Iselin, 25, avautui karmeista kommenteista: ”Miten harrastat seksiä?”

Norjalaispainija Iselin Moen Solheim kertoi kokemuksistaan Dagbladetin haastattelussa.

Solheim on vapaapainin EM-pronssimitalisti ja kaksinkertainen nuorten MM-mitalisti.

Norjalainen Iselin Moen Solheim, 25, on vapaapainin EM-pronssimitalisti ja kaksinkertainen nuorten MM-mitalisti. Hän on myös homoseksuaali.

Solheim avautui sunnuntaina julkaistussa Dagbladetin haastattelussa synkistä kokemuksistaan olla seksuaalivähemmistön edustaja perinteisiä arvoja vaalivassa painimaailmassa.

Hän kertoi tulleensa kaapista seitsemän vuotta sitten, 18-vuotiaana. Vanhemmat, ystävät ja läheisimmät urheilukaverit suhtautuivat uutiseen ”todella hyvin”. Kaikista ei voi sanoa samaa.

Solheim jakoi Dagbladetille kuvakaappauksia saamistaan Instagram-viesteistä, jotka olivat sävyltään karmeita. Halventavia kommentteja tulee myös painimolskin liepeillä – ja paljon.

– Olen kuullut häijyjä kommentteja kuten ”Teen sinusta tai puolisostasi taas heteron” ja ”Miten harrastat seksiä”. Se tuntuu pahalta, ja tuollaiset puheet saavat minut epävarmaksi. Ihmiset kokevat oikeudekseen kommentoida toisten yksityisasioita, jotka eivät heille kuulu, Solheim kertoi norjalaislehdelle.

Solheim kertoi ikävien ja homofobisten kommenttien vaikuttaneen hänen käyttäytymiseensä painipiireissä.

– Esimerkiksi maajoukkueleireillä pelkäsin, että ihmiset väittäisivät minun yrittäneen iskeä heitä ja että joku tulkitsisi väärin käyttäytymiseni.

Tokion olympialaisista kevään karsintaturnauksessa tippunut Solheim kokee, että norjalaisella urheilulla on vielä paljon tehtävää yhdenvertaisuustyössä. Yhtäällä hän myös suitsutti sitä, kuinka paljon on saanut tukea joukkuekavereiltaan.

Solheimin pronssituuletus Euroopan kisoissa 2019.

Kaapissa piilotteleville urheilijoille Solheimilla on selvä viesti.

– Isossa kuvassa kyse on yksityisasiasta, johon kellään ei ole mitään sanottavaa. Jos pelkäät muiden reaktioita, vika on heissä eikä itsessäsi. On todella tärkeää muistaa, ettei ole mitään väärää olla homoseksuaali ja olet yhtä arvokas kuin muutkin, hän alleviivasi.