Maailmanmestariksi haluava Emma Kimiläinen avasi kautensa Itävallassa – aika-ajon lopussa tuli ”ahaa-elämys”

Emma Kimiläinen lähtee naisten formuloiden MM-sarjan avausosakilpailuun viidennestä lähtöruudusta.

Suomalaisen formulakuljettajan Emma Kimiläisen tavoite tämän kauden naisten formuloiden maailmanmestaruussarjaan eli W Seriesiin on yksiselitteinen: hän haluaa voittaa maailmanmestaruuden.

– Tavoitteessa ei ole mitään epäselvää: mestaruutta lähden hakemaan ja tavoittelemaan, Kimiläinen sanoo Ilta-Sanomille.

Naisten formuloiden MM-sarjan toinen kausi käynnistyi perjantaina harjoituksilla ja aika-ajolla Itävallan Spielbergissä. Kauden avausosakilpailu ajetaan huomenna.

Kimiläisen aika-ajopäivä oli vaikea, mutta aika-ajon toiseksi viimeisellä kierroksella hän onnistui nousemaan viidenneksi. Tämä oli toukokuun testeissä onnistuneelle suomalaiselle lievä pettymys.

– Harjoitukset meni harakoille auton asetusten ollessa pielessä, eikä saatu sitä aika-ajoonkaan ihan kohdilleen. Aika-ajon lopussa muutin radikaalisti ajamistani auton ehdoille ja sain edes jonkinlaisen ajan aikaiseksi. Mutta siinä kohdassa renkaista oli jo paras pito loppu, joten en ihan kerinnyt kärkeen asti, Kimiläinen kommentoi Ilta-Sanomille Itävallasta.

Ecurie W -tallin väreissä ajavan Kimiläisen katse oli kuitenkin jo kirkkaana huomisessa avausosakilpailussa.

– Nyt tutkitaan dataa, otetaan opiksi, muokkaudutaan ja muistetaan aika-ajon loppupuolen ahaa-elämykset. Lauantaina ne pisteet vasta jaetaan, joten ei hätää, Kimiläinen painotti.

Kimiläinen tietää kokemuksesta, että mestaruutta ei voi voittaa ensimmäisenä viikonloppuna – mutta hävitä voi. Kaksi vuotta sitten kilpakumppani ajoi ensimmäisessä osakilpailussa Kimiläisen auton kylkeen. Suomalainen sai niska- ja päävamman, jonka vuoksi hän joutui jättämään kaksi seuraavaa osakilpailua väliin.

Kauden kolmessa viimeisessä kilpailussa Kimiläinen oli sarjan paras kuljettaja, mutta takamatka kärkeen oli liian suuri kurottavaksi.

Kimiläinen ennakoi tästä kaudesta todella tasaista.

– Minulla on hyvä kutina, että tästä tulee todella tasainen ja tiukka kausi. Uskoisin, että tasaisuus on avain myös mestaruuteen. On tärkeää kerätä pisteitä tasaisesti koko kauden ajan. Siksi on tärkeää, että ei tule keskeytyksiä tai muita floppeja. Ei kannata ottaa turhia riskejä, Kimiläinen ennakoi.

Oman hienoutensa naisten sarjaan tuo se, että kaikki kuljettajat ajavat tekniikaltaan täysin samanlaisilla autoilla. Vain kolmen parhaan moottorit vaihdetaan ennen seuraavaa kilpailua.

– Testien perusteella sarjassa on tosi tasaväkinen joukko kuljettajia. Erot ovat minimaaliset. Uskon, että tästä tulee todella mielenkiintoinen kausi, hän sanoo.

Samanlaisten autojen takia kaikkien lähtökohdat kilpailuihin ovat siis tasavertaiset. Vain taidot ratkaisevat. Se tekee kilpailuista kiinnostavia

– Tämä on erityyppistä kilvanajoa kuin F1. Meidän kilpailuissamme sattuu ja tapahtuu enemmän. Shikaaniin saattaa mennä kolme neljä autoa rinnan – ja kaikki myös tulevat sieltä ulos. Moni on sanonut, että kun on katsonut meidän kilpailujamme, ei ole sen jälkeen muuta katsonutkaan, Kimiläinen kertoo.

