Jukka Jalonen oli erittäin ylpeä Leijonista – kertoi C Morella, mikä lyhentää ”suruaikaa”

Jukka Jalonen harmitteli Leijonien tehottomuutta maalipaikoissa.

Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen ei selitellyt finaalitappiota C Moren haastattelussa pian MM-finaalin jälkeen.

Kisojen aikana pariin otteeseen tuomaritoimintaa kritisoinut Jalonen ei esimerkiksi sanonut sanaakaan tuomareista, vaikka Kanada sai avausmaalinsa Atte Ohtamaan erittäin kyseenalaisen jäähyn aikana, ja jatkoajalla tuomarit jättivät viheltämättä kaksi selvältä näyttänyttä jäähyä Kanadalle.

Jalonen korosti olevansa erittäin ylpeä hopealle yltäneestä joukkueesta.

– Uskon, että kaikki, jotka meidän pelejämme seurasivat, ajattelevat samalla tavalla: emme hävinneet yhtään ottelua varsinaisella peliajalla. Tänään pelasimme eriomaisen ottelun ja annoimme itsellemme mahdollisuuden voittaa, Jalonen sanoi.

– Olimme selkeästi parempia viidellä viittä vastaan -pelissä. Meillä oli tuplamäärä paikkoja, muutama huippupaikkakin, mutta olimme vähän tehottomia maalipaikoissamme. Erikoistilanteissa Kanada oli vähän parempi, Jalonen kuittasi.

Jalonen muistutti kokeneiden pelaajien merkityksestä joukkueessa, jossa oli peräti 15 MM-kisojen ensikertalaista.

– Meillä on hyviä, kokeneita pelaajia, jotka vievät soihtua ja näyttävät esimerkkiä peleissä ja treeneissä. Kaikki muut sitoutuvat toimintaamme, arvoihimme, pelitapaan ja tietynlaiseen epäitsekkyyteen. Siitä se lähtee pikku hiljaa. Tämä oli hieno tapahtuma meidän porukalta, vaikka nyt pahalta tuntuukin.

Leijonien MM-kisaleiritys alkoi jo viisi viikkoa sitten Vierumäeltä. Tällä kertaa koronapandemia on tehnyt leirityksestä ja kisoista poikkeuksellisen kokemuksen. Joukkue on ollut tiukassa kuplassa lähes koko rupeaman ajan. Tämä on vaatinut henkisesti paljon.

– Nyt ei hirveästi katsota tulevaan. Nyt vähän palautellaan. Olemme olleet viisi viikkoa aika omissa oloissamme. Nyt päästään onneksi ihmisten ilmoille, nähdään perhettä ja ystäviä ja kavereita. Uskon, että se on aika iso juttu, mikä lyhentää tätä suruaikaa, Jalonen summasi.