Urheilupomon kasvot murskaksi – sai golfpallon suoraan päähän Ahvenanmaalla: ”Verta tuli älyttömästi”

Urheilumuseon johtaja Jukka-Pekka Vuori loukkaantui ikävällä tavalla ahvenanmaalaisella golfkentällä.

Urheiluvaikuttaja Jukka-Pekka Vuoren, 54, kesäloma alkoi karmealla tavalla. Urheilumuseon johtaja sai golfpallon lujalla vauhdilla kasvoihinsa Ahvenanmaalla, Slottsbananin kentällä tiistaina.

– Voin ihan ok, mutta harmittaa. Naama on mustana ja nenä murtunut. Henkiset vammat ovat isommat. Loma alkoi viime perjantaina, ensi perjantaina operoidaan kasvoja. Menee muutama viikko, että saan itseni sen näköiseksi, että voin esiintyä julkisilla paikoilla, Vuori kertoo ahvenanmaalaisesta hotellista, jossa puhuu puhelimeen aurinkolasit ruhjoutuneilla kasvoillaan.

Vammat kuulostavat rajuilta.

– Silmät ovat muurautuneet umpeen. Nenä on vinossa. Naama on turvonnut. Toisella silmällä näen vähän jotain.

Onnettomuus tapahtui tiistaiaamuna väylällä seitsemän. Vuori löi oman avauksensa väylän reunaan ja meni valmistautumaan kakkoslyöntiin. Hän ehti liian myöhään kuulla huudon ”fore”, jolla golfissa varoitetaan muita pelaajia vaarallisesti epäonnistuneesta lyönnistä. Samalla hetkellä pallo osui laakana Vuoren nenään. Joku oli ”draivannut” viereiseltä, 11. väylältä rajusti vinoon vasemmalle.

– ”Fore” ei kuulunut ajoissa. Putosin. Verta alkoi tulla älyttömästi. Tokenin ja saimme verenvuotoa hyytymään, Vuori sanoo.

Hänen mukaansa kohtalokas lyönti lähti peliporukasta, joka koostui keski-ikäisistä miehistä.

– Seurue meni paniikkiin. Heistä ei ollut mitään hyötyä. He eivät pyytäneet kunnolla edes anteeksi.

Vuori vietiin golfautolla klubitalolle ja ambulanssilla sairaalaan. Sairaalasta hänet päästettiin jo tiistai-iltana pois kipulääkkeiden kanssa.

21 vuotta golfannut Vuori haluaa nostaa kurjasta kokemuksestaan esiin kaksi epäkohtaa, joita lajiyhteisön pitäisi kehittää. Ensimmäinen on golfin pelaajien kasvanut välinpitämättömyys.

Hänen oma pelikaverinsa toimi oikein: antoi ensiapua ja rauhoitteli loukkaantunutta. Myös kenttähenkilökunta toimi Vuoren mielestä ”ihan hyvin”. Muista ei voi sanoa samaa.

– Oli absurdia nähdä, että makasin nurmella verta vuotavana ja osa ryhmistä vain jatkoi menoaan. Kun ei ihmisenä kosketa muita ihmisiä, niin osa vaan jatkoi shortseissa pelaamista. Välinpitämättömyys näkyy ja on kasvanut. Tämä olisi voinut käydä kenelle tahansa, Vuori hämmästelee.

– Seuraukset olisivat voineet olla vakavat. Minulla kävi onni. Sentti alaspäin, ja minulla olisi mennyt silmä. Jos pallo olisi osunut ohimoon, en kävisi nyt tätä keskustelua.

Toinen asia on golfkenttien turvallisuus. Siihen ei Vuoren mielestä kiinnitetä riittävästi huomiota.

– Onnettomuuden olisi voinut välttää paremmalla opastuksella. Ja sillä, että seurataan peliä ja sitä, mitä kentällä tapahtuu. Ei vain omaa peliä. Huomioidaan yhteisöä. Se on tosi tärkeää.

Vuori kertoo harkitsevansa jatkotoimenpiteitä Ålands Golfklubbia vastaan, mutta keskittyy ensin hoitamaan itsensä kuntoon. Niin fyysisesti kuin henkisestikin.

– Onneksi tämä ei tapahtunut kotikentälläni Talissa, vaan vieraskentällä. Aika näyttää, miten käy. Tällä hetkellä ei maistu pelaaminen. Golf on minulle niin tärkeä asia, että yritän päästä tapahtuneesta yli ja jatkaa pelaamista. Varmasti kiinnitän turvallisuusasioihin hyvin paljon huomioita jatkossa, ettei tällaista pääse tapahtumaan enää koskaan.

Slottsbanan on Ålands Golfklubbin toinen, vuonna 1983 avattu ja vuonna 2020 uusittu 18-reikäinen kenttä. Kastelholmassa sijaitsevan klubin toimitusjohtaja Peter Ellqvist vahvistaa, että onnettomuus tapahtui heidän kentällään.

– Tapaus oli onneton ja hyvin epätavallinen. Slottsbananilla ei ole käynyt näin aiemmin, vaan tämä oli ensimmäinen kerta, Ellqvist kommentoi.

Toimitusjohtaja sanoo, että kentällä pelataan noin 30 000 kierrosta vuodessa. Kävijöitä on siis paljon. Hän korostaa, että golfkentillä on tietyt säännöt: pitää huutaa, jos luulee, että joku joutuu lyönnin takia vaaraan.

– Tässä tapauksessa on epäselvää, huusivatko pallon lyöneet ajoissa. He sanovat huutaneensa, mutta on mahdollista, että he tekivät niin liian myöhään. En voi arvioida asiaa, Ellqvist sanoo.

Hänen mukaansa kentällä oli onneksi lääkäri, joka auttoi Vuorta osuman jälkeen.

Olisiko tilanne voitu välttää paremmilla opasteilla?

– Koko laji on rakennettu toisten huomioon ottamisen varaan. Pelasi millä kentällä tahansa, on tärkeää, että huutaa ”fore”, kun on pieninkin riski. Jos sitä ei tee, on kyse yksilön vastuusta. Pitää olla tarkka, että huutaa selkeästi ja mieluusti monta kertaa, jotta vaarassa oleva voi kumartua ja suojata päänsä.

– Tässä tapauksessa se ei toiminut. En voi vastata huutajien puolesta, että milloin he tarkalleen ottaen huusivat ”fore” ja niin edelleen. Valitettavasti onnettomuus sattui joka tapauksessa.

– Väylässä ei ole mitään erityistä. Mitään ei ole tapahtunut aiemmin. Tällaista onnettomuutta ei ole tapahtunut kentällä koko 25 vuoden aikana. Tapaus oli epätavallinen.

Onko välinpitämättömyys ongelma suomalaisessa golfissa, Peter Ellqvist?

– En usko, enkä tunnista sellaista ongelmaa. Päinvastoin golf rakentuu huomaavaisuuden ja kunnioituksen varaan: käytetään oikeaa tasoitusta, käyttäydytään korrektisti kentällä ja niin edelleen.

– 150 000 suomalaisgolffarin joukossa voi luonnollisesti olla poikkeuksia, jotka eivät toimi oikealla tavalla, kuten on autoliikenteessäkin. Se on myös hyvin epätavallista.

– Meillä on kenttävalvojia, jotka opastavat pelaajia ennen kierrosta, käyvät läpi säännöt ja kiertelevät väylillä.

– Jos on vasta-alkaja, jolla ei ole kokemusta golfista, voisi joutua yllä mainitun kaltaiseen tilanteeseen, mutta aloittelijat ovat toisaalta yleensä muita varovaisempia ja harkitsevampia.