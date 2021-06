Bland nousi Henleyn rinnalle johtoasemiin golfin US Openissa

Arvoturnaus on puolivälissä.

La Jolla

Englantilaisgolffari Richard Bland ja Yhdysvaltain Russell Henley johtavat Kaliforniassa pelattavaa miesten Yhdysvaltain avointa mestaruusturnausta toisen pelipäivän jälkeen.

Henley oli ensimmäisen kierroksen jälkeen johdossa US Openissa, mutta Bland nousi toisella kierroksella Henleyn rinnalle. Molempien yhteistulos on nyt viisi alle parin. Kumpikin on lyönyt yhteensä 137 kertaa.

Kilpailussa ei ole mukana suomalaisia.