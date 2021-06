Hollannin nuori tähti otti katastrofin syyt niskoilleen: ”Hävisimme sen takia, mitä minä tein”

Hollannin sensaatiomaisesti kotiin lähettäneen Tshekin sankari Tomas Holes yllättyi, kun hänet valittiin kisaryhmään.

Hollanti–Tshekki 0–2

Suomen voitto Tanskasta oli ennen sunnuntai-iltaa EM-kisojen suurin yllätystulos.

Muuten ennakkosuosikit ovat pitäneet hyvin pintansa 40 aiemmin pelatussa kamppailussa.

Saksa toki jäi tasapeliin Unkaria vastaan, mutta meni jatkoon. Ruotsi tylsistytti Espanjan hyökkäyksen. Molemmat selvisivät kuitenkin jatkoon.

Sunnuntaina jysähti oikein kunnolla.

Hollanti oli voittanut alkulohkossaan kaikki kolme kamppailuaan, kun taas Tshekki pääsi 16 parhaan joukkoon lohkokolmosten vertailun kautta.

Siinä olivat selkeät asetelmat kamppailuun. Tuskin mitään oranssia ylikävelyä nähtäisiin, mutta vaivaton voitto luultavasti silti. Kaikkea muuta.

Hollannin jalkapallossa on esitetty erityisen paljon kriittisiä kysymyksiä viime vuosina. Joukkue ei selvinnyt ensin edellisiin EM-kisoihin Ranskaan 2016. Sen jälkeen väliin jäi myös 2018 MM-turnaus Venäjällä.

Keväällä 2019 maan suurseura, mutta eurooppalaisiin jätteihin verrattuna pieni Ajax ihastutti Mestarien liigassa. Frenkie de Jong ja Matthijs de Ligt olivat maailman halutuimmat nuoret jalkapalloilijat.

”Oranssien” peli on kaksien karsintojen mahalaskun jälkeen ollut viime ajat taas raikasta.

Puhdas lohkovoitto ja kahdeksan tehtyä maalia kolmessa ottelussa nostivat Hollannin jopa kisojen suosikkien joukkoon.

Hollannin ja Tshekin välinen avauspuoliaika ei jää EM-kisojen historiaan. Lohkovaiheessa lentäneet hollantilaisen näyttivät aroilta, ja peli eteni Tshekin haluamalla tavalla.

Heti toisen puoliajan alkuun alkoi tapahtua. Ensin Hollannin Donyell Malen karkasi Tshekin puolustukselta, mutta tuhri läpiajon maalivahti Tomas Vaclikin käsiin.

Pian perään toisessa päässä de Ligt kompuroi ja joutui kouraisemaan alimpana miehenä pallon kädellään, jotta neljä maalia kisoissa paukuttanut Patrik Schik ei karkaisi.

Erotuomari Sergei Karasev kävi tarkastamassa tilanteen Var-huoneen kehotuksesta televisioruudulta ja näytti topparille ulosajoa. Oranssi ilta vaihtui punaiseen ja kohta sysimustaksi.

Erotuomari Sergei Karasev kaivoi taskustaan punaisen kortin.

Matthijs de Ligt otti ulosajon raskaasti.

Hollanti yritti tehdä vasemmalla laidallaan menetettyjen pallojen Euroopan ennätystä, ja lopulta se menetti sen kohtalokkain seurauksin.

Tshekin vapaapotku päätyi lopulta Slavia Prahan keskikenttäpelaajalle Tomas Holesille, joka puski pallon Hollannin maaliin.

Hän järjesti myös Tshekin toisen maalin karkaamalla Hollannin vajaamiehiseltä puolustukselta ja tarjoillen pallon Schickille, joka ei erehtynyt.

– Tietenkin tuntuu pahalta. Me käytännössä hävisimme sen takia, mitä minä tein. Minun ei olisi pitänyt päästää palloa pomppaamaan, de Ligt otti vastuun joukkueensa tappiosta NOS TV:n haastattelussa.

– Tällaiset ottelut ratkeavat yhteen kahteen tilanteeseen. Donyellilla (Malen) oli yksi, ja muutama sekunti myöhemmin jouduimme pelaamaan kymmenellä miehellä. Pahinta tällaista joukkuetta vastaan on olla tappiolla. He pääsivät pelaamaan juuri sitä peliä, mitä he halusivat, Hollannin valmentaja Frank de Boer puolestaan sanoi.

28-vuotias Tomas Holes nousi ensimmäisen kerran Tshekin maajoukkueeseen vasta viime syksynä.

–En odottanut, että minua valittaisiin kisoihin, hän totesi Tshekin päälehdelle Mlada fronta DNESille pari päivää ennen Hollannin kohtaamista.

Maalin ja maalisyötön lisäksi Holes pimensi Hollannin tähden Georginio Wijnaldumin täysin.

Kisoissa loistanut de Jong pelasi kapteeni Wijnaldumin lisäksi vaisun ottelun.

– Tuntui kuin olisimme olleet väsyneitä, mutta en yhtään tiedä miksi. Halusimme todella voittaa. Osalle pelaajista tämä oli uran suurin ottelu tähän mennessä, de Jong valitteli NOS TV:llä.