Muistatko Tony Halmeen UFC-ottelun? Lähti "tappamaan" vastustajaansa, mutta kesti alle minuutin: ”Tony ei tiennyt yhtään, mitä piti tehdä”

Tony Halme hävisi uransa ainoan UFC-ottelun 56 sekunnissa.

– Kun menen oktagoniin, ja tuomari käskee valmistautua, menen tappamaan tai tapettavaksi. Niin se on. Ensin yritän lyödä häntä niin lujaa kuin mahdollista. Jos lyön ohi, yritän puskea häntä päähän. Jos pusken ohi, revin hänen kätensä tai jalkansa irti. Tuli mitä tuli, olen valmis.

– Suurin vahvuuteni on, etten pelkää ketään. Minulla on teräspallit. Menen häkkiin repimään pään irti tai kuolemaan yrittäessäni.

Näin sanoi Tony Halme ennen uransa ensimmäistä ja ainutta vapaaottelun ammattilaismatsiaan UFC:n tv-lähetyksessä vuonna 1997. Halme kohtasi UFC 13 -otteluillassa Randy Couturen, joka debytoi Halmeen tavoin vapaaotteluorganisaatio UFC:n häkissä Georgian Augustassa 30.5.1997.

UFC on lyhenne sanoista Ultimate Fighting Championship. Se on maailman suurin vapaaotteluorganisaatio.

– Halmeen ottelusuunnitelma oli ihan oikea. Jos ei osaa mitään, pitää pistää heti haisemaan, sanoo 22 vuotta myöhemmin Jaakko Dahlbacka, Ylilyönti-podcastin asiantuntija ja vapaaotteluvalmentaja.

Dahlbacka lisää, että nyrkkeilyn Halme toki tunsi. 34-vuotiaalla Halmella oli tuolloin takanaan kuusi ammattilaisottelua nyrkkeilyn raskaassasarjassa. Lisäksi hän oli esiintynyt showpainijana ympäri maailmaa. Mutta vapaaottelusta, jossa vastustajaa sai oikeasti satuttaa lyömisen lisäksi potkimalla, painimalla, kuristamalla ja nivellukoilla, Halmeella ei ollut kokemusta.

Kokoa riitti. 193-senttinen suomalainen rautavuori painoi 136 kiloa.

Vastustaja, 33-vuotias Couture, oli puolestaan Yhdysvaltojen armeijan reservin kersantti ja kansallisen huipputason kreikkalais-roomalainen painija. Hän painoi paljon vähemmän: 102 kiloa.

Nuori kehäkuuluttaja Bruce Buffer kajautti ottelun käyntiin:

– Toivottakaa tervetulleeksi ensimmäistä kertaa oktagonissa otteleva Tony ”Viikinki” Hällemmaa!

Ottelu kesti 56 sekuntia.

Halme teki niin kuin lupasi ja pamautti heti oikean suoran. Se meni ohi. Couture iski vastustajansa molempiin jalkoihin, kaatoi jättiläisen ja vei ottelun salamannopeasti mattoon.

– Halme joutui saman tien selälleen. Siinä näki, ettei Halme ollut koskaan painilajeissa kilpaillut. Hänen matto-osaamisensa oli olematon. Se oli paikallaan puristamista, muistelee Dahlbacka. Hän on nähnyt ottelun YouTubesta.

Halme piti Couturen ylävartaloa isossa karhunhalauksessaan noin 30 sekuntia. Sitten Couture irrotti vasemman kätensä ja lätkäisi sen Halmeen kaulan ympäri. Viikingin naama vääntyi luonnottomaan asentoon.

– Kun Couture pääsi ensimmäisestä syliotteesta irti, Halme oli kuin kala kuivalla maalla, Dahlbacka sanoo.

Couture nousi polvilleen ja löi kerran maassa makaavaa Halmetta. Halme kääntyi polvilleen ja paljasti selkänsä. Liike oli periaatteessa oikea.

– Tonylla oli hetki, josta hän olisi voinut tulla Couturen jalkoihin tai pyrkiä nousemaan pystyyn. Mutta hän jäi polvilleen, kun hän ei tiennyt yhtään, mitä piti tehdä. Kilpikonna-asennossa ei ollut puolustuksen häivääkään, Dahlbacka arvioi.

– Tilanne oli aivan vieras ja jäätiin odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Seuraavaksi Couture kiepsahti Halmeen selkään ja kiersi jalkansa tämän mahan alle eli ”löi molemmat koukut sisään”. Vasen käsivarsi kiertyi Halmeen kaulan ympäri ilman vastustusta, takapuoli painoi selkää alas. Halmeen pää kohosi rajusti takakenoon.

Takakuristus oli kiinni ja Halme taputti rintaansa luovutuksen merkiksi.

– Halmeen niska ja selkä olivat yliojentumassa. Kun tuohon pisteeseen joutuu, siitä on todella vaikeaa päästä pois.Takakuristus on yleisin lopetus, joka vapaaottelussa matossa tehdään, Dahlbacka kertoo.

Halme nousi matosta välittömästi ja onnitteli vastustajaansa. Kukaan ei kuollut eikä raajoja revitty irti. Muttei Halme huonolle hävinnyt.

Couturesta tuli vapaaottelun lajilegenda, yksi seitsemästä henkilöstä, joka on voittanut mestaruuden kahdessa eri painoluokassa. Hän otteli Halme-voittonsa jälkeen UFC:ssä vielä yli 20 kertaa.

Fanien suosikin ura loppui vasta vuonna 2011, 47-vuotiaana. Loppu oli rujo. 15 vuotta nuorempi brasilialainen Lyoto Machida potkaisi häneltä hampaat sisään.

Sittemmin Couture on tullut tutuksi esimerkiksi The Expendables -elokuvien näyttelijänä. Hän on ollut mukana puolustamassa ottelijoiden oikeuksia UFC:n valtaa vastaan. Vuonna 2019 hän sai harjoitusten jälkeen sydänkohtauksen ja käveli itse sairaalaan.

– Couture nauttii yhä suurta arvostusta. Hänellä on oma iso sali Vegasissa, jossa huippuottelijat, kuten raskaansarjan mestari Francis Ngannou, käyvät treenaamassa. Hänen sormensa ovat edelleen mukana vapaaottelussa, Dahlbacka kehuu.

Randy Couture kuvattuna vuonna 2002.

Vuonna 1997 UFC oli eräänlaisessa välitilassa. Ensimmäinen, legendaarinen UFC-turnaus oteltiin vuonna 1993. Idea oli yksinkertainen: eri kamppailulajien edustajat laitettiin samaan häkkiin, painoluokka oli avoin ja sääntöjä mahdollisimman vähän. 80-kiloinen brasilialaisen jujutsun taitaja Royce Gracie alisti isompiaan ja voitti.

Raakana pidetty laji joutui kuitenkin pian huonoon valoon Yhdysvalloissa. Senaattori John McCain sanoi UFC-tapahtumia ”ihmiskukkotappeluksi” vuonna 1996 ja laji kiellettiin isossa osassa maata.

UFC reagoi kritiikkiin lisäämällä lajiin sääntöjä ja sääntelyä. Kun Halme otteli, hänellä ja Couturella oli jo molemmilla hanskat käsissään. Couture sai tosin vielä pitää painikenkiä. He myös ottelivat raskaassasarjassa. Painoluokat oli esitelty UFC:n edellisessä tapahtumassa.

– Nykyisin 120 kiloa (265 paunaa) on painoluokan yläraja. Halme painoi 136 kiloa eli hän ei mahtuisi nykyaikaiseen raskaaseensarjaan, Dahlbacka kertoo.

Iso muutos UFC:n kohtalossa tapahtui vuonna 2001, kun Frank ja Lorenzo Fertitta sekä Dana White ostivat promootion, jolla ei ollut jäljellä paljon muuta kuin oktagoni eli kahdeksan kulmainen kamppailuhäkki ja brändin kolme kirjainta.

Alkoi voimakas eri osavaltioiden lobbaustyö ja vapaaottelun muuttaminen huippu-urheiluksi. Tosi-tv-ohjelma The Ultimate Fighter (2005) oli isossa roolissa organisaation kasvaessa nykyiseen jättikokoonsa.

– Laji sai ihan hirveän määrän katsojia, rahaa ja näkyvyyttä. Kun näkyvyyttä tule lisää, kilpailun taso nousee. Vielä tuohon aikaan, kun Halme otteli, siellä on otellut muitakin tuollaisia täysin osaamattomia tyyppejä kuin Tony, Dahlbacka sanoo.

Seuraava suomalainen UFC:ssä nähtiin vasta vuonna 2012, kun Anton Kuivanen debytoi. Tom Niinimäki seurasi pari vuotta myöhemmin. UFC oli muuttunut valtavasti 15 vuodessa Halmeen jälkeen.

– Kun he ovat debytoineet, kaikki UFC-ottelijat ovat jo olleet huippu-urheilijoita ja tienneet, mitä tekevät. Taso on ollut ammattilaisliigan tyylinen. Ei ole ollut friikkejä, hessuja, puliukkoja tai baariovien koviksia pyörimässä vaan kaikki ovat todistetusti olleet osaavia ja hyviä painoluokissaan, Dahlbacka sanoo.

Jaakko Dahlbacka pitää Anton Kuivasta (oik.) aikansa keskeisimpänä suomalaisena ottelijana yhdessä Mikko Rupposen kanssa.

Suomen Vapaaotteluliiton mukaan Suomessa on järjestetty vapaaotteluja vuodesta 1997 alkaen, ja liitto perustettiin vuonna 2004. Se toimii Olympiakomitean alaisuudessa.

2000-luvun puolivälissä ja 2010-luvun vaihteessa Suomen vapaaottelukenttä edusti hyvää eurooppalaista tasoa, sillä toisin kuin esimerkiksi Ruotsissa, Suomessa otteluita sai järjestää ja osa länsinaapurin huipuista, kuten Aleksander Gustafsson, kävi Suomessa ottelemassa. Sittemmin Ruotsi on ajanut mennen tullen ohi Suomesta vapaaottelumaana.

Nykyään Halmeen kaltaisia osaamattomia ottelijoita ei ammattilaiskehissä tietenkään näy, vaan kyse on Suomessa huippu-urheilusta myös parhaiden amatöörien osalta.

– Menestyneimmät ja tavoitteellisimmat ammattilaiset eivät tee mitään muuta kuin urheile. Joku ehkä opiskelee tai tekee pientä sivutyötä. Panostukset harjoitteluun ja uraan ovat isoja. Ja pitääkin olla. Ilman ei pääse hirveän pitkälle, Dahlbacka kuvaa kotimaan kentän nykytilaa.

– Alkaa olla myös ottelu- ja sponsorimanagereja. Taustajoukot ovat ammattimaistumaan päin.

Tony Halme kuoli 47-vuotiaana vuonna 2010.