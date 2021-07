EM-pelissä Ukrainan murskannut Englanti repesi riemuun, pelaajille sataa ylistyksiä – ”todelliset prinssi Harryt”

Englanti rökitti Ukrainan lauantaina maalein 4–0.

Jalkapallon EM-kisoissa Ukrainan lyöneessä Englannissa menolipusta välieriin otettiin lauantaina kaikki irti. Brittitabloidi Daily Mail luonnehtii etusivullaan joukkueen maalinikkareita Harry Kanea ja Harry Maguirea ”todellisiksi prinssi Harryiksi”.

– Kuorohuudot ”jalkapallo on tulossa kotiin” raikuvat pubeissa ja kodeissa ympäri maata, lehti hehkuttaa.

Kane täräytti pallon Ukrainan maaliin jo pelin neljännellä minuutilla ja teki pelin aikana kaikkiaan kaksi maalia. Toinen puoliaika oli hädin tuskin alkanut, kun Englanti sai vapaapotkun. Luke Shaw lähetti pallon Ukrainan rangaistusalueelle, ja Maguire pukkasi sen verkon perukoille.

Ylevin sanoin joukkueen suorituksesta uutisoi myös Britannian yleisradio BBC. BBC:n mukaan yhden hyvin pelanneen palloilijan mainitseminen ei ole helppoa, koska koko joukkue menestyi loistavasti.

– Tämä on niin ammattimainen suoritus, ja se on kaikkein vaikuttavin asia. Ensimmäisellä puoliskolla oli muutamia huolimattomia hetkiä, mutta he (englantilaispelaajat) ovat täysin dominoineet tätä peliä.

The Daily Mailin mukaan Englannissa lauantain peliä seurasi 30 miljoonaa ihmistä.

Daily Mail todisti Manchesterin kaupungin puistossa jalkapallofanien riehaantunutta reaktiota, kun Harry Kane pamautti pallon Ukrainan maaliin. Lehden mukaan olutlasit singahtivat ilmaan ja joukkueen päävalmentajaksi Gareth Southgateksi naamioitunut fani villiintyi kokonaan.

– Huh, en voi uskoa, että saimme maalin näin aikaisin. Menin sekaisin, tämä menee paremmin ja paremmin. Gareth todella saa meidät uskomaan ja unelmoimaan, että pääsemme loppuun saakka, fani kuvailee brittilehdelle tuntemuksiaan.

Iso-Britannian pääministeri Boris Johnson luonnehti Englannin peliä erinomaiseksi.

– Olemme kaikki takananne välierissä. Tuokaa se (pallo) kotiin! Johnson twiittasi lauantai-iltana.

Englanti murskasi pelissä Ukrainan tyrmäävin luvuin 4–0. Voitto vie Englannin Tanskan vastustajaksi Lontoossa ensi keskiviikkona pelattavaan välierään. Italia ja Espanja pelaavat oman välieränsä tiistaina.

Englanti pelasi tasapainoisesti ja pystyi suojelemaan johtoaan ilman suuria ongelmia. Ukrainan tilannetta ei helpottanut Serhi Kryvtsovin loukkaantuminen avauspuoliajalla. Sen myötä Ukraina muutti ryhmitystään neljän pelaajan puolustuslinjaan.

Englanti on edellisen kerran nähty miesten EM-välierissä vuonna 1996.