Katso jenkkifutiksen SM-sarjan Vaahteraliigan ottelu Butchers-Roosters suorana ISTV:ssä!

ISTV näyttää amerikkalaisen jalkapallon kotimaan pääsarjan Vaahteraliigan ottelun Porvoo Butchers - Helsinki Roosters suorana torstaina 1.7.2021.

Vapaasti katsottava lähetys avautuu tämän artikkelin yllä olevaan videoruutuun noin kello 18.00. Ottelu Porvoon Keskuskentällä alkaa kello 18.30. ISTV:ssä lähetys näkyy vain suorana, mutta tallenne ottelusta tulee katsottavaksi Ruutuun.

Isäntäjoukkue Butchers on aloittanut kautensa kahdella voitolla. Myös Roosters on aloittanut voitokkaasti, mutta sen on pelannut vasta yhden ottelun.

Kaudella 2021 Vaahteraliigassa pelaa seitsemän joukkuetta, jotka pelaavat kertaalleen toisiaan vastaan ja lisäksi kaksi ottelua maantieteellisesti valituin perustein. Kausi huipentuu Lahden Stadionilla 11. syyskuuta pelattavaan Vaahteramalja XLII -finaaliotteluun.

Ruutu näyttää tilaajilleen kaikki Vaahteraliigan ottelut. Tavoitteena on, että tästä lähtien läpi kauden yksi viikon otteluista (torstain peli) tulee ISTV:n puolelta vapaasti katsottavana lähetyksenä.