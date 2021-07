Huolestuttavia viestejä Wembleyltä: Stadionin sisällä on iso joukko liputtomia katsojia: ”Lapset ovat peloissaan, paikkoja viety”

Wembleyn finaali on käynnissä, mutta viestit stadionin sisältä kertovat sekasortoisesta tilanteesta.

Wembleylle otetttiin finaaliin 60 000 katsojaa. Ilmeisesti sisällä stadioniin on päässyt myös liputtomia katsojia.

Englanti ja Italia ottavat sunnuntai-iltana yhteen jalkapallon miesten EM-kisojen finaalissa Lontoon Wembleyllä.

Ottelu alkoi englantilaisten kannalta riemukkaasti, kun Luke Shaw vei Englannin johtoon jo toisella peliminuutilla.

Riemuisaa tunnelmaa varjostavat Wembleyltä kantautuvat viestit. Muun muassa paikan päällä olevien toimittajien mukaan stadionin sisälle on päässyt joukko liputtomia kannattajia.

Ennen finaalin alkua uutisoitiin, että joukko liputtomia kannattajia oli rynninyt turva-aitojen läpi ja yrittänyt päästä sisään stadioniin. Uefa kuitenkin tiedotti, ettei liputtomia kannattajia olisi päässyt sisälle asti.

Toimittajien twiitit kertovat eri tarinaa.

– Tasainen liputtomien fanien virta rynni katsomon vielä kun avausmaali tehtiin. Käytävät ovat täynnä, portaat tukittu ja liikuntarajoitteisten katsomoalue pressiboxin edessä on täynnä. Maksavat kannattajat rukoilevat avuttomia järjestyksenvalvojia heittämään heidät (liputtomat) ulos. Lapset ovat peloissaan, paikkoja viety. Epäturvallista, twiittasi The Independentin jalkapallotoimittaja Melissa Reddy.

Toimittaja Sam Wallacen twiitti kertoo samaa: stadionin sisäpuolelle on päässyt liputtomia kannattajia.

– Wembleyn organisaatio on levällään. Paikassa, jossa minä olen, on selvästi enemmän ihmisiä kuin mitä on paikkoja, Wallace raportoi stadionin sisältä.

Toimittaja Tariq Panjan mukaan Wembleyllä on lopulta tiedotettu, että stadionille on päässyt liputtomia katsojia.

Liputtomia katsojia yritetään poistaa stadionilta.