Talouskurimus uhkaa ex-urheilutähteä – neliraajahalvaantunut Jari Mönkkönen otti riskin, joka johti odottamattomaan tilanteeseen

Yrittäjyydessä on aina omat haasteensa. Riskejä olisi aika ajoin otettava silläkin uhalla, että turpiin tulee.

Tämän tietää nyt hyvin myös entinen telinevoimistelutähti, vuonna 2016 voimisteluonnettomuudessa neliraajahalvaantunut Jari Mönkkönen, 47. Turhankin hyvin.

Mönkkönen otti Sanna-vaimonsa kanssa pyörittämän yrityksen nimissä riskin, joka johti odottamattomaan tilanteeseen.

– Kaiken piti olla selvää, mutta kääntyikin yllättäen päälaelleen. Potuttaa rankasti, koska emme olisi ikinä uskoneet, että joutuisimme tämän riskin kanssa tukalaan tilanteeseen, Mönkkönen sanoo.

Aviopari on viime vuosina järjestänyt Ristipellontien liikuntakeskuksessa Helsingin Konalassa (Game of Skills Areena) erilaisia ammattilaisten vetämiä liikuntatunteja eri tasoisille liikkujille sekä tarjonnut oheisharjoittelua eri lajien urheilijoille.

– Nykyinen vuokrasopimuksemme päättyy heinäkuun lopussa, emmekä uusineet sopimusta, koska meidän piti päästä muuttamaan saman tien uusin tiloihin. Nyt se ei valitettavasti onnistukaan, eikä korvaaviakaan tiloja ole missään, Mönkkönen kertoo.

– Koko toimintamme on tämän vuoksi uhattuna. Puhutaan valtavasta takaiskusta perheellemme, sillä tämä on ollut elämämme viime vuodet. Perheemme elanto on tästä kiinni, ja nyt pelottaa, että miten meidän oikein käy taloudellisesti – että aiheutuuko tästä meille kestämättömän suuri tappio.

Sanna ja Jari Mönkkönen ovat huolissaan toimivien liikuntatilojen puutteesta pääkaupunkiseudulla.

Rekillä EM-hopeaa 1998 saavuttanut Mönkkönen on toiminut Game of Skillsin päävalmentajana, Sanna Mönkkönen puolestaan yhteisen yrityksen toimitusjohtajana. Yritys (Volttimedia Oy) on viime vuosina ollut pääasiassa voitollinen, sillä vain vuonna 2019 se jäi jonkin verran miinukselle.

Samassa Konalan liikuntakeskuksessa ovat vuokralla myös muutamien urheilulajien seurat.

– Toimintamme on pyörinyt mukavasti Konalan tiloissa, mutta se ei silti tuntunut sopivan tarjoamillemme liikuntapalveluille. Tiloissa oli meidän mielestämme usein liikaa melua, kun eri lajit harjoittelivat samanaikaisesti, Mönkkönen selvittää.

– Nimenomaan tämä meluhaitta nousi lopulta kynnyskysymykseksi, ja niinpä päätimme etsiä itsellemme uudet ja samalla aiempaa suuremmat toimitilat.

Uusi paikka löytyi, mutta nyt ongelmaksi on Mönkkösen mukaan noussut tilojen käyttötarkoituksen muutosprosessi. Hankkeelle on haettu lupaa, jossa nykyiset tilat muutettaisiin liikuntatiloiksi.

–Uusi vuokranantaja ei suostu enää odottamaan, että käyttötarkoituksen muutos menisi läpi. Emme halua sen enempää valittaa, mutta meistä on tärkeää tuoda esiin pienyrittäjän riskit, joissa byrokratialla tuntuu olevan usein liian suuri rooli, Mönkkönen linjaa.

– Olimme varmoja, ettei näissä prosesseissa kestäisi niin tolkuttoman pitkään. Olimme väärässä, mutta tuntuu silti kohtuuttomalta, että koko elinkeinomme on nyt vaarassa.

Rekin arvokisamitalisti ei aio luovuttaa. Jari Mönkkönen uskoo pystyvänsä kellistämään uudetkin haasteensa.

Juuri pidetyissä kuntavaaleissa Helsingin kaupunginvaltuuston varapaikalle yltänyt Mönkkönen (kok) sanoo olevansa laajemminkin huolissaan liikuntatilojen puutteesta pääkaupunkiseudulla.

– Niistä on todella kova pula. Liikunta on yhteiskunnan ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää, ja siksi olisi tärkeää tukea tällaisia projekteja, jotta siis tyhjiä tiloja saataisiin nopeammin terveyttä ja hyvinvointia edistävään käyttöön, Mönkkönen perustelee.

– Helsingin kaupungin toiminnotkin kun sulkeutuvat juhannuksesta elokuun alkuun, eikä mikään etene silloin.

Mönkkönen ei ole silti heittänyt kirvestä kaivoon. Entinen huippu-urheilija huokuu päättäväisyyttä.

– Meillä on niin hyvä konsepti ja ihmiset viihtyneet sen verran hyvin ohjatussa toiminnassamme, ettemme lannistu tähän. Periksi ei anneta, hän sanoo.

– Sen verran tässä elämässä on jo koeteltu, että tästäkin vielä noustaan. Sali on ollut minulle henkisesti niin tärkeä elämässä kiinni pitävä voima, että sitä emme aio menettää.