Sosiaalinen media Thaimaassa täyttyi Suomea ylistävistä kirjoituksista Huuhkajien avauspelin jälkeen, kirjoittaa toimittaja Vesa Mäkinen.

Suomen maine Thaimaassa on noussut uudelle tasolle Huuhkajien EM-avauksen myötä.

Suomella on jo entuudestaan Thaimaassa varsinkin koulutettujen ihmisten keskuudessa erittäin hyvä maine, pitkälti suomalaisen koulujärjestelmän vuoksi. Se on Thaimaassa varsin tunnettu.

Nyt Suomen maine Thaimaassa on noussut täysin uudelle tasolle.

Syy tähän uuteen maabrändipiikkiin oli täysin odottamattomasti yksi jalkapallo-ottelu. Tarkemmin sanottuna ansio kuuluu Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelle Huuhkajille ja kaikille suomalaisille jalkapallofaneille.

Kun Suomi pelasi historiallisen EM-kisojen kaikkien aikojen avausottelunsa Tanskaa vastaan Kööpenhaminassa, tuskin juuri kukaan thaimaalainen tai ylipäätään aasialainen tiesi, miten merkittävästä asiasta suomalaisille oli kyse. Koko ottelu ei liene ollut juuri kenenkään tiedossa.

Mutta seuraavana päivänä thaimaalaisen sosiaalisen median kanavat täyttyivät Suomen ja Tanskan välistä ottelua koskeneista kirjoituksista.

Tanskan maajoukkueen pelaajan Christian Eriksenin sydänpysähdys oli maailmanlaajuinen uutinen, ja siitä uutisoitiin myös Thaimaassa. Mutta monissa kirjoituksissa tärkeimpänä teemana oli Suomen maajoukkueen ja suomalaisten fanien osoittama myötätunto.

Suomen kannattajat osoittivat tukeaan sairauskohtauksen saaneelle Chriastian Eriksenille.

Yksi suosituimmista asiaa koskevista kirjoituksista oli thaimaalaisen lastenpsykiatrin pitkä teksti, jonka hän kirjoitti Facebookiin lasten mielenterveyttä koskevalle, suositulle sivulle. Siinä hän perusteellisesti kertoi, millaisia ajatuksia ottelu hänessä herätti. Hän kävi läpi tapahtumat ja päätti kirjoituksensa suomalaisuutta koskevaan mainintaan. Kirjoituksen lopussa on kaksi koskettavaa kappaletta, jotka kuuluvat suomeksi näin:

”Vaikka ottelu päättyi Suomen 1–0-voittoon, se oli enemmän kuin voitto tai häviö. Näimme ystävällisyyden, jonka kanssaihmiset jakavat keskenään. Vaikka he olisivat eri puolilla, he koskettavat toisiaan inhimillisellä myötätunnolla, joka on lopulta tärkeämpää kuin minkään kilpailun lopputulos.

Tämä tarina voi toimia elämän oppituntina. Vanhemmat voivat kertoa sitä lapsilleen, joita he kasvattavat.”

Thaikielisellä kirjoituksella oli jo tuolloin yli 10 000 tykkäystä tai sydänemojia. Tähän päivään mennessä niitä on yli 12 000.

Tämä koko asia ilmeni minulle pian ottelua seuranneena päivänä. Bangkokilainen kirjailijaystäväni lähetti minulle tuolloin onnittelut Suomen voitosta. Kiitin ja ihmettelin hieman, miten hän oli sattunut kuulemaan asiasta. Hän vastasi, ettei muuten olisi kuullutkaan, mutta sosiaalinen media oli niin täynnä asiaa koskevia julkaisuja, että sitä ei voinut olla huomaamatta.

– Thaimaalaisessa mediassa on enimmäkseen puhuttu siitä, miten kauniisti suomalaiset fanit reagoivat. He esimerkiksi heittivät Suomen lipun Christianin suojaksi, huusivat hänen nimeään eivätkä juhlineet, kun Suomi teki maalin. Suomalaiset osoittivat suurta kunnioitusta, ystäväni totesi.

Myös hän itse kertoi olleensa vaikuttunut suomalaisten pelaajien ja yleisön asenteesta.

Huuhkajat muisti sairauskohtauksen saanutta Christian Erikseniä Suomi-Venäjä-ottelun alla paidoilla, joissa oli toivotus Tanskan tähdelle.

”Thaimaalaiset rakastavat jalkapalloa”, ystäväni totesi.

Nyt moni heistä rakastaa hänen mukaansa myös Suomea.

Uskon, että tämän illan pelissä Belgiaa vastaan Suomella on varmasti monta uutta thaimaalaista fania toivomassa kaikkea hyvää Huuhkajille ja muille suomalaisille.

Kirjoittaja on thaimaassa asuva toimittaja.