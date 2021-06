Huuhkajien Mika Nurmela paljasti erikoisen rentoutumisriitin – taustalla yllättävä yhteys Afrikkaan

Huuhkajien valmennus rentoutuu pallottelemalla ennen harjoituksia. Pallojen takana on tarina.

Terijoki

Kun Suomi valmistautuu historiansa ensimmäiseen miesten arvokisaotteluun, pitää muidenkin kun pelaajien rauhoittaa välillä mielensä.

Mika Nurmela tietää kaiken kovissa paikoissa pelaamisesta. Huuhkajalegenda pelasi pitkän uran Euroopan huippusarjoissa ja A-maajoukkueessa. ”Nure” pelasi vielä maailmalta palattuaan reilusti yli nelikymppiseksi kotimaan kentillä HJK:ssa ja AC Oulussa.

Suomen valmennusjohto pallottelemassa ennen harjoituksia.

Valmentajana Nurmela rauhoittaa hermonsa kollegojensa kanssa. Oululainen paljasti Terijoella Suomen tiedotustilaisuudessa Suomen valmennustiimin omasta peliriitistä ennen joukkueen harjoituksia

Pelin nimi on Tansania-skädä. Pallotteluun ottavat osaa Nurmelan lisäksi Markku Kanerva, Toni Korkeakunnas, Kari Martonen ja Kari Rissanen.

– Pyritään pitämään palloa ilmassa 1-2 kosketuksella. Kolmesta virheestä alkaa uusi peli. Ei varmaan tarvitse kertoa teille, kuka pelissä on paras, vanha pallotaituri nauratti yleisöä.

– Ringissä on yksi, joka on käynyt lonkkaleikkauksessa ja yksi joka on jonossa. Siinä ei ole kaikilla liikkuminen hääviä, mutta se on mukavaa. Tullut rutiiniksi.

Valmennustiimin rutiini on ensin valmistella harjoituskenttä pelaajia varten kuntoon. Sitten pelataan skädää ennen harjoitusten alkua.

– Se on mukava hetki, 5–10 minuuttia aikaa. Samalla nostatamme valmennustiimin henkeä.

Mutta mistä tulee skädän Tansania-etuliite?

Valmentajat pelaavat kahdella eri pallolla, jotka on molemmat lahjoitettu päävalmentaja Kanervalle Tansaniasta kiitokseksi hänen siellä tekemästään hyväntekeväisyystyöstä.

– Tansanialainen katupallo se on, yksi on punainen, toinen on musta. Punainen on kevyempi, se on vaikeampi. Ne ovat kulkeneet mukana monta vuotta.