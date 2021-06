Venäjän dopingskandaalia paljastanut McLaren tutkimaan Rion olympianyrkkeilyn epäselvyyksiä

Kanadalaisjuristi aloittaa selvitystyön Rion olympialaisten nyrkkeilyturnauksesta.

Urheiluskandaaleita urallaan pöyhinyt kanadalaisjuristi Richard McLaren tutkii korruptiosyytökset koskien Rion vuoden 2016 olympianyrkkeilyn tuloksia, kansainvälinen nyrkkeilyliitto AIBA kertoi maanantaina.

McLaren on aiemmin tullut tunnetuksi Venäjän dopingskandaalin tutkijana ja myös kansainvälisen painonnostoliiton IWF:n sotkujen selvittelijänä. Nyt McLarenin johtama tutkintajärjestö MGSS setvii epäselvyyksiä Rion olympiaotteluiden tuomaritoiminnassa ja pistelaskussa.

– Nyrkkeilyllä on historiaa kyseenalaisissa toimissa. Useita tutkimuksia on joko jätetty kesken, tai niiden pohjalta ei ole tehty toimia. Nyrkkeilyn on aika kääntää sivua, mutta sitä ei voi tehdä ilman tutkimusta väitetyistä väärinkäytöksistä, McLaren sanoi Insidethegames-sivuston mukaan.

– Ryhmämme tekee riippumattoman tutkinnan koskien väitteitä korruptiosta tai tulosmanipuloinnista Rion olympialaisissa, identifioi niistä vastanneet henkilöt ja suosittelee jatkotoimenpiteitä.