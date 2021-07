Katso Suunnistusliigan neljäs osakilpailu Kuopiosta suorana ISTV:ssä

Suunnistajat hakevat viikonloppuna rasteja Savossa, kun Suunnistusliigan neljäs osakilpailu käydään lauantaina 31.7.2021 Kuopion Vehmersalmella.

ISTV:n lähetys naisten ja miesten kilpailusta aukeaa yllä olevaan videoruutuun kello 10.00. Naisten kilpailun odotetaan ratkeavan kello 11.45. Miesten kilpailun voittaja on selvillä noin kello 13.35.

Näin Suunnistusliigan Juho-Veikko Hytönen kirjoittaa kilpailuiden ennakkoasetelmista:

”Lauantain QP Resort Gamesin ohjelmassa on keskimatka, jossa naiset suunnistavat 4,5 kilometriä ja miehet 5,4 kilometriä. Kuopion seudun jylhät maastot ovat houkutelleet mukaan suuren joukon suunnistuksen kansallista kärkeä: naisia on lauantain kilpailuun ilmoittautunut 46 ja miehiä peräti 103 kappaletta.

Naisten Suunnistusliigan johdossa kolmen osakilpailun jälkeen on Jämsän Retki-Veikkojen Merja Rantanen. Suunta Jyväskylän Veera Klemettinen on aivan Rantasen tuntumassa ja kolmatta sijaa liigassa pitää SK Pohjantähden Kirsi Nurmi. Kärkikolmikko on ilmoittautunut mukaan myös Kuopion kilpailuun.

Miesten liigaa kolmen osakilpailun jälkeen johtaa tasaisia suunnistustuloksia läpi alkukauden tehnyt Lahden Suunnistajien Aleksi Anttolainen. Kakkospaikalla on keskimatkan hallitseva Suomen mestari Severi Kymäläinen Tampereen Pyrinnöstä ja kolmantena Kouvolan keskimatkan voittaja Eetu Savolainen (Ikaalisten Nouseva-Voima). Edellä mainitut miehet suunnistavat myös Kuopiossa.”

Lähetys näkyy ISTV:ssä vain suorana, mutta jälkilähetys on myöhemmin katsottavissa Suunnistusliigan Youtube-kanavalla.

Lisätietoja, ohjelma ja pistetilanne Suunnistusliigasta ja Viestiliigasta on nähtävissä sarjan nettisivuilla.

Savossa suunnistetaan myös sunnuntaina, kun Viestiliigan kolmas osakilpailu käydään Kuopion Pieksänkoskella. ISTV:n lähetys naisten viestistä käynnistyy kello 9.40 ja miesten viestistä kello 12.40.