Kauden yllättäjäjoukkue Montreal on jäämässä hallitsevan mestarin Tampa Bayn jalkoihin.

Tampa Bay Lightning nappasi jo ratkaisevan tuntuisen otteen Stanley Cup -pokaalista, kun joukkue kukisti jääkiekkoliiga NHL:n kolmannessa loppuottelussa Montrealin vieraskentällä 6–3. Hallitseva mestari Lightning siirtyi ottelusarjassa 3–0-johtoon ja on enää yhden voiton päässä mestaruutensa uusimisesta.

Joel Armian, Jesperi Kotkaniemen ja Artturi Lehkosen vahvistama Montreal on uhmannut koko kauden ajan todennäköisyyksiä, mutta nyt mestaruuden voittaminen vaatisi kanadalaisseuralta jo pientä ihmettä.

NHL:n pudotuspeleissä 0–3-sarjatappiolla ollut joukkue on pystynyt nousemaan voittoon vain neljä kertaa – viimeksi vuonna 2014, kun Los Angeles Kings kaatoi San Jose Sharksin.

– Tässä ei ole vaihtoehtoja. Olemme nujertaneet vastoinkäymiset koko kauden ajan. SeIkämme ovat seinää vasten, joten meidän on alettava pelaamaan parhaamme mukaan, maalivahti Carey Price sanoi Canadiensin verkkosivuilla.

Konkarivahti Price on hävinnyt tähänastisen maalivahtikamppailun tylysti Tampan venäläistähdelle Andrei Vasilevskille. Pricen torjuntaprosentti finaalisarjassa on heikko 83,5, ja perjantaina kanadalainen päästi 30:stä laukauksesta kuusi omiin.

– En ole ollut tarpeeksi hyvä tähän saakka. Voin ehdottomasti pelata paremmin.

NHL:n verkkosivujen mukaan Vasilevski on voittanut nyt 11 peräkkäistä ottelua Montrealia vastaan.

Montrealin suomalaistrio ei ole yltänyt finaalisarjassa samalle tasolle kuin aiemmin pudotuspeleissä, sillä vain Kotkaniemi on onnistunut kirjaamaan itselleen syöttöpisteen.

Suomalaiset saivat maltillisesti jääaikaa kolmannessa finaalissa. Armian peliaika oli 12.59, Kotkaniemen 11.38 ja Lehkosen 13.37 minuuttia.

Montrealin päävalmentaja Dominique Ducharme palasi Canadiensin penkin taakse ensimmäistä kertaa kahteen viikkoon. Ducharme oli kuusi ottelua sivussa koronavirustartuntansa takia.

– Aina kun teemme virheen, he (Tampa Bay) laittavat meidät maksamaan. Se ei ole sen monimutkaisempaa, Ducharme päivitteli.

Montreal on nyt ensimmäistä kertaa NHL-finaaleissa sitten vuoden 1993. Se on myös edellinen kerta, kun kanadalaisjoukkue on juhlinut Stanley Cupin voittoa.

Tampa näytti kolmannessa finaalissa jälleen materiaalinsa laajuutta. Maalinteossa onnistuivat tshekkipuolustaja Jan Rutta, kakkosketjuun noussut ja kaksi maalia viimeistellyt Tyler Johnson sekä kolmosketjun huippurouhija Blake Coleman.

Pudotuspelien pistekuningas Nikita Kutsherov ja puolustaja Victor Hedman tekivät tehot 1+1. Tampa-tähdistä esimerkiksi Brayden Pointilla oli varaa jäädä ottelussa pisteittä.

Lightningilla on mahdollisuus varmistaa tuplamestaruutensa Suomen aikaa tiistaiyönä, kun joukkueet kohtaavat Montrealissa neljännessä ottelussa.