Eihän me tätä tilattu! Sveitsi kahden maalin taukojohdossa Huuhkajien jatkopaikan kannalta tärkeässä EM-ottelussa, myös Italia johtaa – IS seuraa

Ilta-Sanomat seuraa jalkapallon EM-kisojen A-lohkon päätöskierrosta hetki hetkeltä.

Jalkapallon miesten EM-kisojen A-lohko pelataan loppuun tänään sunnuntaina kello 19 alkaen. Samanaikaisesti pelattavat ottelut ovat Italia–Wales ja Sveitsi–Turkki.

Jälkimmäinen on kiinnostava Suomen joukkueen kannalta. Sveitsi on yhdessä pisteessä, ja Turkki on nollissa huonolla maalierolla -5. Jos ottelu päättyy tasan tai Turkin niukkaan voittoon, A-lohkosta löytyy todennäköisesti heikompi lohkokolmonen kuin mitä Suomi olisi B-lohkossa.

Suomi pelaa huomenna maanantaina B-lohkon päätöskamppailunsa Belgiaa vastaan. Tavat, joilla Suomi voi mennä jatkoon alkulohkosta, on lueteltu alla olevaan juttuun.

