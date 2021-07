Kari-Pekka Kyrö lataa suorat sanat yleisurheilun olympiavalinnoista: ”Heidät olisi voinut jättää rannalle”

Kari-Pekka Kyrön mielestä Tokion yleisurheilujoukkueessa on jopa kolmannes urheilijoita, joille olympiakisat on väärä foorumi. Hän näkee valintalinjassa merkkejä urheilun sisäisestä valtataistelusta.

Ruotsissa kohuttiin jokin aika sitten, kun maan olympiakomitea päätti jättää tälläkin kaudella 800 metriä alle kahden minuutin juosseen Lovisa Lindhin ulos olympiajoukkueesta tämän valintakelpoisuudesta huolimatta. Syy oli se, ettei komitea nähnyt Lindhillä olevan mahdollisuuksia sijoittua kisoissa kahdeksan parhaan joukkoon.

–Jos meillä olisi noin raju valintakriteeri, joukkue jäisi hyvin pieneksi. Ja jos Ruotsi noudattaisi linjaansa pilkulleen, pienempi se olisi heilläkin, toteaa Suomen urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtaja Jarkko Finni.

Kahdeksan parhaan joukkoon sijoittuminen on Tokiossa jonkinlaista realismia ehkä kolmelle suomalaisyleisurheilijalle. Suomen olympiakomitean linjaus on kuitenkin se, että urheilijan tulee onnistuessaan pystyä sijoittumaan 16:n joukkoon, minkä lisäksi hyvin nuoria urheilijoita voidaan valita mukaan matalamminkin tavoiteasetteluin.

–Kauden olympiapuhdistetut (3 urheilijaa/maa/laji) maailmantilastot ovat varmaan järkevin pohja, kun analysoi kisanäkymiä, Finni sanoo.

Näiden tilastojen mukaan 16:n joukkoon sijoittuminen on kisoissa realistista vajaalle puolelle yleisurheilujoukkueesta, jonka osuus koko Suomen 46 urheilijan olympiajoukkueesta on vajaa 50 prosenttia.

Yleisurheilun valtava osuus kokonaisuudesta on hämmentänyt lajia koko ikänsä seurannutta ja arvostanutta Kari-Pekka Kyröä, hiihdon entistä päävalmentajaa:

–Mukana ovat lähes kaikki valintakelpoisuuden saavuttaneet (yksi valintakelpoinen mieskeihäänheittäjä ja loukkaantunut Nooralotta Neziri jäivät pois). En missään nimessä nosta parhaansa tekeviä urheilijoita tikunnokkaan, mutta onhan tässä aivan selviä suomalaisen urheilun sisäpoliittisia tarkoitusperiä.

Kyrön mukaan Tokio-näyttöjen jo vuonna 2019 avautunut näyttöikkuna on aivan ”järjetön”.

–Kisoissa kuitenkin urheillaan vuoden 2021 ulkoratakauden tuloskunnolla ja -trendillä. Ja jos niihin tuloksiin syventyy, niin onhan valituista jopa kolmannes aivan väärällä foorumilla Tokiossa. Heidät olisi voinut jättää rannalle.

–En ymmärrä, miten putoaminen alkuerissä tai karsinnoissa valtavalla erolla jatkopaikkaan palvelee heitä millään lailla.

Kyrön mielestä sekä Urheiluliitolla että Olympiakomitealla on selkeä tarve luoda illuusiota, jonka mukaan suomalainen yleisurheilu on kansainvälistä menestystoimintaa.

Edellisestä arvokisamitalista on viisi vuotta ja edellisestä MM- tai olympiatason mitalista kuusi vuotta. Edellisestä keihäänheiton ulkopuolelta saavutetusta MM-mitalista on 16 vuotta ja olympiamitalista 21 vuotta.

Suomen edellisestä ei-keihäänheittäjän saavuttamasta yleisurheilun olympiamitalista tulee syksyllä täyteen 21 vuotta. Sen saavutti, kultaisena, Sydneyssä vuonna 2000 kuulantyöntäjä Arsi Harju.

– Kaikki urheiluihmiset toivovat yleisurheilulle kaikkea hyvää, mutta jos tällainen tarina menee läpi, se määrittää vahvasti valta-asemia suomalaisen yksilöurheilun sisällä. Se taas saattaa näkyä esimerkiksi epätasa-arvoisena resurssien jakautumisena lajien välillä, Kyrö sanoo.

Hän myöntää, että yleisurheilu on edelleen kesäolympiakisojen kruununjalokivi ja sinänsä valtava globaali urheilumuoto, mutta muistuttaa, että rata- ja kenttäurheiluun mahtuu monen kerroksen väkeä.

– On selvää, että esimerkiksi pikajuoksussa, keskimatkoilla tai maratonilla puhutaan todella rajusta absoluuttisten huippujen määrästä. Mutta jos poiketaan kentän puolelle, sieltä löytyy useita lajeja, jotka sellaisinaan ovat paljon pienempiä kuin maastohiihto, jos verrataan toimintaa oikeasti ammatikseen harjoittavien määriä. Näissä lajeissa Olympiakomitea ei missään nimessä saisi tinkiä top 16 -tavoitteista kisajoukkueen valinnassa.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki valotti kisajoukkueen valintalinjaa Ilta-Sanomille.

– Kesäolympiakisat ovat nykyään karsintajärjestelmältään sellainen 2–3 vuoden turnaus, jossa jokainen urheilija ansaitsee paikkansa tulosrajojen tai rankingien kautta. Linjamme on ollut käytännössä valita valintakelpoiset urheilijat. Katsomme, että mahdollisimman iso joukkue näin pienestä maasta on myös itseisarvo ja nostaa kisoihin kohdistuvaa mielenkiintoa Suomessa. Emmekä me ainoa näin ajatteleva maa ole.

Yleisurheilujoukkueen osuutta Tokion joukkueesta Lehtimäkikin pitää erittäin suurena.

– En tietenkään millään lailla negatiivisessa mielessä. Yleisurheilijoiden vireen ansiosta joukkueesta tuli näin iso. Pieni pettymys oli se, että lajikirjoa ei saatu mukaan yhtä paljon kuin Rioon 2016, Lehtimäki myöntää.

Viisi vuotta sitten Suomella oli edustus 16 urheilumuodossa, Tokiossa 11:ssä.