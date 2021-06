Video: Lauri Lepistö, 24, kokeili vapaaottelua – hiihtäjä joutui heti huippuottelijan kuristukseen: ”Vähemmän happea kuin 50 kilometrin maalissa”

Maastohiihtäjä Lauri Lepistö paljasti olevansa vapaaottelun fani. Hän pääsi tekemään kamppailutreenin huippuohjauksessa.

Kaikki on valkoista – seinät ja katto, matto sekä häkki.

Valkoisuuden huomaa ensimmäiseksi, kun astuu sisään kamppailusalille nimeltä Loop Martial Arts Helsingin Pitäjänmäellä.

Matolla treeniään aloittelee kolmen hengen porukka. Suomen kärkivapaaottelijoihin lukeutuva Aleksi Mäntykivi, 27, vetää treeniä. Oppilaina ovat ensikertalaiset Lauri Lepistö ja hänen mukaan ottamansa sparrikaveri Olli Seppälä.

Lumenvalkoinen on Lepistölle, 24, tuttu väri. Maastohiihtäjä edusti Suomea MM-kisoissa viime talvena. Nyt Lepistö on täysin uudessa ympäristössä. Mäntykivi tarjosi sosiaalisessa mediassa mahdollisuutta päästä kokeilemaan vapaaottelutreeniä. Lepistö tarttui syöttiin.

– Tykkään seurata vapaaottelua, koska siinä otellaan paremmuudesta. Aleksi on minulle entuudestaan tuttu ottelija. Hän on vakuuttava ja hänellä on hyviä pointteja, Lepistö selittää kiinnostustaan.

Lauri Lepistö kuvattuna 50 kilometrin kisan maalissa Oberstdorfin MM-kisoissa maaliskuussa.

Vapaaottelun lisäksi hiihtäjä kertoo seuraavansa esimerkiksi Robert Heleniuksen nyrkkeilyuraa. Omaa kamppailutaustaa Rovaniemellä asuvalla kouvolalaisella ei ole, mitä nyt on vähän tullut painittua koulussa. Lepistö on hiihdon lisäksi pelannut jalkapalloa ja harrastanut triathlonia. Kamppailu olisi voinut kiinnostaa nuorempana, mutta 2000-luvun alun Kouvolassa ei ollut samanlaisia mahdollisuuksia kuin nykypäivänä.

Treeni alkaa. Mäntykivi hölkkää matolla, Lepistö ja Seppälä seuraavat. Lämmittelyn jälkeen aloitetaan kehonhallintaharjoitukset. Niitä tulee Mäntykiven avuksi vetämään Jaakko Dahlbacka, vapaaotteluvalmentaja, jonka suomalainen lajiväki tuntee Ylilyönti-podcastin asiantuntijana.

Ensimmäisessä ketteryystreenissä Seppälä menee tiiviiksi möykyksi lattialle. Lepistön pitäisi nyt mennä kontilleen viereen, ponnistaa silta-asentoon kaverinsa yli ja ponnistaa sitten sillasta takaisin lähtöpisteeseen. Aluksi ei meinaa onnistua. Hiihtäjä alkaa punoittaa. Hiljalleen liike alkaa sujua.

Lauri Lepistö (vas.) ja Olli Seppälä treenaavat. Aleksi Mäntykivi (oik.) katsoo päältä.

– Vapaaottelussa on tärkeää, että pystyy hallitsemaan kroppansa. Ketteryyttä tarvitaan painissa, lyönneissä ja potkuissa. Jos tasapaino ei pysy, ei voi tehdä mitään, Mäntykivi selittää.

Hän itse tekee haastavia liikkeitä malliksi kuin vettä vain. Mäntykivellä on mahdollisuus nousta seuraavaksi suomalaiseksi UFC-ottelijaksi, mutta se vaatii vielä voittoja. Lappeenrantalaisella on viiden ottelun sopimus brittiläisen Cage Warriors -promootion kanssa. Se tunnetaan UFC:n syöttöputkena.

Ketteryysharjoitteiden jälkeen on aika opetella lyöntien ja potkujen perusasiat. Suoria ja koukkuja, alapotkuja ja yhdistelmiä. Lepistö takoo kaverinsa kämmeniä napakasti, mutta satuttamatta. Läts. Läts. Läts.

– Unohda kädet ihan kokonaan. Kädellä ei tehdä mitään, kun lyödään. Muistat vaan puristaa käden nyrkkiin. Jalkojen ja lantion käyttö, koordinaatiokyky ja kropan hallinta korostuvat. Voima tuotetaan jaloista, Mäntykivi ohjeistaa.

Lepistö harjoittelee lyömistä kaverinsa käsiin.

Potkujen idea on pitkälti sama. Opettaja huomaa, että Lepistöllä on hieman vaikeuksia perustekniikan kanssa. Lepistö on tottunut pitämään jalat kiinni suksissa maata vasten.

– Huomaa, ettei hiihdossa tule samanlaisia liikkeitä kuin potkuissa, Mäntykivi arvioi.

Lepistö puolestaan kokee lyöntien tuntuvan vaikeimmilta.

– Ei tule ihan selkärangasta, kun näillä narukäsillä yrittää lyödä, Lepistö virnistää.

Lyöminen tuntui Lauri Lepistöstä (vas.) vaikealta.

Iskutreenien jälkeen mennään vapaaotteluhäkkiin. Sinne on pelottavaa astua. Ajatus siitä, että ovi menisi kiinni ja vastassa olisi itsensä kokoinen vastustaja, jolla on pahat mielessään, ahdistaa.

Mäntykivi opettaa suojateilleen pari kaatoa sekä pari lopetusta matossa. Painiosuus sujuu Lepistöltä jo luontevammin.

Vapaaottelussa matsi voidaan päättää ennen täyttä aikaa joko tyrmäyksellä tai sitten otteilla: nivellukoilla ja kuristuksilla.

Mäntykivi esittää, miltä takakuristus näyttää. Lepistö toimii nukkena. Ottelija pyyhkäisee hiihtäjän yhdellä sulavalla liikkeellä lattiaan ja puristaa käsivartensa tämän kaulalle. Mäntykivi on hellä eikä tietenkään oikeasti kurista. Siitä huolimatta Lepistöllä alkaa kasvot punoittaa ja verisuonet pullistua.

Miltä nyt tuntuu, Lauri Lepistö?

– Aika tiukalta. Happea on vähemmän kuin 50 kilometrin kisan maalissa.

Vaikka tilanne näyttää hurjalta, Mäntykivellä ja Lepistöllä oli kuristusharjoitteessa hyvä keskinäinen huumori.

Harjoitus päättyy. Lepistö nousee vahingoittumattomana matosta ja on tyytyväinen. Hän on saanut mukavaa vaihtelua huippu-urheilijan arkeen ennen kuin kesätreeni alkaa kohti olympiatalvea.

Mäntykivi kehuu ensikertalaista.

– No sehän meni tosi hyvin. Jos miettii, että kaveri on hiihtäjä, niin siihen nähden hyvin, hän toteaa.

Mäntykivi arvelee, että jos Lepistöstä tehtäisiin vapaaottelija, kova kunto ja paini olisivat hänen vahvuutensa. Lepistö on samaa mieltä.

– Vahvuuteni olisi kaverin väsyttäminen. Pitäisin vastustajani liikkeessä, hiihtäjä nauraa.

Baarien ovella työskennellyt Mäntykivi tähtää UFC:hen

Aleksi MäntykiVELLÄ on ollut kovaa epäonnea otteluidensa kanssa. Hänen piti kohdata juhannuksena Cage Warriorsin ottelutapahtumassa Lontoossa latvialainen Madars Bertholds-Fleminas. Vastustajan peukalo kuitenkin murtui valmistautumisen viime metreillä ja Mäntykivi saanee korvaavan ottelun vasta kesän jälkeen.

Suomalainen odottaa paluutaan häkkiin malttamattomana, sillä edellisestä ottelusta on aikaa jo lähes kaksi vuotta.

Mäntykivi hävisi edellisen ottelunsa, joka oli myös Cage Warriorsin järjestämä. Ottelija kärsi ylikunnosta ja painonvedon aikana keho sanoi stop.

– Kroppa meni aivan tilttiin, Mäntykivi muistelee.

Hän joutui pakkolevolle ja päätti samalla, että korottaa painoluokkaansa välisarjaan, jossa ottelu Fleminasia vastaan piti käydä.

Talvella hänelle tuli vielä välilevynpullistuma niskaan, ja maukas ottelusauma karkasi, mutta nyt kaiken pitäisi olla kunnossa. Tavoitteena on lajin huippuorganisaatio UFC. Sinne on Cage Warriorsista noussut esimerkiksi supertähti Conor McGregor. Mäntykivi pitää tavoitettaan täysin realistisena.

– Ei minun todennäköisesti tarvitse edes sovittua viittä matsia otella, jos kaikki menee omien suunnitelmieni mukaan. Cage Warriorsilla on kiinnostusta rakentaa uraani eikä vain ottaa minua häviämään.

Aleksi Mäntykivi treenaa Helsingin Pitäjänmäellä.

Mäntykivi on kotoisin Lappeenrannasta. Urheiluharrastus alkoi jääkiekosta, mutta yläasteikäisenä hän kiinnostui potkunyrkkeilystä. Sitten hän aloitti vapaaottelun, joka oli Etelä-Karjalassa vielä lapsenkengissään. Vuodessa Mäntykivi voitti hopeaa juniorien SM-kisoissa. Parin vuoden päästä hän voitti aikuisten SM-kisat 17-vuotiaana. Amatööriura oli taputeltu ennen täysi-ikäisyyttä.

Mäntykiven ammattilaisrekordi on nyt 13–6–0. Hän pystyy keskittymään harjoitteluun täysipäiväisesti yhteistyökumppaniensa avulla. Vuonna 2015, kun ottelija muutti Lappeenrannasta Helsinkiin, piti vielä tehdä päivätöitä.

Mäntykivi työskenteli portsarina, kuten moni kamppailu-urheilija. Työpaikat sijaitsivat lähiöissä.

– Olin Malmin Crazy Horsen ovella sekä Myyrmäen Red Onionissa. Ne olivat raskaita ovia tehdä, mutta meillä oli hyvä porukka, Mäntykivi muistelee.

– Firma, jossa olin duunissa, on frendini omistama ja tukee minua rahallisesti urheilussa. Olen saanut työstä siis takaisinkin.