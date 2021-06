Nämä kuvat eivät ole herkille! UFC:hen tähtäävä Jesse Urholin, 32, voitti juhannuksena tärkeän ottelunsa – ”Kaikki oli ihan veressä”

Porilainen Jesse Urholin ei ole vielä hävinnyt vapaaottelussa ammattilaisena.

Porilainen vapaaottelija Jesse Urholin, 32, voitti juhannuspäivänä ensimmäisen ottelunsa brittiläisen Cage Warriorsin organisaatiossa, otteluillassa numero 124. Urholin löi walesilaisen Cage Warriors -konkarin Aaron Khalidin, 27, kaikin tuomariäänin 30–25, 30–25 ja 30–26. Toisin sanoen hyvin vakuuttavasti.

– Ihan hyvä matsi se oli, kun tuli voitto, mutta joissain osa-alueissa tuntui nihkeältä ja pelasin turhaan varman päälle. Jos olisin ottanut aggressiivisemmin, olisin voinut löytää paikan lopettaa ottelun, Urholin kommentoi muutamaan päivää voittonsa jälkeen.

Hän on nyt voittanut kaikki seitsemän otteluaan ammattilaisena.

Urholin hallitsi ottelua alusta loppuun, vaikka hänen päästään vuosi toisessa erässä runsaasti verta.

Cage Warriors tunnetaan lajin ykkösorganisaatio UFC:n syöttöputkena. Sieltä on ponnistanut esimerkiksi irlantilainen supertähti Conor McGregor. Urholinia kirjaimellisesti isompi häkki ei pelottanut.

– Nyt kun ei ollut yleisöä, ei ollut ketään buuaamassa tällaiselle gringolle. Sikäli oli vähän helpompaa. Kun olen otellut Suomessa, siellä on ollut 200 porilaista huutamassa.

Ottelun dramaattisin hetki nähtiin toisessa erässä. Urholinin komea yläpotku tiputti Khalidin kanveesiin ja suomalainen hyökkäsi perään. Pian Urholinin otsasta alkoi kuitenkin valua verta ympäri häkin lattiaa. Verta tuli ”pari desiä”, kuten ottelua Viaplaylle selostanut Jani Rajalin sanoi.

Urholin kertoo saaneensa haavan, kun hän liukastui ja löi päänsä vastustajan kyynärpäähän. Vastustajan kulmauksesta sanottiin, että haava voisi jopa pakottaa tuomarin keskeyttämään ottelun.

– Huomasin, kun verta alkoi valua, että sitä tuli aika paljon. Se näytti pahalta, kun verta oli joka puolella. Tukka oli ihan veressä. Kaikki oli ihan veressä, Urholin muistelee.

Jesse Urholinin ”happikone” joutui koville.

Erätauolla haava saatiin porilaisen onneksi paikattua hyvin ja hän pystyi jatkamaan loppuun. Ottelun jälkeen silmäkulmaan ommeltiin neljä tikkiä. Muutakin osumaa tuli. Ensimmäisen erän jälkeen Urholin kysyi puolisoltaan, kulmauksessaan olleelta Suvi Salmimieheltä, että: – Onko mun nenä suorassa?

Oli se. Nenän vierus oli vain turvonnut.

UrholiN kiinnostui kamppailusta jo pienenä. Hän katsoi veljensä Rikun kanssa kaikki mahdolliset kamppailuelokuvat ja tappeli usein hänen kanssaan. Sitten alkoi kiinnostaa showpaini, jonka liikkeitä veljekset kävivät matkimassa Porin Urheilutalon patjoilla.

– Nykyään se ei taatusti onnistuisi. Aika äkkiä tulisi joku äijä sanomaan, että lopettakaa tuo hölmöily.

Urholin alkoi harjoitella ohjatusti ensin taekwondoa ja myöhemmin jujutsua, lukkopainia ja lopulta vapaaottelua. Lukkopainista hänellä on kaksi EM-kultaa, brasilialaisesta jujutsusta mustien vöiden EM-pronssi.

Aaron Khalid (alla) puolusti sisukkaasti.

Nykyisin hänen koko elämänsä pyörii kamppailu-urheilun ympärillä, sillä myös puoliso Salmimies on vapaaottelija. Kamppailuparin elämä ei ole aina helppoa, koska molemmat ovat Urholinin mukaan ”jääräpäitä”. Salmimies on kuitenkin suurella tuellaan taannut sen, että Urholin ylipäänsä on saanut ammattilaisotteluja käydyksi.

– Arki on ihan mukavaa silloin, kun ei ole molemmilla matsi tulossa. Kun molemmilla on matsi tulossa, pitää elää aika erilaisella asenteella. Elämä on silloin tarkkaa ja tiukkaa, kun molemmat ovat dieetillä. En vaihtaisi mihinkään!

Urholinin tunnistettavin piirre vahvojen painitaitojen lisäksi on erittäin härski takatukka, joka värjäytyi verenpunaiseksi Khalid-ottelussa. Frisyyrin innoittaja on Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteenin Tim Sparvin veli Glenn, joka on myös vapaaottelija.

– Hänellä oli ensimmäisenä upea takapiiska. Jotain pitää vähän olla, että saa ihmiset puhumaan. En ole huutelija. Takapiiska pysyy niin kauan, kuin mä matsaan. Se on ihan varma.

Jesse Urholin halusi tietää, oliko hänen nenänsä suorassa.

Urholin jatkaa harjoittelua, kun saa tikit pois. Cage Warriors on luvannut hänelle toisen ottelun tälle vuodelle ja se on myös ottelijan toiveissa.

Tavoitteet uralle ovat selvät.

– Lyhyen ajan tavoitteena on päästä tittelikahinoihin Cage Warriorsissa ja voittaa titteli. Sitten päästä UFC:hen, välisarjassa kamppaileva 77-kiloinen sanoo.

– Muutama vuosi on vielä aikaa touhuta. Katsotaan, mihin paukut riittävät. Kroppa on vain kerran elämässä sellaisessa kunnossa, että näitä hommia pystyy tekemään.

Ylilyönti-podcastin asiantuntija, vapaaotteluvalmentaja Jaakko Dahlbacka vakuuttui Urholinin debyytistä Cage Warriorsissa.

– Hän oli juuri niin dominoiva, kuin mitä ajattelin. Jesse sai tehdä ihan mitä halusi ja oli päällikkönä ja kuskina kaikissa tilanteissa. Ei ole itsestäänselvyys, että tällaisessa ottelussa pystyy näin dominoivaan näytökseen, Dahlbacka sanoo.

Hän muistuttaa, että ottelu oli Urholinin vapaaottelu-uran ensimmäinen ulkomailla.

– Osoittaa tiettyä kypsyyttä, että pystyy ottelemaan omalla tasollaan tai sen yläpäässä tällaisissakin paikoissa.

Voiko Jesse Urholin realistisesti päästä UFC:hen 32 ikävuodesta huolimatta, Jaakko Dahlbacka?

– Totta kai voi. Ei Jesse ole niin vanha. Ottelutyyli, joka on ahdistava, alistava ja rohkea, on valuuttaa, jota ihmiset haluavat. Ja jäähän törkeän ruma takatukka mieleen, vaikka minä pakottaisin hänet leikkaamaan sen heti. Mutta Porissa on eri säännöt.

Jesse Urholin tähtää UFC:hen.

Lauantaina Cage Warriorsissa otteli myös lappeenrantalainen Edward Walls joka hävisi höyhensarjassa Steve Aimablelle selvästi kaikin tuomariäänin.

Dahlabackasta Wallsin suoritus oli ”lamainen”.

– Eddie osui kerran. Muuten hän oli vastaantulija ja otteli strategisesti vähän tyhmästi. Isoin vaikuttava tekijä tappiolle on, että hän harjoittelee valtaosan ajasta pienellä porukalla Lappeenrannassa, jossa hän on kukkulan kuningas. Pitäisi pystyä mennä eteenpäin, kun vastustajat kovenevat, Dahlbacka arvioi.

Edward Walls (vas.) hävisi ottelunsa selkeästi Steve Aimablen käsittelyssä.

Artikkelin kuvat Dolly Clew / Cage Warriors.