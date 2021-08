UFC-ottelija Victoria, 31, ei olisi halunnut luovuttaa – sitten lääkäri sanoi murskaavat sanat: ”Tunnetko? Se on murtunut”

Victoria Leonardo olisi halunnut jatkaa murtuneella kädellä ottelemista.

UFC 265 -otteluillan karuin hetki koettiin jo tapahtuman varhain ennen pääotteluja, kun Victoria Leonardo ja Melissa Gatto kohtasivat naisten kärpässarjan ottelussa Houstonissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.

Gatto, 25, voitti ottelun lääkärin keskeytyksellä kahden erän jälkeen. Lääkäri tutki Leonardon erätauolla.

– Tunnetko? Se on murtunut, Leonardon kättä tunnustellut lääkäri sanoi ottelijalle USA Todayn MMA Junkie -sivuston mukaan.

Leonardo, 31, halusi jatkaa ottelua.

– Voin taistella kivusta huolimatta. Olen kunnossa, Leonardo vastasi.

Lääkäri ja häkkituomari eivät kuitenkaan suostuneet pyyntöön niin pahan loukkaantumisen jälkeen. Ottelu keskeytettiin teknisellä tyrmäyksellä.

Leonardo oli äärimmäisen pettynyt tapahtuneeseen, kuten oheisesta UFC:n jakamasta videosta näkee. Gatto meni halaamaan vastustajaansa.

Gatto spekuloi ottelun jälkeen, että Leonardon raaja murtui ensimmäisen erän käsilukossa.

Ottelu oli yhdysvaltalaisen Leonardon toinen UFC:ssä. Myös ensimmäisessä kamppailussa tammikuussa hänen kätensä murtui.

Ei ole brasilialaisella Gattollakaan ollut helppoa. Häneltä on peruttu kuusi ottelua ja hän oli edellisen kerran päässyt häkkiin vuonna 2018. Ottelu oli hänen ensimmäisensä UFC:ssä, jonka kanssa hän teki kolme vuotta sitten sopimuksen. Gatton ammattilaissaldo on 7–0–2, joten hän ei ole vielä hävinnyt urallaan, mutta kahdesti on päädytty ratkaisemattomaan.

Leonardon rekordi on nyt 8–4–0.