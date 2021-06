Samaan tv-kuvaan tunkeneet venäläisfanit yllättivät julkkispappi Kari Kanalan Pietarin koronalingossa: ”Mietin, että tämä ei hyvältä näytä”

Kari Kanalan mukaan kaikkia jalkapalloturisteja ei tulisi syyttää koronatartunnoista.

EM-turistiEN Pietarista tuliaisena tuomia koronavirustartuntoja arvioidaan olevan yli 200. Paikalla olleet kannattajat ovat saaneet rapaa niskaansa erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Yksi Pietarissa käyneistä suomalaisista oli julkkispappi ja Huuhkajien intohimoinen kannattaja Kari Kanala, 54. Hän oli katsomassa Venäjää vastaan pelattua ottelua yhdessä kolmen muun ystävän kanssa. He matkustivat Pietariin yksityisautolla.

– Paikan päällä kävelimme kaikkialle. Ensimmäisenä päivänä kävelimme toistakymmentä kilometriä ja pelipäivänä 15 kilometriä. Yhden ainoan kerran käytimme taksia, ja avasimme ikkunat. Yritimme minimoida riskit, Kanala kuvaa Ilta-Sanomille.

Kontakteja syntyi kuitenkin stadionin ulkopuolella, kun innokkaat kannattajat halusivat tulla vaihtamaan ajatuksia Kanalan kanssa.

– Venäläisiä tuli mielellään juttelemaan. Se oli sinällään mukavaa, mutta he tulivat tosi lähelle. Piti vähän ottaa välimatkaa ja osin sen takia lähdimme stadikalta pois päin.

Ennen poistumista Yle nappasi Kanalan haastatteluun. Turvavälit unohtuivat, kun innokkaat venäläiset lyöttäytyivät mukaan mikin ääreen.

– Venäläiset kannattajat tulivat välittömästi viereen. Mietin, että tämä ei hyvältä näytä. Otin kuitenkin tilanteen sellaisena kuin se tuli ja totesin että tämä on mahdollisuus tulla yhteen. Nyt on rakkauden kesä 2021 ja me ollaan osa jalkapalloperhettä, Kanala naurahtaa.

Kanalan seurueella oli kasvoillaan FFP2-maskit. Uusien tutkimusten mukaan FFP2-hengityssuojaimilla on parempi suodatuskyky ilmassa olevia pieniä aerosolihiukkasia kohtaan kuin kirurgisilla maskeilla.

Kanalan mukaan katsomossa myös huomautettiin, ellei käyttänyt maskia.

Rajalla asiat hoidettiin Kanalan mielestä mallikkaasti. Seurue sai ohjeet Finentry-palveluun, josta saa tietoa koronavirustestauksesta ja omaehtoisesta karanteenista.

– Ainakin meille Nuijamaalla kerrottiin käytänteistä. Viranomaisten osalta ei ole nokan koputtamista. Vaikea kuvitella, että eläisi semmoisessa umpiossa, etteikö tietäisi mitä rajoituksia matkustamiseen liittyy, Kanala viittaa väitteisiin siitä, ettei matkustajia ollut ohjeistettu takaisin tullessa.

Kanalan seurue kävi testeissä Suomessa ja kaikkien tulos oli negatiivinen. He jäivät myös omaehtoiseen karanteenin.

Kanala seurueineen päätti lähteä futisreissulle pandemiatilanteesta huolimatta.

– Pohdittiin, että onko se järkevää vai ei. Ajateltiin, että tämä on kuitenkin ainutkertainen tilanne, kun Suomi on kisoissa. Toimitaan vaan fiksusti, pidetään FFP2-maskeja sisällä ja stadionilla, kontaktit minimissä, eikä kierretä turistipaikkoja.

Kanala arvelee, että tartunnat voivat olla lähtöisin julkisista kulkuneuvoista ja baareista. Kanala seurueineen ruokaili koko matkan ajan ainoastaan ulkona.

Kari Kanala kertoo, että seurue käytti FFP2-maskeja koko kisareissun ajan.

Pietariin matkustaneita on soimattu mm. sosiaalisessa mediassa kovin sanoin. Julkkispappi ei pidä kannattajien kollektiivisesta syyllistämisestä.

– Me haluamme siirtää aina katseen itsestämme pois. Mikä tarve on löytää syntipukkeja? Perustuslakiin kuuluu mahdollisuus lähteä ulkomaille, joten sitä on moni korona-aikanakin hyödyntänyt.

Kanala haluaisi katsoa eteenpäin kohti yhteiskunnan avaamista. Rajoittamisen sijaan tulisi miettiä, miten asiat voidaan järjestää turvallisesti. Hän kantaa huolta erityisesti nuorten jaksamisen puolesta.

– Korona uhkaa terveyttämme myös henkisesti. Olemme eläneet puolitoista vuotta yksin ja meillä on tarve päästä ihmisten läheisyyteen. Siitä tulee melkoinen painolasti, että meidät on kiskottu erilleen. Loputtomasti emme voi elää impivaarassa, vaan yhteiskunta on avattava.

– Koronasynnitön heittäköön ensimmäisen kiven, Kanala kiteyttää.

Kanala pitää vastuuttomina kannattajia, jotka eivät ole pysyneet karanteenissa. Hän kuitenkin muistuttaa, että suurin osa faneista on toiminut asiallisesti.

– Tartuntaryppään jälkeen on toki tärkeää miettiä, lähtisikö uudestaan kisamatkalle. Ihmiset haluavat tehdä itselleen tärkeitä asioita ja niitä voidaan tehdä järkevästi ja vastuullisesti. Ne ovat valintoja.

Huuhkajien pelatessa kansa ylisti Suomen kannattajia, mutta sävel muuttui heidän saavuttuaan takaisin kotimaahan. Kanalan mukaan ihmisillä on tarve löytää syntipukkeja.

– Voidaan näyttää, että olen tuota ihmistä parempi, mutta siitä ei ihmisyydessä ole kyse. Ihmisyys ei ole kilpailua, vaan se on lähimmäisyyttä ja vastuunottoa muista.

Huuhkajien EM-ottelun näkeminen paikan päällä oli Kanalalle unelmien täyttymys. Hän ylistää joukkueen kisarupeamaa ja löytää siitä yhtymäkohtia myös kentän ulkopuolelle.

– Elämä on joukkuepeliä ja joukkuepelissä yksilöillä on oma vastuunsa. Mutta emme voi joukkona ajaa jotain leirin ulkopuolelle. Huuhkajat osoitti joukkuepeliä ja kannattajina olemme osa tätä joukkuetta.