Kuvat ja videot: Nämä kammottavat tilanteet muistetaan – Ranskan ympäriajossa on nähty paljon vakavia onnettomuuksia

Ranskan ympäriajon pitkään historiaan mahtuu monta vakavaa onnettomuutta.

Ranskan ympäriajossa nähtiin kaksi vakavaa joukkokolaria lauantaina, kun legendaarinen pyöräilykisa jälleen alkoi. Ensimmäistä onnettomuutta, jonka aiheutti pahvikyltillä kilpailijaan osunut katsoja, pidetään yhtenä kisahistorian pahimmista.

Lue lisää: Poliisi etsii kuumeisesti keltaiseen sadetakkiin pukeutunutta naista Ranskassa – aiheutti ympäriajon vakavan joukkokolarin

Tour de Francessa on kuitenkin rytissyt aiemminkin monet kerrat, sillä kaatumiset ja onnettomuudet kuuluvat maantiepyöräilyyn siinä missä vuoristonousut ja Tourin johtajan keltainen paita.

IS listaa tunnetuimpia kolareita Ranskan ympäriajosta. Jutun lopussa on NBC:n kokoama video, jolla on yhdysvaltalaiskanavan mielestä kahdeksan tapahtuman historian pelottavinta onnettomuutta.

1. Fabio Casartellin kuolema

Kaikkein kamalin onnettomuus Ranskan ympäriajossa tapahtui heinäkuussa 1995. 24-vuotias italialainen Fabio Casartelli kuoli Col de Portet d’Aspet’n laskussa Pyreneillä. Hän löi päänsä lähes 90 kilometrin tuntivauhdissa tien varren betonielementtiin. Casartellilla ei ollut päässään kypärää, sillä se ei vielä tuolloin ollut pakollinen.

Hänet haettiin onnettomuuspaikalta helikopterilla, mutta italialainen menehtyi vammoihinsa elvytysyrityksistä huolimatta.

Casartelli edusti vuoden -95 Tourissa Motorola-joukkuetta. Lance Armstrong oli yksi hänen joukkuekavereistaan. Armstrong omisti kolme päivää myöhemmin saavuttamansa etappivoiton kuolleelle joukkuekaverilleen.

Casartelli oli voittanut kolme vuotta ennen kuolemaansa maantieajon olympiakultaa Barcelonassa.

Col de Portet d’Aspet’n varrella on Casartellin muistomerkki. Sola on sijainnut Tourin reitillä useita kertoja vuoden 1995 jälkeenkin.

Kuva: Huippupyöräilijä Dan Martin pysähtyi Casartellin muistomerkille vuonna 2018.

2. Francisco Cepedan surmansyöksy

Casartelli ei ole ainoa Tourin aikana kuollut kilpailija. Vuonna 1935 espanjalainen pyöräilijä Francisco Cepeda syöksyi rotkoon legendaarisen Col du Galibierin laskussa Alpeilla. 29-vuotias kuoli myöhemmin sairaalassa.

Lisäksi vuonna 1910 ranskalainen Adolphe Heliere hukkui Rivieralla lepopäivän aikana.

Vuonna 1967 englantilainen Tom Simpson kuoli sydänpysähdykseen Mont Ventoux’n nousussa. Hän oli käyttänyt amfetamiinia.

Tom Simpson (vas.) kuvattuna vuonna 1965.

3. Philippe Gilbert säikäytti pyöräilyfanit

Cepedan ja Casartellin kuolemat olivat monen fanin mielessä vuonna 2018, kun belgialainen Philippe Gilbert menetti pyöränsä hallinnan samalla tiellä, jolla Casartelli menehtyi 23 vuotta aiemmin. Gilbert lensi kovassa vauhdissa yli tietä reunustavasta kivikaiteesta. Tie oli lähes puiden latvojen korkeudella, joten Gilbert putosi useita metrejä ennen kuin osui maahan.

Philippe Gilbert palkittiin etapin yritteliäimpänä pyöräilijänä, mutta hänen jalkansa meni pahaan kuntoon.

Gilbertiä ongittiin takaisin tielle metsän siimeksestä tuskaisen pitkiltä tuntuvien minuuttien ajan. Kuin ihmeen kaupalla hän ajoi etapin maaliin, vaikka matkaa oli vielä 59 kilometriä.

Maalissa todettiin, että hänen toinen polvilumpionsa oli murtunut. Gilbert keskeytti. Hän on mukana tämän vuoden Tourissa.

Voit katsoa Gilbert’n onnettomuuden oheisesta Tourin jakamasta videosta.

4. Valokuvaava poliisi aiheuttaa hirvittävää tuhoa

Kuten tänä vuonna, myös vuoden 1994 ympäriajossa nähtiin avausetapin kolari, jonka aiheutti joku muu kuin kilpailija. Tuolloin maalisuoralla poliisi otti kuvaa kilpailijoista ajoradan reunassa.

Belgialainen Wilfried Nelissen törmäsi poliisiin ja kaatoi ranskalaisen Laurent Jalabert’n ja kaksi muuta kuskia. Sekä Nelissen että Jalabert loukkaantuivat ja joutuivat keskeyttämään. Jalabert istui pitkään tien pinnassa kasvot verta valuvina. Hänen poskiluunsa murtuivat ja osa hampaista katkesi. Nelissen sai aivotärähdyksen ja loukkasi polveaan sekä kasvojaan.

Jalabert lupasi vaimolleen muuttavansa ajotyyliä, mutta lupaus ei pitänyt. Tapauksen aiheuttanut poliisi ei loukkaantunut.

5. Elävä Tour-legenda suljettiin kisasta törkytempun vuoksi

Slovakialainen Peter Sagan on vuosia ollut sitä, mitä Zlatan Ibrahimovic on jalkapallolle: ylivoimaisen taitava ja äärimmäisen itsetietoinen väriläiskä sekä supertähti.

Vuonna 2017 Saganin kiiltävään kilpeen tuli kuitenkin lommo. Hän oli voittanut ympäriajon pistekilpailun vihreän paidan viitenä vuonna peräkkäin. Neljäs etappi päättyi massakiriin. Kiritykki Mark Cavendish yritti ohittaa Saganin ahtaasta raosta aidan vieressä.

Mark Cavendish yrittää kuvan vasemmassa laidassa ohi Peter Saganista.

Sagan työnsi Cavendishia kyynärpäällään, ja brittiajaja syöksyi rajusti päin mainosaitoja, loukkaantui ja keskeytti.

Mark Cavendish kaatui hurjassa vauhdissa.

Sagan suljettiin ulos kisasta, sillä tuomaristo katsoi hänen aiheuttaneen Cavendishin kaatumisen ja vaarantaneen kilpakumppaniensa turvallisuuden.

Sagan voitti vihreän paidan kuudetta ja seitsemättä kertaa vuosina 2018 ja 2019. Kukaan ei ole voittanut ympäriajon pistekilpailua useammin kuin hän.

Katso ohesta NBC:n listaus pelottavimmista kolareista Ranskan ympäriajossa.