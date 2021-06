Tanskan joukkueen valmentaja Kasper Hjulmand kertoo joukkueen tarvitsevan kriisiapua pelin tapahtumien käsittelyyn: ”Meillä on täällä pelaajia, jotka ovat emotionaalisesti aivan loppu.”

Tanskan joukkue pui pelin jälkeen tiedotustilaisuudessa illan järkyttäviä tapahtumia päävalmentajansa Kasper Hjulmandin johdolla.

Hjulmand kertoi illan olleen pelaajille erittäin raskas. He ovat sairaskohtauksen saaneen Christian Eriksenin, 29, kanssa läheisiä.

Valmentaja Hjulmand itki antaessaan haastattelua.

– Christian on yksi parhaista pelaajista, mutta hän on vielä parempi ihminen.

– Tämä oli erittäin rankka ilta, ja meitä kaikkia muistutettiin siitä, mikä on elämässä kaikkein tärkeintä. Sitä ovat tärkeät ihmissuhteet. Sitä ovat ihmiset, jotka ovat meitä lähellä. Sitä ovat perheemme ja ystävämme.

”Tanska hävisi, mutta elämä voitti”, uutisoi tanskalaislehti Ekstra Bladet etusivullaan lauantai-iltana.

Hjulmand kertoo pelaajien ajatusten olevan Eriksenin perheen kanssa.

– En voisi olla ylpeämpi tästä joukosta, joka pitää hyvää huolta toisistaan.

Tanskan joukkue aikoo käsitellä raskaan illan tapahtumia ammattiavun kanssa.

– Meillä on ammattilaisia kanssamme. Me yritämme käsitellä asiaa ja mennä yhdessä eteenpäin.

– Meillä on täällä pelaajia, jotka ovat emotionaalisesti aivan loppu.

– He kannattelevat toisiaan. Se oli traumaattinen kokemus.

Kasper Hjulmand vastasi tiedotustilaisuudessa kysymykseen pelin jatkosta.

Päätös jatkaa peliä Eriksenin sairaskohtauksen ja sairaalaan siirtymisen jälkeen tuli varmasti monille katsojille yllätyksenä.

Hjuldmanin mukaan joukkue sai valita, jatkoiko se peliä suoraan lauantai-iltana vai olisiko peli pelattu vasta sunnuntaina kello 12.

– Se olisi täysin kestämätöntä pelaajille (huomenna pelaaminen), valmentaja sanoi.

Hänen mukaansa UEFAn puolesta ei tullut painostusta siihen, että ottelua olisi pitänyt jatkaa lauantai-iltana, mutta pelaajille oli helpompaa – tai ”vähemmän kestämätöntä” pelata peli pois alta kuin jatkaa sitä seuraavana päivänä.

UEFA tiedotti aiemmin, että ottelua päätettiin jatkaa molempien joukkueiden päätettyä niin.

– Kunnioitimme Tanskan päätöstä, Suomen päävalmentaja Markku Kanerva sanoi Ylellä ottelun jälkeen.

Tanskan pelaajat muodostivat ringin Eriksenin ympärille, kun tätä elvytettiin ja saattoivat paareilla makaavaa ystäväänsä ambulanssille päin.

Tanskan joukkueen lääkäri Morten Boesen kertoi tiedotustilaisuudessa pitkistä minuuteista nurmella.

– Meidät huudettiin paikalle, kun Christian kaatui. En ehtinyt nähdä sitä, mutta nopeasti kävi selväksi, että hän on kaatunut.

– Kun tulin paikalle, hän makasi kyljellään ja hengitti.

Tilanne muuttui nopeasti, ja Eriksen tarvitsi elvytystä.

Boesen kiitteli tiedotustilaisuudessa, miten nopeasti stadionin lääkäri ja muu ensiapuhenkilökunta oli paikalla auttamassa.

Stadionin lääkäri vahvisti lehdistölle joutuneensa elvyttämään Erikseniä tilanteessa.

Kun Erikseniä kannettiin pois stadionilta, oli hän jo tajuissaan. Reutersin kuvaajan ottama kuva tajuissaan olevasta Eriksenistä levitti huojennusta katsojissa.

Boelsen sanoi, että Eriksen puhui hänelle elvytyksen ja sairaalan menon välillä.

– Me saimme Christianin takaisin, Boesen sanoi.

Eriksen siirrettiin elvytyksen jälkeen paareille ja vietiin ambulanssiin ja poliisisaattueessa Kööpenhaminan Rigshospitaletiin.

Eriksen on soittanut sairaalasta joukkueensa pelaajille. Hänen vointinsa on kerrottu olevan vakaa.

Muut Tanskan joukkueen pelaajat eivät halunneet puhua lehdistötilaisuudessa. Hjulmand sanoi, että joukkue tarvitsee muutaman päivän käsitelläkseen tapahtumia.

Hjulmand kertoi, että Eriksenin sairaskohtaus oli erityisen kova paikka Simon Kjærille, joka on Eriksenin hyvä ystävä ja pelaa myöskin Milanossa, joskin eri joukkueessa.

Kjær päätti ensin jatkaa peliä tapahtumista huolimatta, mutta joutui keskeyttämään.

– Simonia tämä kosketti erittäin syvästi, ja epäilin, voiko hän jatkaa (peliä). Hän yritti, mutta se ei ollut mahdollista, Hjulmand kertoo.

– Minun on vaikea edes kuvitella, että olisin itse pelannut.

Myöhemmin Viaplayn haastattelussa Hjulmand kuvaili tilannetta helvetilliseksi.

– Tämä on kuin helvetissä.. Olen pahoillani, mutta on selvää, että kun yksi omistasi on ja taistelee (hengestään), se vaikuttaa minuun ja pelaajiin.