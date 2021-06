Hermanni oli koulukiusattu ja itsetuhoinen – sitten tapahtui käänne ja nyt itsevarma nuorukainen toteuttaa suurta unelmaansa

Urheilu osoitti voimansa, kun Hermanni Haljala pääsi takaisin kiinni elämään. Nyt hän kilpailee ystävänsä Roni Kytösen kanssa MM-sarjassa.

Hermanni Haljala oli rikki. Koulukiusatun osa ja kaverien puute oli vienyt mehut. Lannistuneen pojan päässä pyöri jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Kontrasti nykytilanteeseen on suuri, kun enduron MM-sarjassa kilpaileva Haljala, 21, kertoo innostuneena tulevaisuudennäkymistään. Hänen kasvutarinansa on huima ja kertoo urheilun voimasta muun muassa itsetunnon parantamisessa.

Jämsästä ponnistavan Haljalan synkkä jakso ajoittui ala-asteen loppuvuosiin. Kyläkoulu lopetettiin, ja Haljalan piti siirtyä isompaan kouluun. Toisessa koulussa asiat vyöryivät hänen mukaansa väärään suuntaan.

Haljalan mukaan hänestä tuli koulukiusattu, joka ajautui tarkoittamattaan konflikteihin ja kiusaamistilanteisiin. Haljalan mukaan hänet ymmärrettiin usein väärin ja kiusaamiskierre paheni äärimmäisen ahdistavaksi.

Haljala kertoo, että koki joissain tilanteissa myös muutaman opettajan vähätelleen hänen kokemuksiaan.

– Olin nuorempana ylipainoinen, pyöreä. Lisäksi olin sellainen rempseä ja sanavalmis maalaispoika. Isommassa koulussa jouduin silmätikuksi. Kiusaamista kesti useamman vuoden, Haljala sanoo.

Haljala kertoo muuttuneensa ahdistavien kokemusten takia araksi ja voineensa pahoin. Hän purki pahaa oloaan liikkuvien laitteiden avulla. Hänellä oli kotona pihapiirissä niin sanottu peltoauto sekä maastoajoon tarkoitettuja moottoripyöriä.

Arkuuden takia Haljala ajoi pääosin pihapiirissä, sillä hän koki muiden ihmisten kohtaamisen synkän vaiheensa aikana vaikeaksi. Oli tilanteita, että hän oli mennyt crossiradalle, mutta ajaminen radalla ei ollut vaihtoehto ennen kuin se oli tyhjentynyt muista harrastajista.

Yläasteella tilanne alkoi pikkuhiljaa helpottaa, kun Haljalan isä hankki tälle uuden enduropyörän. Isä ja poika puhuivat, että tavoitteellisempi enduron harrastaminen voisi tuoda uusia kavereita ja sisältöä pojan elämään. Näin kävikin, ja ilme alkoi hiljalleen kirkastua.

Yläasteikäisenä Haljala sai uusia kavereita enduropiireistä ja sai entistä vankemman otteen elämästä.

Hän tähtäsi sähköasentajaksi ja halusi samalla satsata enduroon yhä kilpailullisemmalla otteella. Vuonna 2015 Haljala osallistui Jämsässä ajettuun EM-tason kisaan ja ryhtyi kiertämään muita Suomessa järjestettyjä kisoja. Vuonna 2017 hän voitti junioriluokan Päijänteen ympäriajossa.

– Siinä kohtaan tuli mieleen, että tulisiko minusta muutakin kuin sähköasentaja. Päätin panostaa enduroon ja tavoitella ammattikuljettajan uraa.

Nyt Haljala kilpailee MM-sarjassa ja Italian sarjassa. Hän ajaa MM-sarjan junioriluokassa 250-kuutioisella TM:n nelitahtipyörällä. Pääosin Italiassa asuva Haljala on TM:n tehdastiimin junioritallin jäsen.

Haljala ei ole ainakaan vielä aivan täysiverinen ammattilainen, sillä hänen pitää yhä kerätä rahaa päästäkseen urallaan eteenpäin. Hän kertoo keränneensä itse yhteistyökumppaneilta kauden ajobudjettiin kunnioitettavat 65 000 euroa. Haljalan mukaan hänellä on yli 200 yhteistyökumppania.

Hermanni Haljala kilpailee nyt MM-sarjassa.

Haljala kokee olevansa hieman takamatkalla muihin endurohuippuihin verrattuna, sillä hän ryhtyi tavoittelemaan kilpauraa verrattain myöhään. Hän uskoo kuitenkin taistelevansa viiden vuoden sisään lajin pääluokkien maailmanmestaruudesta, kunhan kokemus karttuu ja vauhti kiihtyy.

Haljalan elämän polulla tärkeä henkilö on 21-vuotias Roni Kytönen. Molemmat jämsäläiset ajavat nyt juniorien MM-sarjassa. Kytönen on Haljalan hyvä ystävä ja yksi niistä, joka tuli Haljalan elämään enduron kautta.

– Aloimme silloin nuorempana treenailla Hermannin kanssa yhdessä. Siitä asti olemme olleet käytännössä päivittäin yhteyksissä, Kytönen kertoo.

Roni Kytönen on Hermanni Haljalan hyvä ystävä ja yksi enduron MM-sarjan junioriluokan huippukuljettajista.

Nyt Kytönen kilpailee MM-sarjassa Hondan tehdastallin pyörällä. Hänen tavoitteenaan on jo tällä kaudella napata juniorien mestaruus. Kytösen mukaan tavoitteen täyttyminen ei jää ainakaan pyörän kilpailukyvystä kiinni. Viime vuonna Kytönen otti pronssia MM-sarjan junioriluokasta.

Kytösen isä on enduron entinen maailmanmestari Vesa Kytönen. Roni kertookin ajaneensa ensimmäisen kerran crossipyörällä 2-vuotiaana, ja isä on tietysti ollut tärkeä ihminen Kytösen uralla. Roni Kytönen on treenannut melko paljon myös maailmanmestari Eero Remeksen kanssa.

– Eero on jeesannut tosi paljon.

Kytösen taustalla on auttanut myös rallin nelinkertainen kuljettajien maailmanmestari ja Toyotan ralliprojektin johdossa kunnostautunut Tommi Mäkinen. Mäkinen tunnetaan innokkaana enduromiehenä ja hän on isä-Kytösen ystävä.

Suomella on takavuosilta erittäin hienot perinteet enduron MM-sarjasta. Vesa Kytösen ja Eero Remeksen lisäksi esimerkiksi Kari Tiainen, Petteri Silvan, Juha Salminen, Samuli Aro ja Mika Ahola ovat tuttuja moottoriurheilua seuraaville.

Taustatukea muiden muassa Silvanilta saanut Haljala uskoo, että hän ja Roni Kytönen pystyvät tulevaisuudessa tuomaan jälleen menestystä sinivalkoisten vahvassa perinnelajissa.

– Roni ajaa jo ihan junioriluokan kärkivauhtia. Itse yritän tulla mahdollisimman kovaa perästä, kuroa eroa umpeen ja tunkea sinne kärkeen myös. Uskon, että meillä on tulevaisuudessa mahdollisuudet ihan mihin vain, jos teemme kovasti töitä, elämän nälkää pursuava nuorukainen toteaa.