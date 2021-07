Suomen olympiajoukkueen koko kasvoi nyt 47 urheilijaan 12 eri urheilumuodossa.

Suomen olympiakomitean hallitus kokoontui maanantaina ja vahvisti Huippu-urheiluyksikön tekemät tuoreimmat olympiavalinnat.

Olympiakomitea kertoo nettisivuillaan, että uusina niminä olympiajoukkueeseen liittyvät uimari Mimosa Jallow (100 m selkäuinti) ja yleisurheilijat Sara Kuivisto (800 m ja 1 500 m), Nooralotta Neziri (100 m aidat), Viivi Lehikoinen (400 m aidat) Camilla Richardsson (3 000 m esteet), Wilma Murto ja Elina Lampela (seiväs), Kristiina Mäkelä (kolmiloikka), Krista Tervo ja Silja Kosonen (moukari), Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela (keihäs) sekä Maria Huntington (seitsenottelu).

Viikonloppuna heitettyjen Pihtiputaan keihäskarnevaalien jälkeen puhetta aiheutti etenkin miesten keihäsvalintojen kohtalo. Olympiakomitea valitsi melko odotetusti tässä vaiheessa olympiakeihääseen Etelätalon ja Kuuselan.

Antti Ruuskanen ja Oliver Helander ratkovat kolmannen kisapaikan myöhemmin. Kolmas heittäjä päätetään Joensuun GP-kisan jälkeen 14. heinäkuuta.

– Meillä oli mahdollisuus ilmoittaa viimeisenä ilmoittautumispäivänä neljä keihäänheittäjää Tokioon, koska yleisurheilussa on mahdollista asettaa lajeihin kolmen kilpailevan urheilijan lisäksi myös varaedustaja. Näin ollen ilmoitimme myös valintakelpoiset Ruuskasen ja Helanderin kisoihin, taustoitti Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.

Tuoreimpien valintojen myötä Suomen joukkueen koko Tokiossa on 47 urheilijaa 12 urheilumuodossa. Joukkuetta täydennetään vielä myöhemmin kolmannella keihäänheittäjällä ja mahdollisen villin kortin saaneilla urheilijoilla.

– Alkuperäinen arviomme ja tavoitteemme oli saada karsintasysteemin kautta kokoon 50 valintakelpoista urheilijaa Tokioon. Nyt joukkueeseen on nimetty 47 urheilijaa ja valintakelpoisia olisivat olleet myös kisoista poisjääneet Emil Ruusuvuori (tennis, oma päätös), Lotta Kemppinen (pikajuoksu, loukkaantunut) ja Airi Mikkelä (sulkapallo, lopettanut), joten tavoiteltuun urheilijamäärään yllettiin. Lisäksi jännitämme vielä ainakin Anni Vuohijoen kohtaloa painonnoston villien korttien osalta, kertoi Lehtimäki Olympiakomitean sivuilla.

– Kansainvälinen kilpailu on erittäin kovaa kaikissa kesäolympialajeissa, joten olympiaedustus on jokaiselle urheilijalle hieno saavutus. Joukkueessa huomionarvoista on myös se, että kaksi kolmasosaa joukkueen urheilijoista on ensikertalaisia olympialaisissa. Tämä korostaa sitä, että meillä on uusi urheilijasukupolvi nousemassa kansainväliselle tasolle, Lehtimäki iloitsi.