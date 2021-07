Main ContentPlaceholder

NHL:ssä historiallinen hetki: 19-vuotias lupaus Luke Prokop kertoi olevansa homoseksuaali

Kanadalainen Luke Prokop on The Athleticin mukaan ensimmäinen NHL-pelaaja, joka on tullut kaapista aktiiviuransa aikana.

Luke Prokop tuli maailmalle ulos kaapista Twitterissä.

Kanadalainen jääkiekkolupaus Luke Prokop julkaisi Twitterissä päivityksen, jossa kertoo olevansa homoseksuaali. – Vaikka kulunut vuosi on ollut hullu, se antoi minulle mahdollisuuden löytää todellisen itseni. En enää pelkää piilotella sitä kuka olen. Olen ylpeä kertoessani kaikille julkisesti olevani homo, Prokop kirjoittaa. 19-vuotias puolustajataituri on Nashville Predatorsin viime syksyn kolmannen kierroksen NHL-varaus. Joulukuussa Prokop solmi kolmivuotisen tulokassopimuksen Nashvillen kanssa, mutta pelasi päättyneellä kaudella vielä Kanadan juniorisarja WHL:ssä. Prokop uskoo kaapista tulemisen auttavan häntä saavuttamaan unelmansa myös jääkiekkokaukalossa, koska nyt hän voi olla avoimesti oma itsensä. – Olen nuoresta iästä lähtien unelmoinut olevani NHL-pelaaja. Uskon, että elämällä aitoa elämääni, voin antaa kaikkeni jäällä ja parantaa siten mahdollisuuksiani toteuttaa unelmani, Prokop jatkaa. NHL julkaisi Twitterissä päivityksen, jossa sarjan komissaari Gary Bettman ilmaisi tukensa Prokopille. – Olemme NHL:ssä ylpeitä Luke Prokopista. Haluan kiittää häntä totuutensa jakamisesta ja rohkeudesta. Bettman toivoo, ettei jääkiekkoilijoiden tarvitsisi kamppailla kaapista tulemisen kanssa. Hän kertoo sarjan tarjoavan Prokopille ja kaikille muillekin samassa tilanteessa oleville täyden tuen. – LGBTQ-pelaajat, -valmentajat ja -henkilökunta voivat antaa parastaan vain silloin, kun he elävät kokonaisena ja todellisena itsenään, Bettman sanoo. The Athleticin haastattelussa Prokop kertasi hetkeä, jolloin kertoi Predatorsin johdolle seksuaalisesta suuntautumisestaan. Hän puhui seuran johtohenkilöille puhelimitse ajaessaan autoa. Seura otti tiedon vastaan hyvin, ja Prokop herkistyi. – Laitoin musiikin niin kovalle kuin mahdollista. Pidin aurinkolaseja ja aloin itkemään ilon kyyneliä. Kun ajattelen vapauden tunnetta, se hetki oli mielestäni lähinnä sitä tähän mennessä, Prokop totesi.