehdä jotakin uutta ja ihmeellistä, DaddyShow kertoo IS:lle.

Ensimmäisen musiikkivideon Who Is Your Daddy -biisissä Arokki oli kevyissä tunnelmissa twerkkausryhmä Bouncy Crew’n kanssa. Sen sijaan Tsemppiraidat on luonteeltaan selvästi intensiivisempi kappale.

– Halusin tehdä sellaisen biisin, joka voi soida omissa kuulokkeissani salilla. Sellaisen klassisen tsemppiraidan, joka antaa hyvää fiilistä ja räiskyvää energiaa, Arokki kuvailee.

Myös Teemu Packalénille musiikki on iso osa latautumista. Packalén kertoo, että musiikkigenreistä juuri rap on se, joka toimii hänelle parhaiten.

– Soittolista treeneissä on iloista ja kevyttä. Sen sijaan otteluiden alla kuulokkeista soi esimerkiksi Profeettojen Yhtäccii ja Fintelligensin Voittamaton tai Kaikki peliin. Sellainen latausta ja hypeä nostattava musiikki toimii, Packalén kuvailee.

Packalén on aiemmin esiintynyt mm. Lovex-yhtyeen musiikkivideolla. Juuri nyt hän on ajankohtainen viihdepuolella siksi, että hän on mukana vastikään julkistetulla Nelosen Farmi Suomi -televisiosarjan kolmannella tuotantokaudella.