Pieniä bikinipeliasuja vastaan kapinoivan Norjan rohkea veto saa kiitosta Suomen lajipomolta: ”Nuo simmarit ovat todella pienet”

Norjan naisten rantakäsipallojoukkue sai sakot liian peittävistä peliasuista.

Suomen käsipalloliiton toiminnanjohtaja Päivi Mitrunen tuntee rantakäsipallon pukeutumissäännöt, jotka nousivat jälleen puheenaiheeksi lajin EM-kilpailuissa Bulgariassa.

Norjan naisten maajoukkue sai 1 500 euron sakot, kun se rikkoi Kansainvälisen käsipalloliiton (IHF) pukeutumissääntöä, joita myös Euroopan käsipalloliitto (EHF) noudattaa tapahtumissaan. Norjalaiset kieltäytyivät pelaamasta liian paljastavissa asuissa ja käyttivät pronssiottelussa shortseja.

– Tämä pukeutumisasia ei ole uusi juttu, vaan tuli esiin jo ainakin kaksi vuotta sitten. Norja on ajanut asiaa voimakkaasti kansainvälisellä puolella, koska nuo ”simmarit” ovat todella pienet, Mitrunen avasi STT:lle.

– Naisten topin ja housun koko on määritelty rantakäsipallon kansainvälisissä säännöissä, joihin Norjan johdolla halutaan muutos. Norja on iso käsipallomaa, ja sillä on voimaa vaikuttaa asioihin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan EHF on luvannut käsitellä tulevina kuukausina norjalaisten tekemää sääntöehdotusta, jonka mukaan pelaajat saavat pukeutua lajissa vapaammin.

Muutokset tapahtuvat hitaasti ja vaativat joskus räväköitä ratkaisuja, kuten Norjan pelaajat sakkojen uhalla tekivät.

– Rohkea veto heiltä, Mitrunen kiitteli.

Norjan käsipalloliitto (NHF) ilmoitti maksavansa sakkomaksun, jossa jokaiselta pelaajalta veloitettiin 150 euroa.

– Tietenkin maksamme sakot, sillä olemme kaikki samassa veneessä. Tärkeintä on saada varusteet, joissa urheilijat viihtyvät, NHF:n puheenjohtaja Kåre Geir Lio sanoi AFP:lle.

Miehet saavat pukeutua rantakäsipallossa hihattomaan paitaan ja shortseihin. Norjan liitto pyysi jo ennen EM-kilpailuja, että naiset saisivat pelata shortseissa. EHF teki jo tuolloin selväksi, että pukeutumissääntöjen rikkomisesta tulee sakkoja.

Matka sääntömuutokseen on pitkä, kun asia pitää saada ensin läpi EHF:ssä ja sitten IHF:ssä.

– EHF on sitoutunut käsittelemään aihetta jäsenliittojensa edun mukaisesti. On kuitenkin sanottava, että sääntömuutos voi toteutua vain Kansainvälisen käsipalloliiton kautta, EHF:n Andrew Barringer sanoi AFP:lle.

Suomessa rantakäsipallolle ei ole säännöllistä kilpailutoimintaa, mutta elokuussa Turussa järjestetään junioriturnaus. Mitrusen mukaan turnaus on ”loppuunmyyty” joukkueiden osalta.

– Se on kiva kesän lopetus ja kauden aloitus, kaikilla on tarve päästä taas pelaamaan.

Millaisissa asuissa Turussa pitää pelata?

– Turun-turnauksessa saa pelata t-paidassa tai pelipaidassa tai topissa ja shortseissa tai pitkissä trikoissa. Siellä ei ole tiukkoja kansainvälisiä sääntöjä käytössä.