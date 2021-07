Poliisi kertoi karmean joukkokolarin aiheuttaneesta sadetakkinaisesta uusia yksityiskohtia – näin hän päätyi virkavallan käsiin

Joukkokolarin pyöräilyn Ranskan ympäriajossa aiheuttanut katsoja antautui poliisille.

Ranskan poliisi on viimein löytänyt naiskatsojan, joka aiheutti noin 50 kilpailijan loukkaantumisen aiheuttaneen joukkokolarin Tour de Francen etapilla lauantaina.

Le Parisien -lehden mukaan nainen marssi keskiviikkona itse Landerneaun santarmiasemalle ja hänet pidätettiin välittömästi. Hän oli poliisin kiinniottamana vielä torstaina.

Poliisi ehti etsiä naista kuumeisesti usean päivän ajan. Hänestä pyydettiin muun muassa silminnäkijähavaintoja Facebookissa. Lopulta nainen päätti antautua itse.

Poliisi varmisti kuulusteluissa ensin, että nainen oli todella oikea katsoja eikä sairaalloinen valehtelija, joita tämänkaltaiset tapaukset myös tuovat viranomaisten riesaksi.

Henkilöllisyyden varmistuttua poliisi selvitti naisen motiivin tekoonsa. Hän oli todella halunnut lähettää terveisiä isovanhemmilleen, mutta tempaus meni karmealla tavalla pieleen.

Joukkokolari tapahtui, kun keltaiseen sadetakkiin pukeutunut nainen piti tiellä saksalaispyöräilijä Tony Martinin edessä kylttiä, jossa oli teksti ALLEZ OPI-OMI! (vauhtia pappa ja mummi!) Martin törmäsi kylttiin, kaatui ja aiheutti ketjukolarin, jossa kymmenet pyöräilijät kärsivät eriasteisia vammoja.

Le Figaro -lehden mukaan nainen on 30-vuotias Ranskan kansalainen, jonka kotipaikka on Bretagen seudulla Länsi-Ranskassa. Poliisi on tehnyt kotietsinnän hänen asunnossaan.

Le Parisienille puhuneen poliisilähteen mukaan nainen selviää todennäköisesti sakoilla, mutta poliisi aikoo pitää hänet säilössä vielä tovin. Siten viranomaiset lähettävät viestin muille Ranskan ympäriajon katsojille: pyöräilijöiden pitää antaa urheilla rauhassa.

– Voin vakuuttaa teille, että santarmit ovat tämän jupakan takia raivoissaan. Naisesta tehdään varoittava esimerkki, poliisilähde puhkui.