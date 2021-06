Tässä ovat EM-Huuhkajat: 26 hurmaavan erilaista tarinaa – ”Olut on tehty juotavaksi”

Huuhkajien EM-joukkue on kuin Suomi pienoiskoossa. Sillä on 26 erilaista tarinaa, mutta yksi yhteinen tavoite.

IS esittelee kaikki 26 Suomen historiallisen EM-kisajoukkueen pelaajaa.

Lukas Hradecky.

Lukas Hradecky

Maalivahti

Bayer Leverkusen

Syntynyt 24. marraskuuta 1989

Suomi oli juuri voittanut Valko-Venäjän harjoitus­maaottelussa, kun Hradecky meni maalin taakse juhlimaan kannattajien kanssa. Yhtäkkiä hän nappasi kannattajan kädestä täyden tuopin olutta ja joi sen yhdellä kulauksella. Muutama viikko myöhemmin Hradecky etsi fanin käsiinsä ja luovutti korvaukseksi 24 tölkkiä tshekkiolutta. Se oli tyypillistä Hradeckyä.

Bratislavasta yksivuotiaana Suomeen muuttanut maailmanluokan maalivahti on spontaani luonnonlapsi, joka puhuu leveämpää turkua kuin Tuntemattoman sotilaan Hietanen.

– Kalja on tehty juotavaksi. Ja 99,9 prosenttia maailman ihmisistä kiroilee joka päivä. Miksi meidän pitäisi olla jotenkin enkelimäisempiä kuin muiden?” Hradecky kysyi Ilta-Sanomien haastattelussa. Hallitseva vuoden urheilija Suomessa.

Jesse Joronen.

Jesse Joronen

Maalivahti

Brescia

Syntynyt 21. maaliskuuta 1993

Muutaman tuhannen asukkaan Rautjärvellä kasvanut ja Simpeleen Urheilijoissa pelannut Joronen muutti jo teini-iässä Lontooseen Fulhamin akatemiaan. Useiden laina­sopimusten jälkeen nousi Fulhamin avaukseen, mutta haki lopulta vauhtia Tanskasta.

Palaa EM-avauksessa vanhalle kotistadionilleen FC Kööpenhaminan Parkenille, jonka riveissä menetti debyytissään kaksi hammasta. Kuuluu maalivahtien harvaan joukkoon, jotka ovat onnistuneet maalinteossa sarjaottelussa, kun pitkä potku Stevenagen paidassa painui tuulisessa säässä Wycomben verkkoon.

Runoilijasielu, joka rakastaa kirjallisuutta. Huolestunut ilmastonmuutoksesta.

– Jalkapallo on globaali laji, jossa kilpailut ovat jopa mantereiden välisiä. Lentäminen ei ole hyvästä. Yksilötasolla sen vähentäminen on hyvä tapa vähentää päästöjään. Kyllä minä koen jonkin verran syyllisyyttä.

Jorosen isä on vakavasti sairas ja saattohoidossa, mutta toivoo näkevänsä EM-kisoissa otteluita.

Anssi Jakkola.

Anssi Jakkola

Maalivahti

Bristol Rovers

Syntynyt 13. maaliskuuta 1987

Isokokoinen kolmosvahti ei juuri pidä ääntä itsestään. Oli Markku Kanervan luotto­pelaaja jo alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa 2009. Debytoi kaksi vuotta myöhemmin Mixu Paatelaisen ryhmässä, kun Ruotsi moukaroi Suomea Zlatan Ibrahimovitcin johdolla Tukholmassa 5–0.

Maaottelut jääneet sittemmin vähiin, pelannut vain kolme kertaa kymmenen vuoden aikana, mutta on silti aina valmis maajoukkueen avuksi sparraamaan Hradeckya ja Jorosta.

Jaakkola debytoi parikymppisenä Serie A:ssa Sienan riveissä, minkä jälkeen ura on vienyt Skotlannin ja Etelä-Afrikan kautta Englannin alemmille sarjatasoille.

Paulus Arajuuri.

Paulus Arajuuri

Puolustaja

Pafos

Syntynyt 15 kesäkuuta 1988

Suomen selvittyä jalkapallon EM-loppu­turnaukseen 2019 Arajuuri huusi niin lujaa, että hänen nenästään alkoi vuotaa verta. Iso paperi­tuppo nenässään juhlineesta Arajuuresta tuli historiallisen hetken symboli.

Toppari on myös koko Suomen joukkueen ilmentymä. Hän ei anna kentällä mitään armoa ja antaa otteluiden jälkeen tunteikkaita haastatteluja leveä hymy kasvoillaan.

Arajuuri tulee taiteilijasuvusta, ja hänen isoäitinsä on näyttelijä Aila Arajuuri. Puolustaja omistaa levy-yhtiön yhdessä veljensä, laulaja-lauluntekijä Niila Arajuuren kanssa. Niilan kappale Sukupolvien unelma voitti Ylen järjestämän Huuhkajaviisukisan.

Joona Toivio.

Joona Toivio

Puolustaja

Häcken

Syntynyt 10. maaliskuuta 1988

Joona Toivio valittiin 16-vuotiaana vuoden poikapelaajaksi Suomessa 2004. Hän ei ehtinyt pelata ainuttakaan ottelua Veikkaus­liigassa ennen kuin siirtyi Hollantiin AZ Alkmaariin.

Puolustaja ei koskaan pidä itsestään paljon meteliä, mutta hän on noussut yhdeksi tärkeimmistä palasista maajoukkueessa.

Lasten kanssa parhaiten viihtyvällä Toiviolla on tatuoitu kroppaansa huuhkaja ja susi. Ensimmäinen liittyy tietysti maajoukkueeseen, toinen kasvattajaseuraansa Sibbo Vargarnaan. Toivio rahoittaa kasvattajaseuransa vuoden lupaava pelaaja -palkintoa, jonka voittaja pääsee katsomaan hänen otteitaan seurajoukkueessaan.

Jere Uronen.

Jere Uronen

Puolustaja

Genk

Syntynyt 13 heinäkuuta 1994

Entinen hyökkääjä, josta tuli moderni nouseva laita­puolustaja. Uronen debytoi A-maa­joukkueessa hämmästyttävästi vasta 17 vuoden iässä, minkä vuoksi tuntuu, että nyt 26-vuotias Uronen on ollut mukana jo iäisyyden.

Sisko Mira Anderson on Turun Palloseuran entinen kapteeni ja nykyinen valmentaja, ja isä Kari on työskennellyt pitkään juniorivalmentajana seurassa.

Uronen on ollut puolisonsa kanssa yhdessä 15-vuotiaasta saakka ja heillä on poika nimeltä Pyry.

Jukka Raitala.

Jukka Raitala

Puolustaja

Minnesota United

Syntynyt 15 syyskuuta 1988

Jukka Raitala on ehtinyt pelata urallaan jo peräti kahdeksassa eri maassa.

Hän on myös ainoa suomalainen, joka on onnistunut olemaan voittavalla puolella Lionel Messiä vastaan. Raitalan Osasuna kaatoi kaudella 2011–2012 Barcelonan.

Topparina tai kummalla tahansa laidalla viihtyvän Raitalan uudet joukkuekaverit yllättyvät usein kuullessaan, että hän on oikeajalkainen. Raitala treenasi nuorena niin pitkään vasenta jalkaansa, että siitä tuli lähes yhtä vahva.

Puolustaja on kertonut elämänsä vaikeimman paikan olevan isänsä kuolema jouluna 2014.

Daniel O’Shaughnessy.

Daniel O’Shaughnessy

Puolustaja

HJK

Syntynyt 14 syyskuuta 1994

Kuten nimi antaa ymmärtää, O’Shaughnessylla on irlantilaista verta. Hän olisi irlantilaisen isänsä takia voinut valita Suomen tai Irlannin maajoukkueen, mutta vain valitsemalla Suomen voi pelata tämän kesän EM-kisoissa.

Isä valmensi Danielia ja tämän kahta veljeä Riihimäellä, kunnes puolustaja alkoi kulkea jo kymmenvuotiaana Hongan harjoituksiin. Matka junalla ja bussilla vei päivittäin noin kolme tuntia.

Käynyt jo ammattilaisena Ranskassa, Tanskassa sekä Englannissa, mutta palasi Suomeen ja on nyt ainoa Veikkausliigasta valittu pelaaja ryhmässä. Erinomainen vasen jalka ja pitkät rajaheitot saattavat nostaa HJK:n puolustajan jopa avauskokoonpanoon jossain ottelussa.

Leo Väisänen.

Leo Väisänen

Puolustaja

Elfsborg

Syntynyt 23 heinäkuuta 1997

Kun Leo Väisänen liittyi A-maa­joukkueeseen EM-karsintojen alkaessa Italiaa vastaan, joukkue­kaverit alkoivat kutsua pitkään mukana ollutta Sauli Väisästä “Leon veljeksi”. Se kertoo Huuhkajien hurtista huumorista.

Sauli sanoi itse Ilta-Sanomille, että jos hän menettää paikkansa A-maajoukkueessa, hän menettäisi sen mielellään Leolle.

Leo Väisänen on erittäin potentiaalinen puolustaja, jolla on kaikki eväät nousta maajoukkueen ykköstoppariksi Arajuuren ja Toivion jälkeen. Väisästen äiti on entinen Miss Suomi -voittaja ja Miss Maailma -finalisti Anna-Liisa Tilus.

Nicholas Hämäläinen.

Nicholas Hämäläinen

Puolustaja

Queens Park Rangers

Syntynyt 5. maaliskuuta 1997

NicHolas Hämäläinen pääsi mukaan ryhmään, kun Sauli Väisänen joutui jäämään loukkaantuneena sivuun. Hänet syrjäytti alun perin Pyry Soiri, joka on Hämäläisen paras kaveri maa­joukkueessa.

Isä Timo on entinen pääsarjajalkapalloilija. “Niko” syntyi Floridassa, eikä ole koskaan asunut Suomessa.

– Isäni yritti opettaa minulle suomea, kun olin nuori, mutta minun pitää edelleen opetella sitä, hän on sanonut.

Hyökkäävä laitapuolustaja saatiin lopulta taivuteltua Suomen paitaan, vaikka Yhdysvaltain nuorisomaajoukkueet olivat myös hänen perässään.

Nikolai Alho.

Nikolai Alho

Puolustaja

MTK Budapest

12. maaliskuuta 1993

Alho adoptoitiin viisiviikkoisena, eikä hän ole tavannut biologisia vanhempiaan.

Pelannut kaikilla poika­maajoukkue­tasoilla, mutta vei aikansa ennen kuin HJK:sta Unkariin siirtynyt pienen tyttölapsen isä nousi A-maa­joukkueeseen. Sitä edesauttoi pelipaikan vaihtaminen laita­hyökkääjästä laitapakiksi.

Musiikki on Alhon toinen intohimo. Hän oppi soittamaan rumpuja yhdeksänvuotiaana ja kitaraa 13-vuotiaana. Ensimmäisellä jalkapallosta ansaitsemallaan palkallaan Alho osti studiomikrofonin ja mikserin.

Debyyttisingle Standing Right Heren avulla Alho sai levytyssopimuksen 15-vuotiaana, mutta nykyään pelaaja keskittyy vain tuottamaan musiikkia. Alho on yksi levy-yhtiö 325 Median omistajista.

Robert Ivanov.

Robert Ivanov

Puolustaja

Warta Poznan

19. syyskuuta 1994

Pitkänhuiskea toppari pelasi vielä 22-vuotiaana Suomen kolmanneksi korkeimmalla sarja­tasolla. Pari vuotta myöhemmin hän oli Veikkaus­liigan parhaita toppareita.

Ivanov siirtyi Puolan pääsarjaan, pelasi loistokauden ja nousi yllättäen kisakoneeseen.

Inkeriläis-venäläistaustaisen Ivanovin äiti on pelannut käsipalloa Viron maajoukkueessa. Ivanov on sielultaan itähelsinkiläinen.

Topparista huokuu se, minkä verran hän nauttii pelaamisesta. Tekee yllättäviä, jopa riskialttiita, asioita puolustuksessa, kuten harjoitusottelussa Sveitsiä vastaan, kun laittoi pallon tylysti tähtipelaaja Xherdan Shakirin jalkojen välistä.

Glen Kamara.

Glen Kamara

Keskikenttä

Rangers

28 lokakuuta 1995

Kamara syntyi Tampereella, jonne hänen vanhempansa pakenivat Sierra Leonen sisällis­sotaa. Aloitti uransa Espoossa Olarin Tarmossa.

Äiti halusi muuttaa Lontooseen, kun Kamara oli 12. Poika itse ei, ja hän oli alussa hieman vetäytynyt oudossa maassa. Kamara pelasi häkki­jalkapalloa ja sunnuntai­liigaa karussa Ladbroke Groven alueella, joka sijaitsee aivan Notting Hillin vierellä.

Kamara löydettiin Southendiin, mistä tie jatkui Arsenalin akatemiaan, jossa pelasi yhden ottelun Arsene Wengerin alaisuudessa.

Nousi otsikoihin maaliskuussa, kun Slavia Prahan Ondrej Kudela solvasi häntä kentällä rasistisesti niin, että Kudela sai kymmenen ottelun pelikiellon, eikä voi esiintyä EM-kisoissa.

Suomen joukkueen yksi tärkeimmistä pelaajista on siviilissä aavistuksen ujo. Rangersin valmentaja Steven Gerrard on verrannut Kamaraa Rolls-Royceksi.

Tim Sparv.

Tim Sparv

Keskikenttä

Ei seuraa

Syntynyt 20. helmikuuta 1987

Oravaisilla kasvanut Sparv allekirjoitti sopimuksen Southamptonin kanssa 16-vuotiaana kesken jalkapallon alle 17-vuotiaiden MM-kisojen Helsingissä stadionin viereistä kalliota vasten.

Samassa akatemiassa pelasivat muun muassa Gareth Bale, Theo Walcott ja Adam Lallana. Ura Englannin etelärannikolla nousi pystyyn, mutta Sparv on kuvaillut siirtoaan Halmstadiin 2007 uransa tärkeimmäksi.

Kävi Hollannissa Groningenissa, mistä siirtyi saksaan Greuter Fürthiin. FC Midtjylland hankki keskikenttämiehen Saksasta Tanskaan tarkan data-analyysin perusteella.

Sparv pystyy antamaan haastatteluja sujuvasti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, hollanniksi, saksaksi ja tanskaksi.

Sparv on ainoa pelaaja Suomessa, joka on toiminut kapteenina kaikilla tasoilla poikamaajoukkueista A-maajoukkueeseen. Hän on ahkera lukija, joka ottaa mielellään kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin.

Sai tshekkiläisen mallipuolisonsa Jitka Novackovan kanssa lapsen tammikuussa.

Joni Kauko.

Joni Kauko

Keskikenttä

Esbjerg

Syntynyt 12. heinäkuuta 1990

Joni Kaukon mukaan hän on luultavasti eniten Suomen A-maa­joukkueen penkillä istunut pelaaja ikinä. Oli pitkään rajamailla ylipäänsä joukkueeseen.

Monta kertaa Kauko oli jo matkalla maajoukkuetauolla kotiin Turun Runosmäkeen, kun tuli puhelu, jonka mukaan hänen pitäis lähteä sittenkin maajoukkueen matkaan jonnekin päin Eurooppaa.

On sittemmin noussut luottopelaajaksi, toisinaan jopa avaukseen. Kaukon molemmat vanhemmat Kai ja Jaana ovat entisiä jalkapalloilijoita. Äiti on jopa pelannut muutama maaottelu Suomen maalilla.

Kauko nousi julkisuuteen 2017, kun hän otti tv-haastattelun taustalla yhteen joukkuekaverinsa Marvin Pourien kanssa. Asia sovittiin pian, ja miehet kättelivät televisiokameroiden edessä.

Rasmus Schüller.

Rasmus Schüller

Keskikenttä

Djurgårdens IF

Syntynyt 18. kesäkuuta 1991

Pelaa kuin tietokone. Ei tee asioita, jotka pistävät silmään. Toisin sanoen ei tee juuri virheitä.

Djurgårdenin valmentaja Thomas Lagerlöf on korostanut, miten Schüllerin paras ominaisuus on tehdä pelaajista ympärillään parempia.

Kävi Minnesota Unitedissa, missä nautti etenkin luonnosta. Luonto ja ympäristö ovat muutenkin keskikenttämiehelle tärkeitä asioita. Schülleriä ärsyttää, jos joukkuekaverit eivät kierrätä jätteitään.

Opiskelee pelaamisen ohessa lakia ja sosiaalipsykologiaa yliopistossa. Lukeminen ja purjehdus ovat myös lähellä sydäntä.

Thomas Lam.

Thomas Lam

Keskikenttä

PEC Zwolle

Syntynyt 18. joulukuuta 1993

Suomalainen äiti muutti aikoinaan Amsterdamiin, missä Thomas Lam syntyi ja kasvoi. Isä on hollantilainen.

Ollessaan neljävuotias Lam pääsi tapaamaan Jari Litmasta äitinsä tutun kautta. Litmanen antoi suukon pikkupojalle ja sanoi, että hänestä tulee vielä hyvä jalkapalloilija.

– Tykkään kertoa sitä tarinaa. Jari ei varmaan muista asiaa, mutta minä muistan, Lam on sanonut Ilta-Sanomille.

Mino Raiola, sama superagentti kuin muun muassa Zlatan Ibrahimovicilla, on hoitanut pitkään Lamin asioita.

Monikäyttöisen Lamin voi laittaa yhtä hyvin toppariksi kuin keskikentälle, missä Markku Kanerva on häntä enemmän käyttänyt.

Onni Valakari.

Onni Valakari

Keskikenttä

Pafos

Syntynyt 18. elokuuta 1999

Toinen kahdesta Suomen pelaajasta, joka hyötyi eniten siitä, että kisat siirtyivät vuodella. Nuorukainen on lyönyt ennakko­luulottomalla pelaamisellaan itsensä vahvasti Huuhkajien kokoonpanoon.

Entinen maajoukkuepelaaja ja nykyinen Kuopion Palloseuran valmentaja Simo Valakari toi Onnin ensin perheensä kanssa Seinäjoelle ja lopulta myös mukanaan Tromsöön Norjaan.

Kyproksella Valakari on puhjennut lopulliseen loistoonsa. Iski maajoukkuedebyytissään upean maalin maailmanmestari Ranskaa vastaan vieraskentällä.

Robert Taylor.

Robert Taylor

Keskikenttä

Brann

Syntynyt 21. lokakuuta 1994

Nottingham Forestissa legendaarisen Brian Cloughin opissa ollut Paul Taylor saapui vuonna 1988 Suomen neljännellä sarjatasolla pelanneen Kalliosuon Sisun riveihin pelaamaan.

Paul rakastui suomalaiseen naiseen, ja Robert syntyi 1994.

Nuori pallotaituri esitteli kykyjään jo 12-vuotiaana JJK:n puoliaikashow’ssa pomputtelemalla palloa 5 000 katsojan edessä.

Robert Taylor siirtyi teininä Lincolnin akatemiaan, mutta matka ammattilaiseksi kävi Suomen ja Rovaniemen kautta Norjan Bergeniin Brannin riveihin.

Taylor on noussut taistelemaan avauskokoonpanopaikasta. Hän hakee hyvin tiloja vastustajan linjojen välistä ja erityisominaisuutena on loistava potkutekniikka.

Pyry Soiri.

Pyry Soiri

Keskikenttä

Esbjerg

Syntynyt 22. syyskuuta 1994

Soiri vietti lapsuutensa Namibiassa, Mosambikissa ja Tansaniassa, missä äiti Iina Soiri työskenteli Suomen opetus- ja kulttuuri­ministeriön palveluksessa.

Soiri oli joukkueissaan usein ainoita, joilla oli oikean nappulatossut. Hän jakeli omiaan toisinaan pelikavereilleen.

Suomessa ollessaan Soirit asuivat Helsingissä ja Myllykoskella, josta isovanhemmat ovat kotoisin. Vuonna 2017 Pyry Soiri nousi Islannin kansallissankariksi, sillä hänen maalinsa Kroatiaa vastaan auttoi Islannin suoraan jalkapallon MM-kisoihin. Soiri sai kiitosta jopa maan presidentiltä Guoni Johannessonilta.

Soirilla on ollut viime vuosina haasteita eri seurajoukkueissaan ja putoaminen maajoukkueesta oli pitkästä aikaa esillä, mutta Markku Kanerva löysi hänelle roolin wing-backina.

Robin Lod.

Robin Lod

Keskikenttä

Minnesota United

Syntynyt 17 huhtikuuta 1993

Lod pelasi jääkiekkoa 14-vuotiaaksi asti, minkä takia HJK:n entinen valmentaja Antti Muurinen kutsui pelaajaa “Mr. Rintalihakseksi”.

Kaudella 2013 Lod iski HJK:lle hattutempun pelissä, jota oli seuraamassa Kauniiden ja Rohkeiden Ridge Forrester eli näyttelijä Ronn Moss. Moss jakoi Lodille palkinnot.

Juoksuvoimainen ja monilla paikoilla kentällä viihtyvä Lod pelasi Panathinaikoksessa ja Sporting de Gijonissa, mutta ura ei lähtenyt odotettuun lentoon.

Vastaanotto Minnesota Unitedissakin on ollut osin ristiriitainen, vaikka Lod voisi pelata paremmassakin joukkueessa. Suomelle hän on kultakimpale ja Teemu Pukin tutkapari.

Lassi Lappalainen.

Lassi Lappalainen

Hyökkääjä

CF Montreal

Syntynyt 24. elokuuta 1998

Kun Lassi Lappalainen lähti HJK:sta Rovaniemen Palloseuraan lainaan, hänet kuvattiin heti lappalaiseen tapaan poro rinnallaan. Espoolaisella Lappalaisella kesti viisi minuuttia Rovaniemellä iskeä avausmaalinsa.

“Vaihto-oppilasvuosi” pohjoisessa meni hyvin, ja vikkelä laituri oli pian avainpelaajia HJK:ssa. Muutama kuukausi harjoittelun alkamisesta Talin hämärässä hallissa talvella Lappalainen sai yllättäen kutsun A-maajoukkueeseen, ja hän pelasi EM-karsinnassa Italiaa vastaan vieraskentällä. Kohta hän oli jo Bolognan sopimuspelaaja.

Lappalainen vuokrattiin kuitenkin Montrealiin, jossa hän on nyt Ranskan yhden kaikkien aikojen hyökkääjän Thierry Henryn opissa.

Ollut vammojen vuoksi sivussa, minkä vuoksi paikka EM-ryhmässä oli vaarassa.

Fredrik Jensen.

Fredrik Jensen

Hyökkääjä

Augsburg

Syntynyt 9. syyskuuta 1997

Jensenin lempinimi on “Pikku”, sillä hänen isoveljensä pelasi samassa juniori­joukkueessa, minkä lisäksi ryhmässä oli toinenkin Fredrik.

Jensen lähti veljensä Richardin kanssa Hollannin Twenteen jo 15-vuotiaana, joten hän on yksi muutamasta Huuhkajien pelaajista, joilla ei ole yhtään ottelua pelattuna Suomen Veikkausliigaa.

Noussut maajoukkueessa todellisen supervaihtomiehen rooliin. Kansojen liigassa Irlantia vastaan hänellä kesti vain 20 sekuntia iskeä maali Suomelle.

Lupasi vedonlyönnin seurauksena kasvattaa hiuksiaan EM-kisoihin asti, mutta ei siinä vaiheessa arvannut, että kisat siirtyvät vuodella eteenpäin.

Joel Pohjanpalo.

Joel Pohjanpalo

Hyökkääjä

Union Berlin

Syntynyt 13. syyskuuta 1994

Pohjanpalo kävi kerran kentällä HJK:n paidassa kaudella 2011. Seuraavana vuonna 17-vuotias hyökkääjä nousi kansain­välisiin otsikoihin iskettyään ensimmäisessä esiintymisessään kolme maalia vain 162 sekunnissa.

Liverpool tarjosi pian leiriä, jolla Pohjanpalo kävi, mutta sopimusta hän ei ollut valmis tekemään, vaikka on tunnustautunut Liverpoolin kannattajaksi.

Hyökkääjä siirtyi Saksaan Bayer Leverkuseniin, jossa avausmaali syntyi debyyttiottelussa vain minuutin pelin jälkeen. Myös nykyisen seuransa Union Berlinin paidassa Pohjanpalo osui ensimmäisessä ottelussaan.

Hyökkääjä on kärsinyt niin vakavista vammoista, että uran jatkuminen on ennemminkin ihme kuin itsestäänselvyys. Pohjanpalo on julkisesti todennut, ettei hän juuri seuraa jalkapalloa silloin kun ei itse pelaa tai harjoittele.

Teemu Pukki.

Teemu Pukki

Hyökkääjä

Norwich

Syntynyt 29. maaliskuuta 1990

Jari Litmanen on varmasti Suomen kaikkien aikojen pelaaja, mutta siitä huolimatta Pukki on se, joka vei Suomen maaleillaan viimein arvokisoihin. Kaiken lisäksi Pukki on ohittamassa Litmasen kohta jo kaikkien aikojen maali­määrässä A-maa­joukkueessa.

Lahjakkaan Pukin ura on ollut ylä- ja alamäkeä. Muutti 17-vuotiaana äitinsä kanssa Sevillaan, jossa tilille tuli yksi La Ligan ottelu.

Myöhemmin HJK:ssa Pukki vakuutti Schalken, mutta jälleen hänen piti ottaa pari taka-askelta, ensin Celticiin ja sitten vielä Bröndbyn riveihin ennen kuin räjähti.

Bröndbyssä Pukki asui Lukas Hradeckyn kanssa. Kun maalivahti muutti Saksaan, asuntoon jäi Hradeckyn mukaan lautanen, lusikka, haarukka ja patja.

Sittemmin Pukki on mennyt naimisiin ja saanut kaksi lasta, mikä on tehnyt hänelle hyvää.

Monta vuotta hän oli maajoukkueen sylkykuppi, joka otti vastuulleen ja raskaasti itseensä, jos joukkue ei tehnyt maaleja. Pukki lopetti stressaamisen ja alkoi juosta, minkä seurauksena alkoi tulla myös maaleja.

Markus Forss.

Markus Forss

Hyökkääjä

Brentford

Syntynyt 18. kesäkuuta 1999

Todennäköisesti Suomen seuraava uusi valioliiga­pelaaja. Ainakin Forssin seura Brentford selvisi Englannin pääsarjaan, eikä turkulainen näillä näkymin ole lähdössä minnekään.

Forss on jo kolmannen polven jalkapalloilija. Hänen isoisänsä pelasi maajoukkueessa ja isä Tero pitkään Veikkausliigaa Interissä.

Perhe muutti Englantiin, kun Marcus oli 13-vuotias, missä hän aloitti West Bromwichin akatemiassa.

– Meillä oli selkeä visio. Marcuksen piti päästä ulkomaille niin pian kuin mahdollista, isä on sanonut.

Pojalle muutto oli vaikeaa, koska hän ei osannut kieltä, eikä kavereitakaan ollut, mutta Marcus oli valmis tekemään mitä tahansa jalkapallon eteen.

Kisojen siirtyminen vuodella oli Forssin onni, sillä se mahdollisti hänen pääsynsä EM-nurmille. Iski maajoukkuedebyytissään Valakarin tavoin maalin maailmanmestari Ranskaa vastaan.