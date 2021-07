Aleksi Valavuori aloitti yhdys­kunta­palvelunsa suorittamisen – tällaista se on

Aleksi Valavuori tuomittiin tämän vuoden alussa vuosina 2013–2017 tehdyistä talousrikoksista.

Urheilupersoona Aleksi Valavuori aloitti maanantaina yhdyskuntapalvelun Kris Tampere ry -järjestössä.

Valavuori, 42, tuomittiin tämän vuoden alussa kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta kahden vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Valavuori määrättiin maksamaan verottajalle takaisin noin 400 000 euroa korkoineen, ja lisäksi hän sai 60 tuntia yhdyskuntapalvelusta sekä kolmen vuoden liiketoimintakiellon.

– Olen äärimmäisen kiitollinen suomalaiselle oikeusjärjestelmälle, että pääsin näin merkitykselliseen paikkaan palvelusta suorittamaan. Hyväntekeväisyyskin on aina ollut lähellä sydäntäni. Tämä hoidetaan nyt selkä suorana pois alta, Valavuori kertoi tiistaina juuri toisen yhdyskuntapalveluspäivänsä päätyttyä.

Kris-järjestön nettisivuilla lukee slogan: ”Rikollisten revanssi yhteiskunnassa”. Vuonna 2001 Suomeen jalkautunut Kris on eri puolille maailmaa levinnyt järjestö, joka tarjoaa apua ja tukea vankilasta vapautuville. Järjestö kertoo myös, että sen toiminta nojaa neljään periaatteeseen: päihteettömyys, rehellisyys, toveruus, yhteisvastuullisuus.

Kris tarjoaa vertaistukea vangeille ennen vapautumista, vapautumishetkellä sekä sen jälkeisinä, kriittiseksi tiedettyinä päivinä ja viikkoina.

Valavuori työskentelee Kris-järjestön palveluksessa alkuviikon päivät Tampereen seudulla. Hänelle määrätyt 60 tuntia on jaettu kahdeksan viikon ajalle.

– Onhan siellä kovia kohtaloita. Kymmenien vuosien vankilakierteessä olleita, päihdeongelmaisia... Tuetaan, järjestetään aktiviteetteja ja yritetään pitää niin sanotusti puhtaassa elämässä kiinni.

Toimintaan osallistuvien ikähaarukka on laaja. Osalla on velvollisuus osallistua toimintaan, osa käy tapahtumissa silloin tällöin ja osa on saanut järjestön kautta työnkin.

– Esimerkiksi tänään oli toimintatiistai. Aamulla keskusteltiin anteeksiannosta ja katkeruudesta. Sitten siivoilin vessoja. Viimeinen tunti oli liikunta-aktiviteettia, jonka sain vetää. Pelattiin vähemmän yllättäen koripalloa, hyväntuulinen Valavuori sanoo.

Aina ei ole hymyilyttänyt. Urheilun saralla monessa mukana ollut ja nykyisin suosittua talk show’ta vetävä Valavuori on syyllistynyt vakaviin talousrikoksiin.

Tammikuussa annetun tuomion mukaan Valavuori muun muassa laiminlöi vuosina 2013–2015 elinkeinonharjoittajana liiketapahtumien kirjaamisen kokonaan. Hän sai kuitenkin tuona aikana varoja yhteensä 738 000 euroa.

– Haluan pyytää anteeksi, että istutaan täällä. Tämä liittyy siihen kymmenen vuoden taisteluun, jota olen käynyt valtion rahapelimonopolia vastaan, Valavuori sanoi oikeudessa.

Lue lisää: Aleksi Valavuori myönsi raskaat talousrikokset ja vältti täpärästi vankilan: ”Aika raskaat kolme vuotta”

Kaduttaako ja kuinka paljon olet vielä miettinyt noita tekoja?

– Olen miettinyt, totta kai. Virheet on mustaa valkoisella, minut on tuomittu, enkä saa tehtyä tekemättömäksi. Olisin voinut muissakin oikeusasteissa taistella asiasta, mutta mentiin syyteneuvotteluun ja myönnettiin teot.

– Tekosyiden etsiminen ja muu sössötys on turhaa. Ja yritän parhaani mukaan maksaa koko velkasumman, sen mukaan eletään.

Valavuori on julkisuudessa myöntänyt, että talousrikosten aikaan elämänhallinta oli kadoksissa. Viinaa upposi. Nyt hän kertoo olleensa ilman alkoholia maaliskuusta 2019 – ja olevansa loppuelämänsä.

– Se on isoin tekijä, että päivät ovat aika paljon mukavampia.

Valavuoren mukaan hänen 400 000 euron verovelkansa kasvaa pelkästään korkoa 40 000 euroa vuodessa. Hän sanoo, että velkoja ei pelkällä palkkatyöllä makseta, ja siksi hän on muun muassa lanseerannut Valahiihto-nimisen tapahtuman.

Lue lisää: Aleksi Valavuorelta yllätysveto – tällaisella projektilla hän aikoo kuitata puolen miljoonan verovelat: ”Myimme 25 tonnin paketin viisi minuuttia sitten”

Ensi talvena Valahiihto-tapahtumassa Valavuori aikoo hiihtää 30 päivän aikana miljoona metriä, siis tuhat kilometriä. Lisäksi myynnissä on muun muassa lippuja Levillä pidettäviin tapahtuman päätösjuhliin.

– 220 kilometriä on nyt myyty. Nyt ei ole kuitenkaan oikea aika myydä hiihtoa, tykitys jatkuu elo-syyskuussa. Heinäkuu on nyt rauhoitettu tälle yhdyskuntapalvelukselle ja yritän pitää lomaakin, koska olen tehnyt talk show’ta yli vuoden putkeen.

Miten verovelan maksaminen käytännössä edistyy?

– Lyhennän sitä koko ajan. Joka kuukausi merkittävä osa tuloista menee ulosottoon. Pitää tehdä todella paljon töitä ja sen takia on Valahiihto ja talk show. Käytännössä tässä Valavuoren persettä myydään niin paljon kuin mahdollista.

Urheilupomona, sosiaalisessa mediassa, nykyisin Valavuori Live -ohjelmansa juontajana tai keväällä Big Brotherin julkkiskaudella... mielipiteitä Valavuori on aina herättänyt.

Lue lisää: Aleksi Valavuori kertoo, keneen hänellä meni BB-talossa hermot: ”Ihan oikeasti”

Mitä ihmiset nykyisin ajattelevat ja kuinka paljon palautetta tulee?

– Minään vuonna aiemmin ei ole tullut positiivista näin paljon. Se on osa ”geimiä”, että osa tykkää ja osa ei. Enemmän olisin huolissaan, jos mitään ei sanottaisi.