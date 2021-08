Olympiatuomio: Miesten keihäskarsinta oli oikea mokanäytelmä – Tokion kohurata tuo jopa sekunnin etua ratakierroksella

Ilta-Sanomien olympiatuomio käy läpi Tokion keskiviikon isoimmat puheenaiheet.

Ilta-Sanomien olympiatuomio niputtaa tiistain suurimmat puheenaiheet. Raadissa Tokiosta kisoja raportoivat toimittajat Pekka Holopainen ja Marko Lempinen sekä kotitoimituksesta yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo.

Pekka Holopainen

Tähti

Tokiossa edukseen esiintyneen Viivi Lehikoisen ikätoveri 1999-ikäluokassa, USA:n Sydney McLaughlin, on naisten aidatulla ratakierroksella aivan omassa kastissaan. Noin 15-vuotiaasta saakka jopa maailman lahjakkaimmaksi naisyleisurheilijaksi tiedetty newjerseyläinen jatkoi siitä mihin Karsten Warholm lopetti ja vei matkansa ME:n huimaan 51,46:een. Homman sinnikkyyttä vaativasta puolesta kertoo tämä: seitsemässä vuodessa ennätys on parantunut 4,17 sekuntia.

Puheenaihe

Takavuosien keihästähtien hampaisiin joutunut Oliver Helander koki verryttelykentällä ”ihmeparantumisen” ja ilmaantui sittenkin keihään karsintapaikalle. Vaikka Helander suoritti kilpailumielessä täysin torson kautensa rutiinitasolla, se ei riittänyt läheskään loppukilpailuun. Mutta kaveri näytti kulmahampaita. Jo kävelystä nimittäin näki, että ei niittiä ottanut nivunen todellakaan kivuton ollut.

Sydney McLaughlin juoksi mielettömän ME-tuloksen.

Moka

Tero Pitkämäki veikkasi, että hänen polvitukensa kanssa heittänyt Toni Kuusela nakkaa karsinnassa joko 74 tai 84 metriä. Sinne väliin osui, ja loppukilpailuun ei ollut mitään asiaa. Arvokisoissa kokematon Kuusela esitteli klassiset alokasvirheet: kun ensimmäinen ei lähtenyt minnekään, toisella mies yritti mäkihyppykielellä ”räjäyttää keulan”. Sitten jäljellä enää yksi yritys ja siitä se looginen lopputulos. No, tuli ainakin oppia.

Tyyli

Vaikka Arvi Savolainen paini pronssiottelunsa jo tiistaina, on vielä otettava esille hänen raastavan rehellinen ulostulonsa kirvelevän tappion jälkeen. Painia ei todellakaan turhaan pidetä jylhänä urheilumuotona. Kaikki Savolaisen olemuksessa ja reaktiossa kielivät asenteesta, josta tulevaisuudessa kumpuavat isot teot. Laji vain tarvitsisi nopeasti muutaman tällaisen kaiken likoon laittajan lisää.

Yllätys

Bahrainin taival miesten käsipalloturnauksessa päättyi tiistain puolivälierissä Ranskaa vastaan. Qatar eteni 2016 Rion kisoissa samaan vaiheeseen ja vuonna 2015 MM-kotikisoissaan peräti hopealle. Kahden Persianlahden maan joukkueissa on kuitenkin yksi huima ero. Siinä missä Qatarin porukka oli koottu lähes täysin ulkomaalaisista ostopelaajista, Team Bahrain koostuu ihan saarivaltion omista pojista. Tai näin ainakin maan olympiakomitea on Tokion kisojen tietojärjestelmään ilmoittanut.

Marko Lempinen

Tähti

Sara Kuivisto, käsittämätöntä menoa jälleen. Keskimatkojen juoksija kiilasi Tokiossa kertaheitolla parrasvaloihin: neljä juoksua, neljä SE-tulosta – ja pulinat pois. Eikä jäänyt finaalipaikka tavattoman kauaksi keskiviikon tonnivitosellakaan. Kuivisto nosti suomalaisen naiskestävyysjuoksun uskottavuuden täysin uudelle tasolle.

Puheenaihe

Isompaa puheenaihetta Tokiossa ei ole kuin yleisurheilun huimat ME-talkoot. Jälleen nähtiin uusi ME-tulos, kun USA:n Sydney McLaughlin pinkoi 400 metrin aidoissa 51,90. Ennätykset nostattavat latausta, mutta kolikolla on ikävämpikin puolensa, kiitos hiilikuituvetoisten kohupiikkareiden sekä epätasaisten rataolosuhteiden: entis- ja nykyajan juoksutuloksia ei voi enää verrata keskenään.

Moka

Koko miesten keihäskarsinta oli iso mokanäytelmä: peräti puolet maailmanlistan kymmenen kärjestä jäi ulos finaalista – muun muassa olympiavoittaja Trinidadin Keshorn Walcott ja Puolan Marcin Krukowski. Useiden heittäjien olemuksesta ja ilmeistä näki, että paineet olivat liikaa. Niinpä he sortuivat suorituksissaan karmeisiin tekniikkavirheisiin.

Keihäskarsinnassa moni sortui paineisiin, mutta Lassi Etelätalon (kesk.) pää kesti.

Tyyli

Todistin paikan päällä naisten 10 metrin kerroshyppyjen alkukilpailua. Itse en uskaltaisi edes kurkistaa kymppimetristä, saati tulla sieltä hypäten alas. Huippuhyppääjien suoritukset tuntuivat epätodellisilta – niin eleganteilta, niin rohkeilta. Kun hyppääjä tulee kympistä pää edellä alas, eikä vesi kunnolla edes pölähdä, ollaan jonkun todella kauniin äärellä.

Yllätys

Kun Tokion kisoja siirrettiin vuodella, tshekkiläissuomalainen juoksija Kristiina Mäki päätti toteuttaa unelmansa ja synnytti Kaapo-poikansa tammikuussa. Oli melkoinen pommi, että Lapualla syntynyt kaksoiskansalainen toipui synnytyksen jälkeen niin nopeasti finaalivauhtiin tonnivitosella. Mäki venyi finaalin viimeisenä ajalla 4.01,23. Hieno tarina.

Lauri Hollo

Tähti

Sara Kuiviston edessä alkaa jo hengästyä; neljäs juoksu ja neljäs SE, nyt 1500 metrin aika parani kaksi sekuntia. Porvoolainen on murtautunut kansainväliseen kärkieliittiin, enää hänen tuskin tarvitsee harmitella, ettei pääse maailmalle isoihin kisoihin juoksemaan. Yksi kisojen suurimmista suomalaistähdistä, vaikka finaalipaikoista niukasti jäikin.

Puheenaihe

Juoksurata. Tokion rata on uusinta mondoa, jonka alla on kennomainen kimmoisa rakenne. Rata näyttää sopivan erityisesti pikajuoksuihin ja 400 metrille, tulokset ovat olleet mielipuolisia joka lajissa pois lukien miesten 100 metriä. Radan valmistajan mukaan etu normaaliin mondoon on 1–2 %. Se tekisi esimerkiksi ratakierroksen juoksuissa etua 0,5–1 sekuntia. Kiinnostavaa nähdä, paljonko nämä Tokiossa superaikoja juoksevat painelevat, kun kiertue palaa Timanttiliigan ”normiradoille”.

Moka

Naisten 400 metrin aidat oli lähes yhtä uskomaton kilpailu kuin miesten vastaava laji. Sydney McLaughlin paransi omaa ME-aikaansa 0,44 sekunnilla, Dalilah Muhammed hävisi vain 12 sadasosaa. Niin, missä se moka on? Tietysti siinä, ettei koko kärkikolmikko alittanut entistä ME:tä. Hollannin Femke Bol oli kolmas hänkin mielettömällä ajalla 52,03. Viisi viikkoa sitten juostuna se olisi ollut ME. Julia Petshonkinan 18 vuotta vanha Euroopan ennätys rytisi päreiksi 31 sadasosalla, joten saakoon ”mokan” anteeksi.

Tyyli

Puolan 27-vuotias Patryk Dobek vaihtoi tyyliä 400 metrin aitajuoksusta 800 metrille vasta tällä hallikaudella. Ensikokeilut sujuivat 1.47, EM-halleista hän otti kultaa ajalla 1.46,81. Kesäkuussa kulki jo 1.43,73 ja nyt hän on olympiapronssimitalisti. Aidoissa paras saavutus oli MM-kisojen seitsemäs vuonna 2015. Kerrassaan onnistunut ja rohkea lajinvaihto, mikä ei tosin ole mahdollinen ilman kovia juoksupohjia. Puolalaisessa valmennuskulttuurissa kaikki rakennetaan sen varaan.

Miesten 800 metrillä kulta ja hopea menivät Keniaan, mutta pronssia nappasi puolalaisyllättäjä.

Yllätys

Pohdin ennen miesten 800 metrin finaalia valmentajakollegani kanssa mitalikolmikkoa. Molempien listoilta löytyivät USA:n Clayton Murphy ja Botswanan Nijel Amos. Kas kehveliä, herrat olivat finaalin kaksi viimeistä. Taas tuli osoitetuksi, että 800 metrin hidasvauhtisissa arvokisafinaaleissa mikä tahansa on mahdollista.