"Ei aiemmin nähty Suomessa” – Turun Tuomiopäivä laajenee ja esittelee täysin uuden lajin

Suositun toiminnallisen urheilun tapahtuman kilpailijaliput loppuivat tänä vuonna parissa minuutissa.

Kolmatta kertaa järjestettävä Turun tuomiopäivä on harvoja kotimaisia toiminnallisen urheilun kilpailuita, jotka ovat toteutuneet korona-aikana. Järjestäminen liveyleisön edessä ei ollut itsestäänselvyys tänäkään vuonna.

– Emme puhuneet perumisesta vakavissamme, mutta meillä oli kyllä back up -suunnitelmia. Olisimme voineet pitää kisan ilman yleisöä pelkästään live streamin välityksellä. Onneksi saadaan pitää tämä tällä lailla, toinen kilpailun perustajista, Meri Kylänpää sanoo.

Tuomiopäivä on ensi kertaa kolmipäiväinen eli alkaa perjantai-iltana ja jatkuu sunnuntaihin saakka. Lajeista vastaa Suomen crossfit-tähti Jonne Koski. Jo avauslajissa nähdään jotain täysin uutta.

– Olemme uudessa sijainnissa eli Hirvensalossa, jossa on maastopyöräilyä ja mäkijuoksua. Maastopyöräilyä ei ole aiemmin nähty Suomen kisoissa, enkä ole varma, onko mäkijuoksuakaan, Kylänpää kertoo.

Korona ei sotkenut järjestäjien suunnitelmia, mutta suomalaismenestys hieman sotki. Lajin epävirallisiin MM-kisoihin CrossFit Gamesiin heinäkuun lopussa selviytyi ennätysmäärä suomalaisia, Kosken lisäksi yleiseen sarjaan Henrik Haapalainen ja Emilia Leppänen, Master-sarjoihin Tuomas Vainio ja joukkuesarjaan turkulainen Team from the Port. Lähes kaikki heistä olivat tulossa kisaamaan Tuomiopäivän kutsusarjaan mutta joutuvat luonnollisesti jättämään sen väliin ja keskittymään Gamesiin.

– On hieno asia, että noin paljon suomalaisia pääsi Gamesiin, joten perumiset eivät harmita, Kylänpää sanoo.

Halukkaita kisoihin on kuitenkin riittänyt. Yleisen sarjan kisaliput myytiin loppuun parissa minuutissa, ja peruutuslippuja on huudeltu ahkerasti somessa.

– Siihen on varmaan kaksi syytä. Ollaan tehty asioita oikein aiempina vuosina, ja tämä on erilainen kuin muut Suomen kisat. Asiaan vaikuttaa myös se, että kisoja ei ole ollut, ja jengillä on iso into kilpailla.

Tuomiopäivä on ensimmäisiä isoja yleisötapahtumia, joita Turussa järjestetään. Kylänpää uskoo, että he ylittävät viime vuoden yleisömäärän.

– Odotamme, että paikalle tulisi vähintään yhtä paljon kuin viime vuonna, jolloin meitä oli 1 500.

ISTV näyttää suorana koko kolmipäiväisen Turun Tuomiopäivän.