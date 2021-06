Suomen olympiajoukkue täydentyi yhdeksällä urheilijalla

Tokion olympiajoukkuetta täydennettiin perjantaina yhdeksällä urheilijalla.

Suomen Olympiakomitean hallitus vahvisti perjantaina Huippu-urheiluyksikön tekemät valinnat Suomen olympiajoukkueen uusista jäsenistä.

Paikka Suomen Tokion olympiajoukkueessa sinetöityi perjantaina yhdeksälle urheilijalle.

He ovat ampumaurheilijat Eetu Kallioinen ja Lari Pesonen (haulikko skeet), sulkapalloilija Kalle Koljonen (kaksinpeli), uimari Fanny Teijonsalo (50 metrin vapaauinti) ja yleisurheilijat Senni Salminen (kolmiloikka), Jarkko Kinnunen (50 kilometrin kilpakävely), Elmo Lakka (110 metrin aitajuoksu) sekä Reetta Hurske ja Annimari Korte (100 metrin aitajuoksu).

Yleisurheilijoista pika-aiturit Hurske ja Korte olivat rikkoneet olympiarajan (naisten 100 metrin pika-aidoissa 12,84) jo kesällä 2019.

Kolmiloikkaaja Senni Salminen täräytti tiistaina Turun Paavo Nurmi Gameseissa uuden SE:n 14,51, jolla rikkoi Tokion rajan 14,32. Elmo Lakka teki puolestaan uuden 110 metrin aitojen SE:n 13,31 Jyväskylässä kesäkuun alussa. Olympiaraja miesten pika-aidoissa on 13,32.

Kilpakävelijä Jarkko Kinnuselle, 37, edessä on uran neljännet olympialaiset. 50 kilometrin kilpakävely on olympialaisten ohjelmassa näillä näkymin viimeisen kerran.

– Kyllä siihen liittyy paljon haikeita tunteita, että oma hieno laji katoaa kisaohjelmasta Tokion jälkeen. Mutta toki fokus on kisaa kohti mentäessä tiukasti omassa suorituksessa ja positiivisissa tunteissa, Kinnunen kommentoi Olympiakomitean tiedotteessa.

– Suomen edustaminen neljä kertaa olympialaisissa on enemmän kuin osasin jalasjärveläisenä pikkupoikana edes unelmoida. Että on saanut vetää siniristipaidassa täysillä ja omilla äärirajoilla – se on sanoinkuvaamattoman hienoa, Kinnunen totesi.

Suomen joukkueeseen on nyt valittu 27 urheilijaa.

– Kevään ja alkukesän tulokset ovat olleet ilahduttavan hyviä laajalla rintamalla. Sulkapallon, uinnin ja ampumaurheilun EM-kisat sekä yleisurheilukauden avaus ovat tarjonneet hienoja suomalaishetkiä. Yleisurheilijoita on valittu nyt jo kymmenen, joten uskon vahvasti, että Tokiossa nähdään selvästi suurempi yleisurheilujoukkue kuin Riossa 2016, Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki kertoi tiedotteessa.

– Kokonaisuutena tavoittelemme noin 50 urheilijan olympiajoukkuetta Tokioon, ja keskitymme nyt rakentamaan urheilijoillemme parhaat mahdolliset olosuhteet kisakunnon viimeistelemiseen, kertoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki.