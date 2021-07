Aivoverenvuoto pysäytti urheilujohtaja Mika Kulmalan viime torstaina.

Aivoverenvuodosta Töölön sairaalassa toipuva entinen Hiihtoliiton toimitusjohtaja Mika Kulmala, 54, vastaa puhelimeen hyväntuulisena. Kalenterista oli helppo löytää tovi juttutuokiolle.

– Eipä tässä hirveästi tekemistä ole, muuta kuin käydä pihalla kävelemässä ja odotella, mitä tapahtuu seuraavaksi, hän naurahtaa.

– Olen ajatellut, että nyt ei ole elämässä enää kovin kiire minnekään.

Pirteän äänen taustalla on hyvää vauhtia parantuva vointi. Rankan viikonlopun jälkeen Kulmala on päässyt taas pikkuhiljaa tolpilleen.

– Voin ihan hyvin. Eilen oli ensimmäinen oikein hyvä päivä, joka sitten vähän kyllä kostautui, kun innostuin katsomaan jalkapalloa puolille öille, enkä sitten saanut nukuttua. Tänään sitten vähän särkikin päätä, kun aivot olivat joutuneet koville. Verrattuna siihen, mikä olo oli viikonloppuna, olen kuitenkin kuin uudestisyntynyt, hän kuvailee.

– Muutaman ensimmäisen päivän aikana en jaksanut jutella tai edes katsoa telkkaria. Muutamien ihmisten viesteihin vastasin, mutta sen jälkeen piti nukkua suurin piirtein tunti. Siitä näki, kuinka kovalle rasitukselle aivot olivat joutuneet.

Viime torstaina Kulmala vietti rauhallista loma-aamua kotonaan Järvenpäässä. Hän nukkui pitkään ja jäi vielä aamukahvien jälkeen lueskelemaan rauhassa aamun printtilehtiä.

Kello oli noin kymmenen, kun hän huomasi, että jotain oli vialla.

– Alkoi yhtäkkiä jomottamaan, ja sanoin vaimolle, että mikä hemmetti minulle tuli tuonne niskaan.

Aktiivisesti urheileva Kulmala on tottunut lihasjumeihin, eikä osannut epäillä mitään vakavaa. Outo tunne levisi kuitenkin nopeasti niskasta takaraivolle, jossa se jomotti korvasta korvaan tuntuvana kipuna.

Kulmalan vaimo Päivi on kärsinyt migreenikohtauksista, ja migreeniä pariskunta epäili pitkän linjan urheilumiehen kipujen syyksi.

– Makoilin makuuhuoneen hämärässä, ja olo vain heikkeni. En osaa sanoa, kauanko meni aikaa, kun alkoi yököttäminen ja oksentaminen. Sitten kipu päässä kävi todella kovaksi, ja aloin hikoilla todella paljon, Kulmala kuvaa.

Mika ja Päivi Kulmala Suomen satavuotisjuhlavuoden itsenäisyyspäivän vastaanotolla Helsingissä 6. joulukuuta 2017.

Hän siirtyi makuuhuoneesta vessan lattialle.

– Oli helpompi maata kivilattialla, oksentaa samalla ja ihmetellä, mitä tässä tapahtuu.

– Siinäkin vaiheessa olimme vielä sitä mieltä, että tämä on migreeniä. En osaa sanoa, paljonko kello oli, kun aloimme ymmärtää, että kyse on jostakin vakavammasta, ja nyt täytyy lähteä sairaalaan, Kulmala kertoo.

Kulmalat pohtivat vielä, lähteekö Päivi-vaimo ajamaan miehensä Järvenpään terveyskeskukseen, vai soitetaanko hänelle ambulanssi.

– Taisin itse lopulta sanoa, että tilaa ambulanssi, kun yökkäänkin niin paljon, ettei autossa istumisesta tulisi mitään.

Avun saaminen paikalle oli yllättävän hankalaa.

– Taisi Päivi olla perinteisen suomalainen, liian asiallinen tilaaja, kun vasta kolmannella kerralla sai ambulanssin tulemaan. Siellä oltiin myös sitä mieltä, että ei kai siinä sen kummempaa, Kulmala sanoo.

Kulmala ylistää Töölön sairaalassa saamaansa hoitoa.

Sen jälkeen miehen omat muistikuvat alkavat haalistua.

– Muistan, että olin sohvalla ja minua haastateltiin ja vastailin houreissani kaikenlaista.

Kulmala nostettiin paareilla ambulanssin kyytiin, ja hänelle laitettiin tippa.

– Sen muistan, kun he sanoivat, että ei mennä Järvenpäähän, vaan painetaan suoraan Töölöön: nyt on kiire. Siihen minun muistini pätkäisi, ja seuraavat muistikuvat ovat seuraavalta päivältä.

Aivoverenvuodon hoidossa nopeus on valttia. Kulmala kertoo olleensa sairaalassa juuri ajoissa.

– Opin nyt jälkeenpäin, että noin neljä ja puoli tuntia on se aika, minkä sisällä olisi syytä olla hyvässä hoidossa. Minulla se oli siinä ja siinä, mutta olin kohtuullisesti vielä aikahaarukan sisässä, hän toteaa.

Töölössä Kulmalan päähän asennettiin painetasausventtiili eli suntti.

– Metalliventtiili porattiin kalloon. Sillä ylimääräinen neste ja veri saadaan kallosta ulos, ja paineet tasattua. Kyllä lääketiede on ihmeellistä, Kulmala ihmettelee.

Teho-osaston hoidosta Kulmalalla ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa. Nyt hän on siirtynyt jo vuodeosastolle. Siellä ainoa huono puoli on heikko ilmastointi, joka tekee olosta tukalan kuumilla keleillä. Se on kuitenkin kaiken koetun jälkeen pieni murhe.

Kulmala on opetellut jo parhaansa mukaan lääkitsemään itseään, jotta pääsisi kotihoitoon mahdollisimman nopeasti.

– Jälkiseuraamukset ovat toki mahdollisia. Lääkärit tutkivat viimeisimmät kuvat ja päättävät, lähdenkö tänään, huomenna vai vasta ensi viikolla.

Kulmalan aivoverenvuodon varsinaista syytä ei välttämättä saada koskaan selville. Yksi mahdollinen asiaan vaikuttanut tekijä löytyy muutaman viikon takaa.

– Sain aivan yllättäen veritulpan jalkaan kaksi ja puoli viikkoa aiemmin. Siihen aloitettiin verenohennuslääke. Kukaan ei osaa varmaan koskaan sanoa, onko se aiheuttanut veritulpan päänuppiin, Kulmala toteaa.

Dramaattinen viikko on pysäyttänyt aikaansaavana ja suorapuheisena tunnetuksi tulleen urheilujohtajan. Monenlaisia ajatuksia on pyörinyt mielessä.

– Tässä on ymmärtänyt sen, kuinka pienestä asiat ovat kiinni, Kulmala pohtii.

Urheilupäättäjät ovat urheiluhullussa Suomessa kovassa paineessa, ja Kulmala on kertonut aiemmin avoimesti työuupumuksestaan. Hän erosi itse Hiihtoliiton toiminnanjohtajan paikalta kesäkuussa 2019.

– Tämä oli ajatuksia selkeyttävä hetki. Edellisessä työssä tuli stressattua kaiken maailman urheilumenestystä ja muita asioita, kuunneltua kiukuttelevia urheilijoita ja otettua vastaan kansalaispalautetta. Tuntuu tällä hetkellä siltä, että tulevaisuudessa ei jaksa sellaisista asioista liikaa stressata, vaikka täysillä töitä tekisikin, Kulmala toteaa.

Kulmala jätti Hiihtoliiton toimitusjohtajan paikan kesällä 2019.

Nykyään Kulmala toimii Lapin urheiluopiston eli Rovaniemellä sijaitsevan Santasportin toimitusjohtajana.

– Kun olen tämän prosessin läpikäynyt, jatkossa pystyn esimiehenä kertomaan alaisilleni, että kannattaa suhtautua tällaisiin asioihin vakavasti. Todella paljon pitää mataloittaa kynnystä hoitoon hakeutumisessa ja ennen kaikkea muistaa säännölliset terveystarkastukset.

Kulmala on myös ilahtunut saamastaan palautteesta päätettyään kertoa kokemastaan julkisesti.

– Kun laitoin Linkediniin julkaisun asiasta, moni kehui, että hyvä, kun joku jakaa tällaisen tiedon. Monet ihmiset eivät osaa ajatella tätä vaihtoehtoa, kun tulee kova, mutta tavallisen tuntuinen päänsärky.

Urheilussa ja liikunnassa Kulmala tahtoo korostaa pään ja niskojen suojelun tärkeyttä. Aihe on kiinnittänyt huomiota jälleen jalkapallon EM-kisojen aikana, joissa pään seudulle kolhuja saaneiden pelaajien on sallittu jatkaa pelaamista melko pintapuolisilta näyttävien tarkastusten jälkeen.

– Aivoja kannattaa suojella, ne ja sydän ovat aika tärkeässä roolissa pitämässä meitä kunnossa, hän toteaa.