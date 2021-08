Olympiatuomio: Johannes Vetterin paras kaveri on suomalainen urheilutoimittaja – tämä asia säväytti sinivalkoisten urheilijoiden menossa

IS:n raati perkaa Tokion olympialaisten viimeisen päivän puheenaiheet.

Pekka Holopainen

TÄHTI

Eliud Kipchoge, 36, oli maratonin murskaava ykkönen kovissa oloissa. On melko huimaa, että ME-miehen ja epävirallisessa kisassa alle kahden tunninkin juosseen Kipchogen ensimmäinen arvokisakulta tuli 2003 ja silloin 5000 metriltä. Silloin juostiin Pariisissa, lieneekö Kipchoge mukana siellä olympiamaratonilla vielä 2024?

PUHEENAIHE

Kyllä se edelleen lauantain keihäskilpailun puolelle menee. Olympiatason kilpailuja teknisellä tasolla järjestävien pitäisi tietää, millaisella voimalla isojen keihäänheittäjien tukijalka tömähtää vauhtiradan pintaan ja mitä voi urheilijalle tapahtua, jos kumimatto murenee ja luistaa alta. Se, mitä Johannes Vetterille tapahtui, oli epäkunnioittavaa koko lajia kohtaan.

MOKA

Saksalaisen huippukeihäänheittäjän paras kaveri on suomalainen urheilutoimittaja. Johannes Vetterin romahdus houkutteli lauantaina olympiastadionin mixed zonelle paljon saksalaislehdistöä, mutta kysymysten taso paljasti, että lajitietämys on suorastaan surkealla tasolla. Suomalaisten kysymyksille jopa yrmy lehdistöpäällikkö Peter Schmitt nyökytteli hyväksyvästi.

TYYLI

Ranskalainen joukkueurheilu paketoi olympiakisansa miesten osalta lauantaina vähintään tyylikkäästi. Ensin käsipallofinaalissa yllätysvoitto lajidynastia Tanskasta ja sen jälkeen nousu 5-eräisen lentopallotrillerin voittoon, vaikka Tuomas Sammelvuon päävalmentama Venäjä kuroi kahden erän takaa tasoihin ja johti ratkaisuerääkin jo 6–3.

YLLÄTYS

Pohjolan mailla oli neljä ”varmaa” kultamitalistia yleisurheilussa. Yksikään kortti ei edes tällä tasolla ja näissä hermopaineissa pettänyt, vaan Armand Duplantis, Daniel Ståhl, Karsten Warholm ja Jakob Ingebrigtsen saapuvat kaikki kotiin kirkasta matkassa. Edellisen kerran Pohjolaan on tullut enemmän kultamitaleita olympiayleisurheilusta 73 vuotta sitten.

Rami Tuisku

Tähti

Mira Potkonen sai sunnuntaina toisen olympialaisten pronssimitalin. 40-vuotiaan nyrkkeilijän mitali oli Tokiossa toinen suomalaisurheilijoiden saavuttamista ja viisi vuotta aiemmin Riossa ainoa. Potkosen ura päättyi Tokiossa. ”Nyt se on ohi, ja nyrkkeilyura on ohi. Viimeiset iskut on lyöty, ja mulla on kaulassa olympiamitali”, Potkonen sanoi Ylen tv-haastattelussa.

Puheenaihe

Eliud Kipchoge voitti maratonin olympiakultaa sunnuntaina Sapporossa. Kenialainen pystyi uusimaan maratonin olympiavoittonsa kolmantena juoksijana kisojen historiassa. ”Se, että Tokion olympialaiset pidettiin merkitsee minulle paljon. Se merkitsee toivoa siitä, että olemme taas matkalla kohti normaalia elämää”, voittaja sanoi BBC:n mukaan.

Moka

Toivottavasti olympialaisia ei enää koskaan kilpailla tyhjien katsomojen edessä. Tokion kisat tullaan muistetaan valitettavasti siitä, että kisatapahtumista puuttui yksi tärkeä elementti. Tyhjänä ammottaneet katsomot jäävät mieleen näistä olympialaisista, jotka järjestettiin urheilijoita ja tv-katsojia varten.

Tyyli

Ratapyöräilijä Jason Kenny voitti sunnuntaina olympiakultaa keirinissä. Olympiavoitto oli Kennylle jo uran seitsemäs, ja sen myötä hänestä tuli Britannian historian menestynein olympiaurheilija. Kenny on saavuttanut yhteensä yhdeksän olympiamitalia. Tokiossa hän voitti kullan lisäksi yhden hopean.

Yllätys

Miesten keihäänheitossa kultaa voittanut Neeraj Chopra on 1,3 miljardin asukkaan Intian ensimmäinen olympiavoittaja yleisurheilussa. Chopra on lisäksi ylipäätään vasta toinen intialainen, joka on voittanut olympiakultaa henkilökohtaisessa kisassa. ”Tämä on ylpeydenhetki minulle ja kotimaalleni”, Chopra sanoi finaalin jälkeen.

Marko Lempinen

Tähti

USA:n Simone Biles ei kilpaillut loppuun kuin puomilla, mutta silti voimistelulegenda oli Tokiossa suurimassa valokeilassa. Biles toi mielenterveyshaasteensa rohkeasti esiin, mikä synnytti tärkeää keskustelua siitä epäinhimillisestä hinnasta, jonka tähteys aina vaatii. Biles paljasti inhimilliset kasvonsa ja nousi aiemaakin suuremmaksi.

Puheenaihe

Yleisurheilun ME-murskajaiset. Kun tulostaso oli nyt suurimmaksi osaksi pilvissä, syntyi uudenlaista nostetta. Keskustelua kumpusi myös siitä, onko yleisurheilusta tulossa liiaksi olosuhde- ja välineurheilua. Hyvä, sillä on yleisurheilun uskottavuudelle vaaraksi, jos piikkarit ja stadionien alustat vaikuttavat epätasaisesti tuloksiin.

Moka

Terveysturvallisuus on aina etusijalla, mutta oli jo alkujaan selvää, että Japanin viranomaisten asettamia koronamääräyksiä noudatettaisiin kirjavasti. Siinä kun useat baarit olivat alkoholimyynnin kieltolaista huolimatta auki, kisa-areenoilla urheilijat eivät olisi saaneet kannustaa ääneen, koska se kuulemma levittäisi virusta. Absurdi ristiriita. Moka tapahtui siinä, etteivät viranomaiset ja kisajärjestäjät löytäneet yhteistä säveltä.

Tyyli

Suomen olympiajoukkueesta löytyi nyt sellaista asennetta, jota oman itsensä ylittäminen huippu-urheilussa vaatii. Joukkueen ilmapiiristä paistoi esiin vahva itseluottamus ja rohkeus, urheilijoiden esiintymisessä oli tyylikkyyttä niin kentillä kuin haastattelupisteillä. Nyt ei selitelty liikoja, nyt näytettiin tunteet aidosti ja kursailematta. Uusi henki loi merkittävää pohjaa uusien tähtien syntymiselle.

Yllätys

Nostan lautaselle piskuisen Slovenian, vain runsaan kahden miljoonan asukkaan ihmemaan, joka tuottaa alati huippumenestyjiä lajiin jos toiseen. Tokiossakin Slovenia säväytti ja hämmensi. Viisi mitalia oli todella kova saavutus. Slovenia on esimerkki siitä, että intohimo ja vaatimustaso vaikuttavat enemmän kuin pelkät numeraaliset faktat.