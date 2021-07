Alex Zanardi, 54, törmäsi vuosi sitten rekkaan hirvittävin seurauksin – vaimo paljasti nyt yksityiskohtia legendan kunnosta

Alex Zanardi on viettänyt viimeisen vuoden erityisessä kuntoutuskeskuksessa.

Viime kesänä vakavaan onnettomuuteen joutunut Alex Zanardi on tällä hetkellä kohtalaisessa kunnossa. Urheilulegendan vaimo kertoi miehensä kunnosta haastattelussa BMW:lle Motorsport weeklyn mukaan. Zanardi on autovalmistaja BMW:n brändilähettiläs.

Entinen F1-kuljettaja, kaksinkertainen CART-mestari ja paralympialaisten kultamitalisti ajautui viime vuoden kesäkuussa kauhistuttavaan onnettomuuteen Obiettivo tricolore -paraurheilukilpailussa Italiassa. Italialainen menetti pyöränsä hallinnan kesken käsipyöräviestikilpailun ja törmäsi vastaan ajaneen rekan perävaunuun.

Zanardi sai onnettomuudessa hengenvaarallisia vammoja kasvoihinsa ja kalloonsa. Hänet vaivutettiin Sienassa sijaitsevassa sairaalassa lääketieteelliseen koomaan, jossa häntä pidettiin lähes kuukauden ajan. Zanardille jouduttiin tekemään ajan kuluessa useita leikkauksia.

Zanardin vaimo kertoo miehensä olevan tällä hetkellä kuntoutuksessa erityisellä klinikalla, jossa on mukana lääkäreitä, fysioterapeutteja, neuropsykologeja ja logopedeja.

– Hoito on ollut hyvin monimutkainen prosessi, joka on vaatinut paljon neurokirurgiaa, ja jossa on kohdattu useita takaiskuja. Alex on vakaassa tilassa, mikä tarkoittaa, että hän pystyy suorittamaan aivoille ja ruumiille tarkoitettuja harjoitteluohjelmia, vaimo Daniela kertoo.

Zanardi ei ole saanut puhekykyään takaisin. Italialainen kuitenkin kuulee, näkee ja pystyy vastaamaan kysymyksiin non-verbaalisesti. Vaimon sanoin Zanardi pystyy siis kommunikoimaan, mutta ei puhumaan.

Urheilulegendan puhekyvyn palautumisesta ollaan kuitenkin vielä toiveikkaita. Italialaisella on vaimonsa mukaan paljon voimaa käsissään, joten hän jaksaa harjoitella intensiivisesti.

Tällä hetkellä ei ole varmaa, milloin Zanardi voi palata kotiin.

1990-luvulla F1:n MM-sarjassa kilpaillut Zanardi siirtyi parapyöräilyyn vuoden 2001 jälkeen, kun hän menetti CART -sarjan osakilpailussa tapahtuneessa rajussa onnettomuudessa molemmat jalkansa.

Sittemmin hänestä on tullut paraurheilun legenda, joka voitti kaksi paralympiakultaa sekä Lontoossa 2012 että Riossa 2016.