Kommentti: UFC:ssä törkeä rimanalitus – supertähteä kohdellaan kuin tahmaista lakanaa

Francis Ngannou ei saa UFC:ltä ansaitsemaansa arvostusta, kirjoittaa Joonas Kuisma.

Vapaaottelun huippuorganisaatio UFC:ssä otellaan raskaansarjan huippumatsi sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Houstonissa pidettävän UFC 265 -illan kohokohtana on Derrick Lewisin ja Ciryl Ganen kohtaaminen.

Vastakkain ovat Lewisin hurja tyrmäyspelote ja ranskalaisen ennakkosuosikin, nousevan tähden monipuolinen joskin hieman passiivinen tapa hallita häkkiä. Tulee hyvä matsi.

UFC on kuitenkin pumpannut ottelua keinotekoisella tavalla. Nyt organisaation pomo Dana White pyllistää bodatulla ahterillaan moneen eri ilmansuuntaan samanaikaisesti. Otteluun on lätkäisty lisäpanokseksi väliaikainen raskaansarjan mestaruusvyö.

Vapaaottelun ystävät tietävät, että vyö on arvoton. Lewis tai Gane ei saa vyöstä kuin harmeja, kun voittaja yrittää kotona selittää kumppanilleen, että tällainen mötikkä pitäisi saada näkyvälle paikalle.

Raskaansarjan hallitseva mestari on Francis Ngannou, joka voitti mestaruuden Stipe Miocicilta alle viisi kuukautta sitten. Jokainen häkkiin päin vilkaissutkaan tietää, että Ngannou on aito ja oikea ”Baddest Man On The Planet”.

Ennen kuin hän on ehtinyt puolustaa mestaruuttaan, White heiluttelee ilkkuen muovivyötä hänen nenänsä alla. UFC kohtele Ngannouta, nupullaan olevaa globaalia supertähteä, kuin tahmaista lakanaa.

Miksi? Syytä ei tiedetä varmasti, mutta valistuneita arvauksia on esitetty.

Ensimmäinen on, että White haluaa näyttää Ngannoulle kaapin paikan. UFC:ssä kukaan, jonka nimi ei ole Conor McGregor, ei ole isompi kuin kolme kirjainta U, F ja C. Ngannou haikaili ensin rahakasta supermatsia John Jonesia vastaan. Athleticin mukaan hän kehtasi sitten toivoa tittelinpuolustusta vasta syyskuulle 2021. Eli ensi kuulle. Whiten vastauksena saattoi olla, että siinäs kyselet, pistetäänpä uutta vyötä jakoon.

Toinen arvaus on, että melko nimettömälle UFC 265 -kortille piti luoda keinotekoisesti säpinää. Alun perin kortilla oli vain yksi titteliottelu Amanda Nunesin ja Julianna Penan välillä. Se ei ilmeisesti riittänyt myymään Pay per View -oikeuksia ja jouduttiin myös perumaan Nunesin koronatartunnan vuoksi. Houstonin oman pojan Lewisin tittelimatsi myi ainakin areenan loppuun.

Kuten suomalainen UFC-ottelija Teemu Packalén on sanonut, kaikessa, mitä UFC:ssä nähdään, on kyse aina vain rahasta. UFC lienee ratkaisuunsa tyytyväinen, mutta kaikkia muita etoo.

”Muovivyö” on solvaus Ngannouta, Jonesia ja legendaarista ex-mestaria Miocicia kohtaan. Se on keskisormi kohti faneja.

Silti ruma rimanalitus kääntynee jälleen kerran Whiten ja UFC:n voitoksi. Jos Gane poistuu sunnuntaina häkistä voittajana, hän voi otella seuraavaksi todellisesta mestaruudesta Ngannouta vastaan.

Kaksikon juuret ovat samalla pariisilaisella salilla. Tarina on valmis. Promootio pyörii. Dollarit siirtyvät kädestä toiseen.

Video: Francis Ngannoun vatsalihakset ovat terästä.