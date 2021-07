Main ContentPlaceholder

Urheilu

Teemu Selänne kertoo ylpeänä tyttärensä Veeran harrastuksesta – vuosien kova työ näkyy

Teemu Selänne on puhunut usein rakkaudestaan Suomeen, mutta nyt se on todella pinnalla, kun koronan pakottama ylipitkä poissaolo on vihdoin ohi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Veera ja Teemu Selänne harjoittelun tiimellyksessä Kalastajatorpan tenniskentällä.

– On tämä ihana maa. Suomen kauneuden, valon ja sen tuoksut huomaa kunnolla, kun on ensin joutunut potemaan koti-ikävää yli vuoden, ex-kiekkotähti antaa runosuonensa pulputa. Korona sotki miljoonien ihmisten elämänrytmin viime vuoden keväällä. Yhdysvaltain Kaliforniassa talvet asuvan Selänteen perheen Suomeen muutto jäi kokonaan väliin. Se oli kova pala koko klaanille. – Nyt tullaan tietenkin kaikki tänne. Sirpa (puoliso) Veera (tytär) ja minä tulimme jo pari viikkoa sitten. Pojatkin ovat täällä pian. –Hienoa, että lapsetkin ovat ihan innoissaan Suomesta, Teemu sanoo. Selänteen puheet Suomi-ikävästä voi ottaa tosissaan, sillä saavuttuaan maahan hän paineli tapojensa mukaisesti luonnonkauniin Vuokatin helmaan. Siellä vierähti muutama viikko kiekkokoulun ja monen muun harrasteen merkeissä. – Se oli jo 26:s kerta peräkkäin. Mahtava perinne, Selänne sanoi Finnish Flash -kiekkokoulunsa ympärillä pyörivästä toiminnasta. Teemun kesä on tuttuun tapaan kiireinen, mutta iän myötä hän on oppinut järjestelemään aikatauluja, eikä tee menopäätöksiään enää ex-tempore. – Esimerkiksi isolla veneellä ei voi lähteä reissuun noin vain. Tänä kesänä se on heinäkuun viimeisen viikon juttu. Lauantaina 51 vuotta täytävä Teemu Selänne jaksaa painaa, vaikka polvi vihoitteleekin. Viime kesän suunnitelmat menivät Teemun osalta pipariksi monin tavoin. Yksi harmittavimmista oli railakkaiden syntymäpäiväjuhlien peruuntuminen. Selänne täytti viime vuoden heinäkuussa (3.7.) 50 vuotta. Niitä oli tarkoitus juhlia huolella. – Joo, viisikymppiset jäivät väliin, Teemu sanoo yhä hiukan haikeana. – Ei näitä enää lasketa, hän kuittaa tulevan merkkipäivänsä. Selänne aikoo ottaa edessä olevan kesän muutenkin rauhallisissa merkeissä. – Mitä vanhemmaksi tulee, niin tajuaa, että pitäisi mennä nukkumaan ihmisten aikoihin. Yöt nukutaan. Tennis ja golf ovat totutusti Selänteen säännöllistä kesähuvia. Enemmänkin tekisi mieli, mutta polvi vihoittelee – urheilijahan ei tervettä päivää näe. – Minä olen tälle polvelle hieman liian aktiivinen, Teemu sanoo ja hivelee vasentaan. – Pelaan joka arkipäivä tennistä Veeran kanssa. Lisäksi hän treenaa muiden kanssa toisen kerran päivässä, Teemu sanoo ylpeyttä äänessään. Eikä kyse ei ole enää mistään kevyestä palauttelusta, sillä Veera, 13, lyö palloa hämmästyttävän kovaa ja taitavasti. Näkee, että neiti on painanut jo usean vuoden ajan määrätietoista treeniä Kalifornian auringon alla. Veera on osallistunut useisiin turnauksiin ja voittanutkin yhden. Tavoitteet ovat kuulemma korkealla. Nopean arvion mukaan isäpappa on ensi vuonna jo helisemässä tyttärensä lyöntimyllyssä. Tenniksen lisäksi Selänne ottaa myös golfin hyvin vakavasti. Hänen tasoituksensa on amatöörille todella tasokkaasti jo ”kahden luokkaa”. Selänne treenasi perjantaina Kalastajatorpan tenniskentällä Bermuda-turnausta varten ja on taas yksi kisan voittajasuosikeista. Hänellä on jo 11 kaiverrusta voittokannussa. Valtteri Filppula ja Teemu Selänne ovat Bermuda-turnauksen eliittiä. Viimeksi Selänne pääsi nostamaan pokaalia vuonna 2018 Valtteri Filppulan parina, kun he kaatoivat finaalissa Aleksander Barkovin ja Patrik Laineen. NHL-statusta pursuava Bermuda pelataan lauantaina juhlatunnelmissa, sillä kyseessä on 40:s turnaus –Teemun täyttää 51 vuotta. Pelit alkavat Kalastajatorpan tenniskentillä klo 9. Finaali klo 16.