Venäjällä psyykataan maan EM-futisjoukkuetta pakkovoittoon Huuhkajista: ”Jos Suomea ryhtyy pelkäämään, niin…”

Venäläisten jalkapalloasiantuntijoiden mukaan Venäjän maajoukkue pelkäsi ennakolta Belgiaa, mikä johti EM-avauksen tappioon. Nyt asiantuntijat yllyttävät joukkuettaan olemaan pelkäämättä Suomen Huuhkajia.

Pietari

Moskovan Spartakin entinen pelaaja Jevgeni Lovtshev uskoo, että Venäjän jalkapallomaajoukkue pystyy kaatamaan Suomen keskiviikkona pelattavassa ottelussa Pietarissa.

Venäjä hävisi EM-avauksessaan Belgialle numeroin 0–3, mikä johtui Lovtshevin mukaan paljolti siitä, mitä tapahtui venäläispelaajien pään sisällä.

– Katsokaa, mitä tapahtui pelissä Belgiaa vastaan. He ovat vahvempia, ja heitä vastaan olisi auttanut ainoastaan luonne. Mutta sitä ei ollut (Venäjän) pelissä, Lovtshev sanoi RT-kanavalle.

– Meidän pelaajillemme oli taottu päähän, että Belgialla on vahva joukkue ja on pelattava niin kuin ei mitään olisikaan, ettei hajota... Mutta Suomi on joukkue, joka ei ole pelaajiemme pään sisällä niin iso. Uskon, että heitä vastaan meillä menee paremmin, Lovtshev jatkoi.

Myös Pietarin Zenitin entinen pelaaja Aleksandr Spivak valaa uskoa Venäjän joukkueeseen, mutta ryhtyy silti hänkin puhumaan peloista tulevaan Venäjä–Suomi-peliin liittyen.

– Jos Suomea ryhtyy pelkäämään, silloin ei kannata mennä kentälle lainkaan. Tietenkin tämä peli on Venäjän voimien rajoissa, Spivak vakuutti Nation-news.ru-sivuston mukaan.

Spivakin mukaan Suomen ottama voitto Tanskasta ja Venäjän Belgiaa vastaan kokema tappio heijastuvat kuitenkin väistämättä Venäjän joukkueen ennakkotunnelmiin, sillä voittaminen olisi Venäjälle jatkopaikan kannalta käytännössä pakollista.

– On voitettava, hankittava kolme pistettä, että olisi jonkinlainen alku. On unohdettava se, mitä tapahtui aiemmin, sillä meillä on vielä kaksi mahdollisuutta, Spivak sanoi viitaten Venäjän tuleviin vastustajiin.

Spivak antoi myös ennusteen, jonka mukaan Venäjä voittaa Suomen maalein 3–1.

– Tietenkään siitä ei tule helppoa, tulee taistelu ja meidän on pystyttävä realisoimaan kaikki meille tulevat tilanteet, hän sanoi.

Venäjän median mukaan Huuhkajat on Venäjän joukkueelle epämukava vastus. Kuva on otettu Huukajien harjoituksissa Terijoella.

Venäjän maajoukkueen entinen pelaaja Roman Shirokov arvioi puolestaan, että Suomen joukkueen mahdollinen aliarvioiminen saattaa käydä Venäjälle tuhoisaksi.

– Meidän kannaltamme suomalaiset ovat vielä belgialaisiakin pahempia. Belgian osalta kaikki on ymmärrettävää, mutta meillä ei pidetä Suomea minkäänlaisena eturivin joukkueena, vaikka he eivät ole ollenkaan niin helppoja vastustajia. Ottelu Tanskaa vastaan osoitti sen, Shirokov varoitti Championat-urheilusivustolle.

Shirokovin mukaan Suomen pelityyli on venäläisille hankala vastus.

– He pelaavat aina samalla tavalla: ilman laajamittaisia hyökkäyksiä. He kestävät, seisovat vastassa ja sitten iskevät. Meille on puolestaan vaikea pelata sellaisia joukkueita vastaan, jotka puolustavat aktiivisesti ja juoksevat sitten nopeasti vastahyökkäyksiin, Shirokov analysoi Championatille.

– Kaiken lisäksi suomalaisilla on henkistä nostetta, kun he ottivat jo kolme pistettä. Meitä vastaan heille riittää tasapeli.

Lokomotivin entinen puolustaja Dmitri Sennikov vakuuttaa puolestaan Soccer.ru-sivustolle, että Venäjällä on Suomea parempi joukkue.

– Suomen joukkue on epämukava vastus. Heillä on taito sinnitellä läpi koko pelin ja pelata vastahyökkäyksillä. Mutta pitää katsoa Tanska-peli ja tehdä johtopäätökset siitä, mikä ei heiltä onnistunut, Sennikov sanoi.

– Jos verrataan joukkueiden kokoonpanoja, niin Venäjällä on huomattavasti vahvempi joukkue kuin Suomella. Uskon, että me voitamme heidät kahden maalin erolla, Sennikov ennusti.