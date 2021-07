Miten käy karmeasti loukkaantuneen Conor McGregorin, 32, uralle? Suomalaisottelija pamauttaa suorat sanat

Aleksi Nurmisen mielestä Conor McGregor voi otella vielä pitkään. Teemu Packalénin mielestä ei irlantilaisen ei kannattaisi enää nousta häkkiin.

Viaplayn ja V Sportin UFC-asiantuntija Aleksi Nurminen uskoo, että lajin supertähdestä Conor McGregorista kuullaan vielä vapaaottelun kärkiorganisaation UFC:n otteluilloissa.

McGregor, 32, loukkaantui pahasti UFC 264 -tapahtumassa varhain sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Yhdysvaltalainen Dustin Poirier, 32, voitti ottelun teknisellä tyrmäyksellä. Irlantilaisen nilkka petti ruman näköisesti alta ensimmäisen erän lopussa.

McGregor päivitti maanantaina sairaalasta sosiaaliseen mediaan, että hänen sääriluunsa oli murtunut. Ottelijan valmentaja John Kavanagh uskoi, että vamma sai alkunsa, kun Poirier torjui McGregorin potkun kyynärpäällään.

Supertähden ura ei ollut varsinaisesti nosteessa ennen loukkaantumistakaan. Hän on hävinnyt kolme neljästä edellisestä ottelustaan UFC:ssä.

Iso kysymys on, miten Conor McGregorin uralle nyt käy?

– Se riippuu aika paljon siitä, mitä hän itse haluaa. Hän pystyy jatkamaan ja ottamaan rahaotteluita aika pitkään. Jengiä kuitenkin kiinnostaa, Nurminen arvioi.

Dustin Poirier (oik.) voitti odotetun kamppailun Conor McGregoria vastaan.

Kiinnostuksesta kertoo kova tilasto: seitsemän UFC:n historian yhdeksästä suosituimmasta pay-per-view-tapahtumasta ovat olleet otteluiltoja, joissa McGregor on otellut. Pay-per-view tarkoittaa lähetystä, jonka katseluoikeudesta katsojan pitää erikseen maksaa.

Tilasto tarkoittaa sitä, että McGregorin nimi tuo paljon rahaa vapaaottelun ykkösorganisaatiolle. Siksi hänelle löytyy tulevaisuudessa myös otteluita.

Aleksi Nurmisen oma ammattilaisrekordi vapaaottelussa on 6–2–0.

Mutta millaisia otteluita ne ovat – hömppää vai tittelimatseja?

– Conor on suuruudenhullu ja hän haluaa osoittaa epäilijöidensä olevan väärässä. Ehkä todistelu vaatii tittelin tai että hän voittaisi jonkun kovimpina pidetyistä tyypeistä, Nurminen sanoo.

– Parhaimmillaan hän näyttää siltä, että hän pystyisi ottamaan tittelimatseissa, mutta joku voisi sanoa, että realistinen ja objektiivinen sijoitus voisi olla haastajalistan vitosen hujakoilla. Taso ei ihan riitä tittelimatsiin tällä hetkellä.

Asiantuntija arvelee, että McGregorin ja tittelimatsin vaatiman tason välillä on yksi iso haaste. Rahaa saattaa olla liikaa.

– McGregorilla on painetta pankkitilillä parisataa miljoonaa. Hän on saavuttanut kaikki tavoitteet, jotka on itselleen asettanut. Voi olla vaikeaa lähteä treenisalille. Kun treeneissä alkaa olla vaikeaa, on paljon mukavampi jäädä himaan ja nauttia miljoonista. Hänellä on iso perhe, jo kolme lasta. On paljon kaikkea muutakin tekemistä ja bisneksiä, Nurminen arvioi.

Forbesin mukaan McGregor oli huhtikuussa vuoden kovapalkkaisin urheilija, jonka ansiot olivat sivuston mukaan noin 180 miljoonaa dollaria vuoden aikana. Tulot muodostuvat tammikuun edellisestä Poirier-ottelusta ja siitä, että McGregor myi osuutensa perustamastaan viskibrändistä.

UFC:ssä ottelut Teemu Packalén spekuloi puolestaan jo McGregorin ja Poirierin uusintaottelulla, joka olisi jo kaksikon neljäs. Molemmat sanoivat sunnuntaina, että haluavat uudestaan tanssiin.

Packalén muistuttaa, että sekä UFC:llä että Poirierilla on uusintaan hyvä syy: rahan tekeminen McGregorin nimellä.

– Luulen, että Poirier näkee jopa, että luvassa on helppoa rahaa. Arvostan häntä aivan törkeästi urheilijana, Packalén sanoo.

Asiantuntija veikkaa, että McGregorin kuntoutumista odotellessaan yhdysvaltalainen ottelee kevytsarjan mestaruudesta Charles Oliveiraa vastaan.

– Mutta mikä on Conor McGregorin motiivi otella uudestaan Poirieria vastaan? En usko, että hän pystyy voittamaan. Jos matsi otellaan, siinä ei ole Conorin kannalta mitään järkeä. Myykööt viskiä ja pysykööt viihdetaiteilijana. Ei kannata omia osakkeitaan enää tyhmällä ottelemisella ja häviämisellä laskea enempää.

Sitten Packalén esittää villin veikkauksen.

– En usko, että Conor ottaa enää ottelua Poirieria vastaan. Luulisi, että joku sanoo sille sivusta, että: ”Älä. Ei tuossa ole järkeä. Voit nyt tehdä rahaa nimellä Conor McGregor, mutta kun menet ja häviät ja teet itsestäsi uudestaan isomman pellen, niin sitten et voi tehdä enää niin hyvin rahaa nimellä.” Rahasta tuossa kaikessa vain on kysymys.

Vapaaottelija Teemu Packalén.

Raha määrää, sanoo myös asiantuntija Nurminen. Mutta hän uskoo uusintaotteluun.

– Jos Poirier voittaa Oliveiralta tittelin seuraavaksi ja pitää vyötä niin kauan, että Conor palaa, niin eihän sitä tiedä, vaikka Conor pääsisi suoraan titteliotteluun Poirieria vastaan.

McGregorin tulevaisuus on auki.

Yhdestä asiasta asiantuntijat ovat yhtä mieltä. McGregor väitti kävelevänsä kuusi viikkoa keppien kanssa ja palaavansa sitten harjoittelun pariin. Molempien mielestä se on täyttä soopaa.

– En ole lääkäri, mutta voisin kuvitella, että menee vuoden verran ainakin, ennen kuin jalka on oikeasti iskussa, Nurminen veikkaa.

– Kun Poirier treenaa, hän vain kehittyy. Mitä Conor tekee? Hän kuntoutuu. Uusintaottelu menisi yhteen maaliin, Packalén lataa.