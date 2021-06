Kommentti: Huuhkajat liitää kauniisti, mutta Palloliitto sortui nyt järkyttävään virheeseen – tuorein päätös on karmea isku kauniille tavoitteille

Näiden päätösten jälkeen Palloliiton on aivan turha yrittää puhua mitään tasa-arvosta, tasavertaisuudesta, turvallisuudesta, yhdenvertaisuudesta tai mistään muistakaan sinänsä erittäin tavoiteltavista arvoista. Kukaan ei usko kuitenkaan, kirjoittaa urheilutoimittaja Harri Pirinen.

Epämieluisista asioista tiedottamisessa on eräs kultainen sääntö: tiedota asiasta mahdollisimman paljon ”virka-ajan” jälkeen. Jos mahdollista, tee se perjantaina, ja kaikkein mieluiten kesäperjantaina. Sen jälkeen laita kädet ristiin ja toivo, että kukaan ei huomaa tiedotettasi.

Suomen jalkapalloasioista vastaavalla Palloliitolla on viime aikoina ollut paljon mieluisaa tiedotettavaa: EM-kisavideo keräsi valtaisaa ylistystä, Huuhkajat faneineen on hurmannut Euroopan EM-kisoissa, ja Suomen pelipaidatkin viedään käsistä.

Myös perjantaina Palloliitto onnistui viestinnässään täydellisesti – ainakin edellä mainitun kultaisen säännön mukaisesti.

Tampereen Ilveksen naisten liigajoukkueen päävalmentajan Mika Lahtisen kurinpitoasia oli sellainen, jonka Palloliitto olisi mieluiten lakaissut maton alle. Yritys olikin hyvä. Tiedote kurinpitopäätöksestä ilmestyi Palloliiton verkkosivuille perjantaina 18. kesäkuuta kello 20, EM-kisaottelun Kroatia–Tshekki aikana, ja heti sen perään myös Palloliiton Twitter-tilille.

Asiaan liittyy kaksi ongelmaa: tapa, jolla tiedotteen saama huomio todellakin yritettiin minimoida – kenenkään Palloliitosta on ihan turha tulla väittämään mitään muuta – ja tiedotteen sisältö. Lahtinen sai Palloliitolta kolmen (3) ottelun toimitsijakiellon.

Kyse on tapauksesta, jossa Lahtinen oli Naisten Kansallisen Liigan ottelussa huutanut ”Vittu, mikä huora sentään” tilanteessa, jossa joukkueen 17-vuotias pelaaja oli epäonnistunut pallon haltuunotossa.

Siis huutanut vittua ja huoraa samalla hetkellä, kun oman joukkueensa alaikäinen pelaaja epäonnistuu pelissä.

Lahtinen pyysi omassa vastineessaan käytöstään anteeksi ja ymmärsi, että hänen kielenkäytöstään tulee rangaistus. Lahtinen myös totesi, ettei ole kohdistanut kielenkäyttöään yksittäiseen pelaajaan tai pelaajiin.

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätöksen perusteluosio sisältää lähes pelkästään raskauttavia asianhaaroja. Mitä muuta voisikaan? Täysikäisen valmentajan ja alaikäisen pelaajan välinen valta-asema on jo itsessään raskauttava tekijä. Päätöksestä löytyy lisäksi muun muassa tällaisia kohtia:

– Poikkeuksellisen halventava ja loukkaava alatyylinen ilmaisu.

– Täysin asiaton ja loukkaava.

– Äärimmäisen loukkaava, nöyryyttävä ja uhkaava.

– Asiatonta ja halventavaa käyttäytymistä.

– Erittäin moitittava.

Kurinpitopäätös on kokonaan luettavissa tästä linkistä.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja Markus Manninen oli asian laadun vuoksi siirtänyt asian kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi.

Ja kurinpitovaliokuntahan ratkaisi: kolmen ottelun toimitsijakielto.

Perjantai-iltana julkaisemassaan tiedotteessa Palloliitto ilmoittaa, että:

”Palloliiton toiminnassa ei hyväksytä loukkaavaa ja turvattomuuden tunnetta aiheuttavaa käyttäytymistä. Ilmi tulleisiin tapauksiin tai niiden epäilyihin on aina suhtauduttava vakavasti. Palloliiton toiminnassa mukana olevilla on oikeus luottaa siihen, etteivät he kohtaa asiatonta ja halventavaa käyttäytymistä.”

Kauniita sanoja. Mutta vain sanoja. Arvot mitataan teoilla, ei sanoilla.

Palloliiton kurinpitovaliokunnan arvojen mukaan v**** h**** -huuto alaikäisen pelaajan tehtyä virhe kentällä on nyt ja tästedes kolmen ottelun toimitsijakiellon arvoinen. Olihan valmentaja pahoittelutkin ”pikaistuksissaan huutamiaan” sanoja.

Kaiken lisäksi tämä oli jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun Palloliiton kurinpidolta saatiin vastaava päätös. Edellisessä, naisten Futsal-liigaa koskeneessa, tapauksessa h-sanan tilalla oli viisikirjaiminen l-sana. Tuolloin päätöksen kolmen ottelun toimintakiellosta teki Manninen yksin.

Näiden päätösten jälkeen Palloliiton on aivan turha yrittää puhua mitään tasa-arvosta, tasavertaisuudesta, turvallisuudesta, yhdenvertaisuudesta tai mistään muistakaan sinänsä erittäin tavoiteltavista arvoista. Kukaan ei usko kuitenkaan.

Puheilla on yhtä vähän katetta kuin niillä väitteillä, että Uefa ottaisi rasismin vakavasti tai että Qatarin MM-kisoja rakentavien siirtotyöläisten olot kiinnostaisivat Fifaa.

Palloliitto vieläpä yritti pestä kätensä ikävästä tapauksesta kirjoittamalla tiedotteen loppuun: Palloliiton kurinpito on itsenäinen toimielin. Eli ei me vaan nuo muut.

Jos Paulus Arajuuri ja Lukas Hradecky väistelisivät vastuuta ja pehmenisivät vaikeissa paikoissa yhtä pahasti kuin Palloliitto ja sen kurinpito, Huuhkajat olisi edelleen Fifa-rankingin sijalla 94 Antiguan ja Barbudan kannoilla.